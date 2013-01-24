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Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

TAA7306BK/00
Общая оценка / 5
  • Тренируйтесь с умом Тренируйтесь с умом Тренируйтесь с умом
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    Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

    TAA7306BK/00
    Общая оценка / 5

    Тренируйтесь с умом

    Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

    Тренируйтесь с умом

    Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах

    Тренируйтесь с умом

    Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

    Тренируйтесь с умом

    Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах

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      Тренируйтесь с умом

      • Серия Go, вкладыши
      • Пульсометр
      • Крючки или крепления в форме крыла
      • УФ-очистка
      Гибкая посадка. Крючки или крепления в форме крыла

      Гибкая посадка. Крючки или крепления в форме крыла

      Гибкие и съемные крепления в форме крыла обеспечат надежную посадку во время тренировок низкой и средней интенсивности. А для самых динамичных тренировок подойдет крепление-крючок для еще более надежной фиксации. Крепления доступны в разных цветовых вариациях для соответствия вашему стилю.

      В ритме вашего тела. Пульсометр

      В ритме вашего тела. Пульсометр

      Тренируйтесь эффективнее благодаря пульсометру, который совместим с популярными приложениями для фитнеса и Philips Headphones. Если выбранное вами приложение поддерживает обновление в реальном времени, показания пульсометра будут воспроизводиться через наушники во время тренировки, чтобы вы знали, когда нужно ускориться или замедлиться.

      УФ-очистка для свежести даже после интенсивной тренировки

      УФ-очистка для свежести даже после интенсивной тренировки

      Работа со штангой или бег на дорожке — неважно, какая у вас тренировка, эти наушники не сломаются от пота! По завершении занятия просто поместите наушники в футляр для зарядки, и процедура УФ-очистки удалит до 99 % бактерий.

      Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно

      Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно

      Хотите слушать, о чем говорят другие посетители тренажерного зала? Включите режим восприятия внешних звуков и общайтесь с ними, не снимая наушники. Если вам нужно совершить звонок, монофонический режим позволяет говорить через один наушник — можно менять один на другой, не упуская важную информацию.

      Класс защиты от влаги и пыли IP57

      Класс защиты от влаги и пыли IP57

      Класс защиты IP57 означает, что эти наушники выдержат даже самую интенсивную тренировку. Не можете расстаться с музыкой? Отправляйтесь с наушниками прямо в душ. А когда они высохнут, положите их в мягкий чехол для переноски.

      Сенсорное управление. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

      Сенсорное управление. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

      Коснитесь наушника, чтобы поставить на паузу свой плейлист, принять вызов, отрегулировать громкость или активировать голосового ассистента. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Магнитный футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

      Чистое звучание, энергичные басы, до 6 часов воспроизведения и сверхкомпактный футляр для зарядки, который обеспечит до 18 часов воспроизведения. Нужно дополнительное время? Быстрой 15-минутной зарядки хватит на дополнительный час воспроизведения.

      Отслеживайте свои результаты и не только. Приложение Philips Headphones

      Приложение Philips Headphones позволяет отслеживать пульс во время тренировки и просматривать отчеты после ее завершения. Хотите немного изменить звучание музыки? В этом приложении можно усилить басы, снизить громкость высоких частот или выбрать один из предустановленных стилей звука.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Карабин
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        Чехол для переноски
        Да
        Съемные крепления-крючки
        3 пары
        Съемные крепления в форме крыла
        3 пары
        Накладки для наушников
        S, M, L
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Кабель USB-C

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • AAC
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • Формат передачи: SBC
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Водозащитное исполнение
        IP57

      • Дизайн

        цвет
        Черный
        Стиль ношения
        • Крепление-крючок
        • Крепления в форме крыла

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Время воспроизведения музыки
        6+18  ч
        Время зарядки
        2  ч

      • Звук

        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Чувствительность
        105 дБ (1 кГц)
        Диаметр излучателя
        9,2  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        5  мВт

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        34,8  см
        ширина
        22,5  см
        высота
        35,8  см
        Вес брутто
        7,093  кг
        Вес нетто
        3,384  кг
        Вес упаковки
        3,709  кг
        GTIN
        1 48 95229 11773 7

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        16  см
        ширина
        10,1  см
        высота
        16,4  см
        Вес брутто
        0,847  кг
        Вес нетто
        0,423  кг
        Вес упаковки
        0,424  кг
        GTIN
        2 48 95229 11773 4

      • Габариты изделия

        высота
        5,3  см
        ширина
        7,3  см
        Глубина
        3,5  см
        Вес
        0,08  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        17  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        5  см
        Вес брутто
        0,261  кг
        Вес нетто
        0,141  кг
        Вес упаковки
        0,12  кг
        EAN
        48 95229 11773 0

      • UPC

        UPC
        8 40063 20190 3

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