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    Беспроводные наушники для занятий спортом

    TAA4216BK/00

    Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.

    Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки.

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    Беспроводные наушники для занятий спортом

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    Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.

    • Моющиеся амбушюры
    • Легкие и прочные
    • Защита от пыли и влаги IP55
    Отправляйтесь в долгую дорогу. 35 часов воспроизведения

    Отправляйтесь в долгую дорогу. 35 часов воспроизведения

    35 часов воспроизведения без подзарядки помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники во время тренировки и за пределами тренажерного зала. Полная зарядка занимает менее 2 часов. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.

    Для тренировок и уличного использования. Моющиеся амбушюры

    Для тренировок и уличного использования. Моющиеся амбушюры

    Мягкие, дышащие амбушюры, наполненные охлаждающим гелем, можно снять для простой очистки. Неважно, когда вы носите наушники, — вы всегда будете ощущать максимальную свежесть.

    Защита от пыли и влаги IP55

    Защита от пыли и влаги IP55

    Класс защиты IP55 означает, что эти наушники выдержат как пылевые вихри, так и сильный ливень. Неважно, как сильно вы потеете и где тренируетесь, — ничто не в силах вас остановить!

    Ваша музыка только для вас. Закрытая конструкция

    Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не отвлекая других.

    Простое хранение. Компактный складной дизайн

    Элегантный дизайн прекрасно подойдет как для интенсивных тренировок, так и активных мероприятий на выходных. Складные чашки делают хранение проще.

    Многофункциональная кнопка. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

    Многофункциональная кнопка позволяет ставить на паузу свой плейлист, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

    Совместимо с аудиокабелем (3,5-мм разъем)

    Аудиоразъем 3,5 мм позволяет подключать эти наушники для занятий спортом напрямую к совместимым телефонам и проигрывателям. Идеально, если наушники разрядились, а у вас нет возможности зарядить их.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      30 мВт
      Чувствительность
      118 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,0
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Поддерживаемый кодек
      SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth
      Гнездо наушников
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      22.1  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      18.5  см
      Вес брутто
      1.282  кг
      Высота
      25  см
      GTIN
      1 48 95229 11756 0
      Вес нетто
      0.714  кг
      Вес упаковки
      0.568  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да
      Класс защиты от влаги
      IP55
      Тип управления
      Кнопка

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      1 шт.
      Время воспроизведения музыки
      35  часов
      Время разговора
      35 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 2 hrs
      Вес аккумулятора (общий)
      6.75  г
      Емкость аккумулятора (наушники)
      350  mAh
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литиево-полимерный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      23.7  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      5.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11756 3
      Вес брутто
      0.363  кг
      Вес нетто
      0.238  кг
      Вес упаковки
      0.125  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      19.9  см
      ширина
      17.2  см
      Глубина
      5  см
      Вес
      0.214  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 500 мм

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Накладные
      Складная конструкция
      Вовнутрь
      Заполняющий уши материал
      Ткань
      Плотная посадка
      Накладные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20175 0

    Badge-D2C

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