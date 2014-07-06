SVC3223K/10
Карандаш для очистки экрана
Идеальное решение для очистки экрана планшетного ПКУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Встроенный, проводящий ток стилус подходит для любых типов планшетных ПК
Уникальный дизайн "все в одном": спрей и салфетка. Идеально для очистки экранов любых мобильных устройств
Возможность повторного наполнения
Антистатическая формула для безопасного и тщательного удаления пыли, пятен и отпечатков пальцев
Средство с антистатическим эффектом безопасно и тщательно удаляет пыль, пятна и отпечатки пальцев
Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Аксессуары
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