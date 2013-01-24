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Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах
Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах
35 часов воспроизведения без подзарядки помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники во время тренировки и за пределами тренажерного зала. Полная зарядка занимает менее 2 часов. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.
Мягкие, дышащие амбушюры, наполненные охлаждающим гелем, можно снять для простой очистки. Неважно, когда вы носите наушники серии Go, — вы всегда будете ощущать максимальную свежесть.
Класс защиты IP55 означает, что эти наушники выдержат как пылевые вихри, так и сильный ливень. Неважно, как сильно вы потеете и где тренируетесь, — ничто не в силах вас остановить!
Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не отвлекая других.
Элегантный дизайн прекрасно подойдет как для интенсивных тренировок, так и активных мероприятий на выходных. Складные чашки делают хранение проще.
Многофункциональная кнопка позволяет ставить на паузу свой плейлист, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Аудиоразъем 3,5 мм позволяет подключать эти наушники для занятий спортом напрямую к совместимым телефонам и проигрывателям. Идеально, если наушники разрядились, а у вас нет возможности зарядить их.
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