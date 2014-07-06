SVC2334/10
Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки
Подставка для планшетного ПК и комплект для удобной очистки обеспечат комфорт при наборе текста, просмотре контента и очистке.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Антистатическая формула для безопасного и тщательного удаления пыли, пятен и отпечатков пальцев
Встроенный комплект для эффективной очистки планшетного ПК в любое время, в любом месте
Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.
Компактную складную подставку можно установить горизонтально или вертикально для комфортного просмотра/работы
Удобно для набора текста, просмотра контента и проведения очистки
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.
Подставка для планшетного ПК и комплект для удобной очистки обеспечат комфорт при наборе текста, просмотре контента и очистке.
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Аксессуары
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