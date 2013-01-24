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Беспроводные наушники для занятий спортом

TAA4216BK/00
Общая оценка / 5
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук. Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук. Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
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    Беспроводные наушники для занятий спортом

    TAA4216BK/00
    Общая оценка / 5

    Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.

    Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники для занятий спортом

    Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.

    Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.

    Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники для занятий спортом

    Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.

    Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.

      • Моющиеся амбушюры
      • Легкие и прочные
      • Защита от пыли и влаги IP55
      Отправляйтесь в долгую дорогу. 35 часов воспроизведения

      Отправляйтесь в долгую дорогу. 35 часов воспроизведения

      35 часов воспроизведения без подзарядки помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники во время тренировки и за пределами тренажерного зала. Полная зарядка занимает менее 2 часов. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.

      Для тренировок и уличного использования. Моющиеся амбушюры

      Для тренировок и уличного использования. Моющиеся амбушюры

      Мягкие, дышащие амбушюры, наполненные охлаждающим гелем, можно снять для простой очистки. Неважно, когда вы носите наушники серии Go, — вы всегда будете ощущать максимальную свежесть.

      Защита от пыли и влаги IP55

      Защита от пыли и влаги IP55

      Класс защиты IP55 означает, что эти наушники выдержат как пылевые вихри, так и сильный ливень. Неважно, как сильно вы потеете и где тренируетесь, — ничто не в силах вас остановить!

      Ваша музыка только для вас. Закрытая конструкция

      Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не отвлекая других.

      Простое хранение. Компактный складной дизайн

      Элегантный дизайн прекрасно подойдет как для интенсивных тренировок, так и активных мероприятий на выходных. Складные чашки делают хранение проще.

      Многофункциональная кнопка. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

      Многофункциональная кнопка позволяет ставить на паузу свой плейлист, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Совместимо с аудиокабелем (3,5-мм разъем)

      Аудиоразъем 3,5 мм позволяет подключать эти наушники для занятий спортом напрямую к совместимым телефонам и проигрывателям. Идеально, если наушники разрядились, а у вас нет возможности зарядить их.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Кабель USB-C

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,0
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Водозащитное исполнение
        IP55
        Автовыключение
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Время разговора
        35 ч
        Время зарядки
        2  ч
        Предупреждение о скорой разрядке аккумулятора
        Да
        Время воспроизведения музыки
        35  ч

      • Звук

        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Чувствительность
        118 дБ (1 кГц)

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        GTIN
        1 48 95229 11756 0
        Вес брутто
        1,282  кг
        высота
        25  см
        Длина
        22,1  см
        Вес нетто
        0,714  кг
        Вес упаковки
        0,568  кг
        ширина
        18,5  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        48 95229 11756 3
        Глубина
        5,5  см
        Вес брутто
        0,363  кг
        высота
        23,7  см
        Вес нетто
        0,238  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,125  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        19,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        5  см
        высота
        19,9  см
        Вес
        0,214  кг
        ширина
        17,2  см

      • UPC

        UPC
        8 40063 20175 0

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