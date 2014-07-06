Ключевые слова для поиска

  • Стилус, подставка и очищающая салфетка Стилус, подставка и очищающая салфетка Стилус, подставка и очищающая салфетка

    Стилус, подставка и очищающая салфетка

    SVC2333/10

    Стилус, подставка и очищающая салфетка

    Стилус, подставка для смартфона и очищающая салфетка

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    Стилус, подставка и очищающая салфетка

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    Стилус, подставка и очищающая салфетка

    • Планшеты/смартфоны
    • экран

    Чувствительный двойной наконечник стилуса

    Чувствительный двойной наконечник стилуса для смартфонов и планшетных ПК

    Подставка совместима с различными моделями смартфонов

    Подставка совместима с различными моделями смартфонов

    Очищающая салфетка из ультратонкой микрофибры

    Очищающая салфетка из ультратонкой микрофибры

    Насадка с разъемом для наушников для удобной транспортировки

    Насадка с разъемом для наушников для удобной транспортировки

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      33  см
      Количество потребительских упаковок
      20
      Ширина
      11.5  см
      Высота
      17  см
      Вес нетто
      0.18  кг
      Вес брутто
      0.84  кг
      Вес упаковки
      0.66  кг
      GTIN
      2 48 95185 60178 0

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Укладка
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      8 языков

    Badge-D2C

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