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Полнофункциональная замена
Этот универсальный пульт ДУ является превосходным выбором для увеличения функциональных возможностей телевизора с максимальным удобством. Эргономичная форма обеспечивает комфорт при управлении! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полнофункциональная замена
Этот универсальный пульт ДУ является превосходным выбором для увеличения функциональных возможностей телевизора с максимальным удобством. Эргономичная форма обеспечивает комфорт при управлении! Узнать обо всех преимуществах
Полнофункциональная замена
Этот универсальный пульт ДУ является превосходным выбором для увеличения функциональных возможностей телевизора с максимальным удобством. Эргономичная форма обеспечивает комфорт при управлении! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полнофункциональная замена
Этот универсальный пульт ДУ является превосходным выбором для увеличения функциональных возможностей телевизора с максимальным удобством. Эргономичная форма обеспечивает комфорт при управлении! Узнать обо всех преимуществах
Пульт ДУ телевизора очень прост в использовании благодаря большим кнопкам для выбора каналов и регулировки громкости. Это наилучшая замена разбитому или потерянному пульту.
Быстрое распознавание кнопок помогает мгновенно и с легкостью исправить неработающие кнопки после перенастройки пульта. Просто удерживайте кнопку нажатой 5 секунд, направив пульт на устройство, и как только устройство среагирует, кнопка исправлена.
Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.
Если у Вас возникла проблема или вопросы, связанные с вашим универсальным пультом дистанционного управления, или если какая-либо функциональная кнопка вашего оригинального пульта ДУ не предусмотрена в обширной встроенной библиотеке кодов, обратитесь в нашу службу за помощью в решении проблемы. Служба работает семь дней в неделю.
Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.
Гладкая закругленная форма отлично подходит для руки, обеспечивая естественные движения при управлении. Имеет также великолепный внешний вид!
Сгруппированные функции позволяют легко распознавать кнопки, необходимые для управления определенным аудио видео устройством. Все функции устройства сгруппированы на пульте ДУ. Более того, верхняя часть пульта ДУ составлена из частей различного цвета (черный, серебристый, алюминиевый, ...), а также с различной отделкой кнопок (черная, серебристая, матовая, блестящая, ...) для быстрого распознавания, какие кнопки следует нажимать вместе для управления определенным аудио видео устройством.
Не нужно покупать дополнительных батарей, и вы можете пользоваться своим новым универсальным пультом ДУ сразу же после его извлечения из упаковки!
Функции управления
Аксессуары
Питание
Возможности ИК-связи
Данные упаковки
Внешняя упаковка
Размеры упаковки