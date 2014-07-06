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  • Карандаш для очистки экрана Карандаш для очистки экрана Карандаш для очистки экрана

    Карандаш для очистки экрана

    SVC3223K/10

    Карандаш для очистки экрана

    Идеальное решение для очистки экрана планшетного ПК

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    Карандаш для очистки экрана

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    Карандаш для очистки экрана

    • Ноутбуки/планшетные ПК/смартфоны
    • экран
    Встроенный, проводящий ток стилус подходит для любых планшетных ПК

    Встроенный, проводящий ток стилус подходит для любых планшетных ПК

    Встроенный, проводящий ток стилус подходит для любых типов планшетных ПК

    Дизайн "все в одном": спрей и салфетка для эффективной очистки

    Дизайн "все в одном": спрей и салфетка для эффективной очистки

    Уникальный дизайн "все в одном": спрей и салфетка. Идеально для очистки экранов любых мобильных устройств

    Возможность повторного наполнения

    Возможность повторного наполнения

    Возможность повторного наполнения

    Антистатическая формула

    Антистатическая формула

    Антистатическая формула для безопасного и тщательного удаления пыли, пятен и отпечатков пальцев

    Средство с антистатическим эффектом

    Средство с антистатическим эффектом безопасно и тщательно удаляет пыль, пятна и отпечатки пальцев

    Безопасный и экологически чистый состав

    Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.

    Жидкость для очистки без разводов

    Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      21  см
      Количество потребительских упаковок
      10
      Ширина
      10.5  см
      Высота
      21.5  см
      Вес нетто
      0.33  кг
      Вес брутто
      0.618  кг
      Вес упаковки
      0.288  кг
      GTIN
      2 87 12581 70665 8

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Укладка
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      на 15 языках

    Badge-D2C

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