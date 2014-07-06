Стилус "3 в 1"
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стилус "3 в 1" Шариковая ручка, кисть, стилус Чувствительный стилус с эргономичным дизайном
Удобный карандаш с наконечником для экранов планшетных ПК и смартфонов
Тонкий и компактный дизайн со встроенным зажимом
Удобно брать с собой: тонкий и компактный дизайн со встроенным зажимом
Шариковая ручка с тонким наконечником для письма на бумаге
Шариковая ручка с тонким наконечником для удобного использования
Стилус для рисования, создания эскизов и очистки
Уникальная инновационная кисточка для рисования, создания эскизов и очистки
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Внутренняя упаковка
Длина
32.5
см Количество потребительских упаковок
20 Ширина
9.57
см Высота
21
см Вес нетто
0.2
кг Вес брутто
0.96
кг Вес упаковки
0.76
кг GTIN
2 48 95185 60177 3
Размеры упаковки
Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Укладка Количество изделий в упаковке
1
Аксессуары
Инструкция по эксплуатации
8 языков
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.