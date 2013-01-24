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Универсальный пульт ДУ

SRU5110/87
Общая оценка / 5
1 награда
  • Полнофункциональная замена Полнофункциональная замена Полнофункциональная замена
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    TV all

    Универсальный пульт ДУ

    SRU5110/87
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Полнофункциональная замена

    Этот универсальный пульт ДУ является превосходным выбором для увеличения функциональных возможностей телевизора с максимальным удобством. Эргономичная форма обеспечивает комфорт при управлении! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Универсальный пульт ДУ

    Полнофункциональная замена

    Этот универсальный пульт ДУ является превосходным выбором для увеличения функциональных возможностей телевизора с максимальным удобством. Эргономичная форма обеспечивает комфорт при управлении! Узнать обо всех преимуществах

    Полнофункциональная замена

    Этот универсальный пульт ДУ является превосходным выбором для увеличения функциональных возможностей телевизора с максимальным удобством. Эргономичная форма обеспечивает комфорт при управлении! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Универсальный пульт ДУ

    Полнофункциональная замена

    Этот универсальный пульт ДУ является превосходным выбором для увеличения функциональных возможностей телевизора с максимальным удобством. Эргономичная форма обеспечивает комфорт при управлении! Узнать обо всех преимуществах

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      Полнофункциональная замена

      Подходит для более чем 1000 брендов

      • Телевизоры

      Идеальный пульт со всеми основными функциями управления телевизором

      Пульт ДУ телевизора очень прост в использовании благодаря большим кнопкам для выбора каналов и регулировки громкости. Это наилучшая замена разбитому или потерянному пульту.

      Простая настройка с быстрым распознаванием кнопок

      Быстрое распознавание кнопок помогает мгновенно и с легкостью исправить неработающие кнопки после перенастройки пульта. Просто удерживайте кнопку нажатой 5 секунд, направив пульт на устройство, и как только устройство среагирует, кнопка исправлена.

      Готов к использованию с оборудованием компании Philips

      Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

      Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ

      Если у Вас возникла проблема или вопросы, связанные с вашим универсальным пультом дистанционного управления, или если какая-либо функциональная кнопка вашего оригинального пульта ДУ не предусмотрена в обширной встроенной библиотеке кодов, обратитесь в нашу службу за помощью в решении проблемы. Служба работает семь дней в неделю.

      Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

      Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.

      Эргономичная форма обеспечивает удобство в управлении

      Гладкая закругленная форма отлично подходит для руки, обеспечивая естественные движения при управлении. Имеет также великолепный внешний вид!

      Простое использование сгруппированных функций

      Сгруппированные функции позволяют легко распознавать кнопки, необходимые для управления определенным аудио видео устройством. Все функции устройства сгруппированы на пульте ДУ. Более того, верхняя часть пульта ДУ составлена из частей различного цвета (черный, серебристый, алюминиевый, ...), а также с различной отделкой кнопок (черная, серебристая, матовая, блестящая, ...) для быстрого распознавания, какие кнопки следует нажимать вместе для управления определенным аудио видео устройством.

      Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе

      Не нужно покупать дополнительных батарей, и вы можете пользоваться своим новым универсальным пультом ДУ сразу же после его извлечения из упаковки!

      Технические характеристики

      • Функции управления

        Поддерживаемые устройства
        Телевизоры
        Функции ТВ
        • Программа вверх / вниз
        • Громкость вверх/вниз, подавление звука
        • Включен / режим ожидания
        • Кнопки ввода цифр
        • Источник аудиовидеосигнала - внешний
        • Управление с помощью меню
        • Управление цветом/яркостью
        • Клавиши режима Teletext
        • Кнопки режима Fast text
        • Предыдущая программа
        • Таймер сна
        • 16:9
        • Руководство, информация
        Возможности телетекста
        Fast text (Быстрый текст)
        Шаги установки
        2
        Кнопка функции копирования
        Да
        Поддержка языка
        GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
        Количество кнопок
        37
        Запрограммирован для устройств Philips
        Да
        Подтвержденное соответствие нормативам
        Маркировка CE
        Влагонепроницаемый
        Да

      • Аксессуары

        Батарея
        Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA

      • Питание

        Срок службы аккумулятора
        12 месяцев
        Количество батарей
        2
        Тип элемента питания
        Тип AAA

      • Возможности ИК-связи

        Рабочее расстояние
        10 м
        Индикаторы передачи
        1
        Универсальная база данных ИК-кодов
        Да
        Количество марок в базе данных
        Более 1000
        Диапазон несущих частот
        24 - 55 кГц
        Угол передачи
        90  градусов

      • Данные упаковки

        12 NC
        908210006469
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93584 5
        Высота
        33  мм
        Длина
        304  мм
        Ширина
        157  мм

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,578  кг
        Высота
        17,2  см
        Длина
        30,5  см
        Вес нетто
        0,696  кг
        Вес упаковки
        0,882  кг
        Ширина
        15  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3,4  см
        Вес брутто
        0,245  кг
        Высота
        30,4  см
        Вес нетто
        0,116  кг
        Вес упаковки
        0,129  кг
        Ширина
        15,7  см

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