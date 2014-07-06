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  • Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки

    Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки

    SVC2334/10

    Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки

    Подставка для планшетного ПК и комплект для удобной очистки обеспечат комфорт при наборе текста, просмотре контента и очистке.

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    Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки

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    Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки

    • Планшеты
    Антистатическая формула

    Антистатическая формула

    Антистатическая формула для безопасного и тщательного удаления пыли, пятен и отпечатков пальцев

    Встроенный комплект для очистки планшетного ПК в любое время, в любом месте

    Встроенный комплект для эффективной очистки планшетного ПК в любое время, в любом месте

    Безопасный и экологически чистый состав

    Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.

    Компактная складная подставка для работы с планшетным ПК в любом положении

    Компактную складную подставку можно установить горизонтально или вертикально для комфортного просмотра/работы

    Удобно для набора текста, просмотра контента и проведения очистки

    Удобно для набора текста, просмотра контента и проведения очистки

    Жидкость для очистки без разводов

    Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

    Подставка для планшетного ПК с комплектом для удобной очистки

    Подставка для планшетного ПК и комплект для удобной очистки обеспечат комфорт при наборе текста, просмотре контента и очистке.

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      36  см
      Количество потребительских упаковок
      10
      Ширина
      16  см
      Высота
      24.5  см
      Вес нетто
      0.71  кг
      Вес брутто
      1.545  кг
      Вес упаковки
      0.835  кг
      GTIN
      2 48 95185 60179 7

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Укладка
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      на 10 языках

    Badge-D2C

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