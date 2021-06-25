В ритме вашего тела. Пульсометр

Тренируйтесь эффективнее благодаря пульсометру, который совместим с популярными приложениями для фитнеса и Philips Headphones. Если выбранное вами приложение поддерживает обновление в реальном времени, показания пульсометра будут воспроизводиться через наушники во время тренировки, чтобы вы знали, когда нужно ускориться или замедлиться.