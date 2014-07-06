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  • Ароматизированный очиститель экрана Ароматизированный очиститель экрана Ароматизированный очиститель экрана

    Care Очиститель экрана

    SVC1117L/10

    Ароматизированный очиститель экрана

    Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.

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    Care Очиститель экрана

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    Ароматизированный очиститель экрана

    С ароматом лаванды

    • Планшеты/смартфоны

    Безопасная формула. Без подтеков.

    Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.

    Жидкость для очистки без разводов

    Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

    Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

    Безворсовая ткань из микроволокна обеспечивает безопасную и тщательную очистку экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.

    Антистатическая формула предотвращает накопление пыли

    Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.

    Безопасный и экологически чистый состав

    Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.

    Безворсовая ткань из микроволокна

    Ткань многократного использования из микроволокна можно постирать в воде с мылом и высушить на открытом воздухе. Можно использовать снова и снова.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34.5  см
      Количество потребительских упаковок
      48
      Длина
      13.6  (дюймы)
      ширина
      24.5  см
      Вес брутто
      5.1  кг
      Высота
      27  см
      GTIN
      1 48 95185 60190 5
      ширина
      9.6  (дюймы)
      Высота
      10.6  (дюймы)
      Вес нетто
      4.128  кг
      Вес брутто
      11.243  фунта
      Вес нетто
      9.101  фунта
      Вес упаковки
      0.972  кг
      Вес упаковки
      2.143  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      22.2  см
      Количество потребительских упаковок
      12
      Длина
      8.7  (дюймы)
      ширина
      16.6  см
      Высота
      12.5  см
      ширина
      6.5  (дюймы)
      Высота
      4.9  (дюймы)
      Вес нетто
      1.032  кг
      Вес брутто
      1.19  кг
      Вес нетто
      2.275  фунта
      Вес брутто
      2.623  фунта
      Вес упаковки
      0.158  кг
      Вес упаковки
      0.348  фунта
      GTIN
      2 48 95185 60190 2

    • Размеры упаковки

      Высота
      10.6  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Укладка
      ширина
      5.86  см
      Глубина
      4.8  см
      Высота
      4.2  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95185 60190 8
      ширина
      2.3  (дюймы)
      Вес брутто
      0.096  кг
      Глубина
      1.9  (дюймы)
      Вес нетто
      0.086  кг
      Вес брутто
      0.212  фунта
      Вес нетто
      0.190  фунта
      Вес упаковки
      0.01  кг
      Вес упаковки
      0.022  фунта

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      3 языка

    • Технические характеристики

      Содержание
      Чистящая жидкость, 50 мл

    Badge-D2C

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