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Коаксиальный кабель

SWV2204W/10
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Коаксиальный кабель

    SWV2204W/10

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      с этим коаксиальным кабелем типа Pal

      • 10 м
      • Разъемы Pal

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99487 3
        Количество
        1

      • Размеры

        Длина изделия
        23,5  см
        Ширина продукта
        195  миллиметра
        Высота продукта
        56  миллиметра
        Вес брутто
        0,36  кг
        Вес нетто
        0,30  кг
        Вес упаковки
        0,06  кг

      • Упаковка

        Количество
        0

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