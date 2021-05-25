Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки.
Отправляйтесь в долгую дорогу. 35 часов воспроизведения
35 часов воспроизведения без подзарядки помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники во время тренировки и за пределами тренажерного зала. Полная зарядка занимает менее 2 часов. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.
Для тренировок и уличного использования. Моющиеся амбушюры
Мягкие, дышащие амбушюры, наполненные охлаждающим гелем, можно снять для простой очистки. Неважно, когда вы носите наушники, — вы всегда будете ощущать максимальную свежесть.
Защита от пыли и влаги IP55
Класс защиты IP55 означает, что эти наушники выдержат как пылевые вихри, так и сильный ливень. Неважно, как сильно вы потеете и где тренируетесь, — ничто не в силах вас остановить!
Ваша музыка только для вас. Закрытая конструкция
Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не отвлекая других.
Простое хранение. Компактный складной дизайн
Элегантный дизайн прекрасно подойдет как для интенсивных тренировок, так и активных мероприятий на выходных. Складные чашки делают хранение проще.
Многофункциональная кнопка позволяет ставить на паузу свой плейлист, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Совместимо с аудиокабелем (3,5-мм разъем)
Аудиоразъем 3,5 мм позволяет подключать эти наушники для занятий спортом напрямую к совместимым телефонам и проигрывателям. Идеально, если наушники разрядились, а у вас нет возможности зарядить их.
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