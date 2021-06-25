Полностью беспроводные наушники для занятий спортом
TAA7306BK/00
Тренируйтесь с умом
Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме.
Гибкая посадка. Крючки или крепления в форме крыла
Гибкие и съемные крепления в форме крыла обеспечат надежную посадку во время тренировок низкой и средней интенсивности. А для самых динамичных тренировок подойдет крепление-крючок для еще более надежной фиксации. Крепления доступны в разных цветовых вариациях для соответствия вашему стилю.
В ритме вашего тела. Пульсометр
Тренируйтесь эффективнее благодаря пульсометру, который совместим с популярными приложениями для фитнеса и Philips Headphones. Если выбранное вами приложение поддерживает обновление в реальном времени, показания пульсометра будут воспроизводиться через наушники во время тренировки, чтобы вы знали, когда нужно ускориться или замедлиться.
УФ-очистка для свежести даже после интенсивной тренировки
Работа со штангой или бег на дорожке — неважно, какая у вас тренировка, эти наушники не сломаются от пота! По завершении занятия просто поместите наушники в футляр для зарядки, и процедура УФ-очистки удалит до 99 % бактерий.
Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно
Хотите слушать, о чем говорят другие посетители тренажерного зала? Включите режим восприятия внешних звуков и общайтесь с ними, не снимая наушники. Если вам нужно совершить звонок, монофонический режим позволяет говорить через один наушник — можно менять один на другой, не упуская важную информацию.
Класс защиты от влаги и пыли IP57
Класс защиты IP57 означает, что эти наушники выдержат даже самую интенсивную тренировку. Не можете расстаться с музыкой? Отправляйтесь с наушниками прямо в душ. А когда они высохнут, положите их в мягкий чехол для переноски.
Коснитесь наушника, чтобы поставить на паузу свой плейлист, принять вызов, отрегулировать громкость или активировать голосового ассистента. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Магнитный футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения
Чистое звучание, энергичные басы, до 6 часов воспроизведения и сверхкомпактный футляр для зарядки, который обеспечит до 18 часов воспроизведения. Нужно дополнительное время? Быстрой 15-минутной зарядки хватит на дополнительный час воспроизведения.
Отслеживайте свои результаты и не только. Приложение Philips Headphones
Приложение Philips Headphones позволяет отслеживать пульс во время тренировки и просматривать отчеты после ее завершения. Хотите немного изменить звучание музыки? В этом приложении можно усилить басы, снизить громкость высоких частот или выбрать один из предустановленных стилей звука.
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