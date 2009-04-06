Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9
Высококачественная стеклянная подставка с металлической отделкой обеспечит оптимальное размещение телевизора и дополнит любой интерьер
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9
Высококачественная стеклянная подставка с металлической отделкой обеспечит оптимальное размещение телевизора и дополнит любой интерьер
Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9
Высококачественная стеклянная подставка с металлической отделкой обеспечит оптимальное размещение телевизора и дополнит любой интерьер
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9
Высококачественная стеклянная подставка с металлической отделкой обеспечит оптимальное размещение телевизора и дополнит любой интерьер
Дизайн подставки делает ее идеальным дополнением для телевизора Philips Cinema 21:9
Удобный шарнир для поворота на 30 ° позволяет настроить положение для комфортного просмотра
Эта революционная настольная подставка 2-в-1 может также использоваться в качестве настенного крепления для телевизора. Запатентованная конструкция позволяет использовать ее по меньшей мере в четырех разных вариантах: настольная подставка на шарнире, настенное крепление на шарнире, сверхплоское настенное крепление и настенное крепление, совместимое с креплением Vesa. Простая система крепления с интеллектуальным выравниванием помогает расположить телевизор строго горизонтально.
Элегантная и надежная металлическая опора. Телевизор словно парит в воздухе.
Верхняя панель подставки изготовлена из высококачественного стекла
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Дизайн
Размеры
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