Стилус, подставка и очищающая салфетка
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Стилус, подставка и очищающая салфетка
Стилус, подставка и очищающая салфетка Чувствительный двойной наконечник стилуса
Чувствительный двойной наконечник стилуса для смартфонов и планшетных ПК
Подставка совместима с различными моделями смартфонов
Подставка совместима с различными моделями смартфонов
Очищающая салфетка из ультратонкой микрофибры
Очищающая салфетка из ультратонкой микрофибры
Насадка с разъемом для наушников для удобной транспортировки
Насадка с разъемом для наушников для удобной транспортировки
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Внутренняя упаковка
Длина
33
см Количество потребительских упаковок
20 Ширина
11.5
см Высота
17
см Вес нетто
0.18
кг Вес брутто
0.84
кг Вес упаковки
0.66
кг GTIN
2 48 95185 60178 0
Размеры упаковки
Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Укладка Количество изделий в упаковке
1
Аксессуары
Инструкция по эксплуатации
8 языков
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