SVC1117R/10
Ароматизированный очиститель экрана
Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.Узнать обо всех преимуществах
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Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.
Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.
Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.
Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.
Ткань многократного использования из микроволокна можно постирать в воде с мылом и высушить на открытом воздухе. Можно использовать снова и снова.
Безворсовая ткань из микроволокна обеспечивает безопасную и тщательную очистку экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Аксессуары
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