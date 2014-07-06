Ключевые слова для поиска

  • Стилус "3 в 1" Стилус "3 в 1" Стилус "3 в 1"

    Стилус "3 в 1"

    SVC2332/10

    Стилус "3 в 1"

    Точное нажатие, плавные линии и бережная очистка планшетных ПК и смартфонов

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    Стилус "3 в 1"

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    Стилус "3 в 1"

    Шариковая ручка, кисть, стилус

    • Планшеты/смартфоны
    • экран

    Чувствительный стилус с эргономичным дизайном

    Удобный карандаш с наконечником для экранов планшетных ПК и смартфонов

    Тонкий и компактный дизайн со встроенным зажимом

    Удобно брать с собой: тонкий и компактный дизайн со встроенным зажимом

    Шариковая ручка с тонким наконечником для письма на бумаге

    Шариковая ручка с тонким наконечником для удобного использования

    Стилус для рисования, создания эскизов и очистки

    Уникальная инновационная кисточка для рисования, создания эскизов и очистки

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      32.5  см
      Количество потребительских упаковок
      20
      Ширина
      9.57  см
      Высота
      21  см
      Вес нетто
      0.2  кг
      Вес брутто
      0.96  кг
      Вес упаковки
      0.76  кг
      GTIN
      2 48 95185 60177 3

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Укладка
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      8 языков

    Badge-D2C

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