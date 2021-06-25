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    Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

    TAA7306BK/00

    Тренируйтесь с умом

    Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме.

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    Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

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    Тренируйтесь с умом

    • Вкладыши
    • Пульсометр
    • Крючки или крепления в форме крыла
    • УФ-очистка
    Гибкая посадка. Крючки или крепления в форме крыла

    Гибкая посадка. Крючки или крепления в форме крыла

    Гибкие и съемные крепления в форме крыла обеспечат надежную посадку во время тренировок низкой и средней интенсивности. А для самых динамичных тренировок подойдет крепление-крючок для еще более надежной фиксации. Крепления доступны в разных цветовых вариациях для соответствия вашему стилю.

    В ритме вашего тела. Пульсометр

    В ритме вашего тела. Пульсометр

    Тренируйтесь эффективнее благодаря пульсометру, который совместим с популярными приложениями для фитнеса и Philips Headphones. Если выбранное вами приложение поддерживает обновление в реальном времени, показания пульсометра будут воспроизводиться через наушники во время тренировки, чтобы вы знали, когда нужно ускориться или замедлиться.

    УФ-очистка для свежести даже после интенсивной тренировки

    УФ-очистка для свежести даже после интенсивной тренировки

    Работа со штангой или бег на дорожке — неважно, какая у вас тренировка, эти наушники не сломаются от пота! По завершении занятия просто поместите наушники в футляр для зарядки, и процедура УФ-очистки удалит до 99 % бактерий.

    Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно

    Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно

    Хотите слушать, о чем говорят другие посетители тренажерного зала? Включите режим восприятия внешних звуков и общайтесь с ними, не снимая наушники. Если вам нужно совершить звонок, монофонический режим позволяет говорить через один наушник — можно менять один на другой, не упуская важную информацию.

    Класс защиты от влаги и пыли IP57

    Класс защиты от влаги и пыли IP57

    Класс защиты IP57 означает, что эти наушники выдержат даже самую интенсивную тренировку. Не можете расстаться с музыкой? Отправляйтесь с наушниками прямо в душ. А когда они высохнут, положите их в мягкий чехол для переноски.

    Сенсорное управление. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

    Сенсорное управление. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

    Коснитесь наушника, чтобы поставить на паузу свой плейлист, принять вызов, отрегулировать громкость или активировать голосового ассистента. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

    Магнитный футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

    Чистое звучание, энергичные басы, до 6 часов воспроизведения и сверхкомпактный футляр для зарядки, который обеспечит до 18 часов воспроизведения. Нужно дополнительное время? Быстрой 15-минутной зарядки хватит на дополнительный час воспроизведения.

    Отслеживайте свои результаты и не только. Приложение Philips Headphones

    Приложение Philips Headphones позволяет отслеживать пульс во время тренировки и просматривать отчеты после ее завершения. Хотите немного изменить звучание музыки? В этом приложении можно усилить басы, снизить громкость высоких частот или выбрать один из предустановленных стилей звука.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 - 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      9,2 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      5 мВт
      Чувствительность
      105 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,0
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Поддерживаемый кодек
      • AAC
      • SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34.8  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      22.5  см
      Вес брутто
      7.093  кг
      Высота
      35.8  см
      GTIN
      1 48 95229 11773 7
      Вес нетто
      3.384  кг
      Вес упаковки
      3.709  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да
      Класс защиты от влаги
      IP57
      Поддержка приложения Philips Headphones
      Да
      Монофонический режим TWS
      Да
      Обновление встроенного ПО
      Да
      Пульсометр
      Да
      Тип управления
      Сенсорное
      УФ-очистка
      Да

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      16  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      10.1  см
      Высота
      16.4  см
      Вес нетто
      0.423  кг
      Вес брутто
      0.847  кг
      Вес упаковки
      0.424  кг
      GTIN
      2 48 95229 11773 4

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      3 шт.
      Время воспроизведения музыки
      6 +18  часов
      Время разговора
      6 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15mins for 1 hr
      Тип батареи (футляр для зарядки)
      Lithium Polymer (built-in)
      Тип батареи (наушники)
      Lithium Polymer (built-in)
      Вес аккумулятора (общий)
      14.18  г
      Емкость аккумулятора (футляр)
      550  mAh
      Емкость аккумулятора (вкладыш)
      55  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      200 hr

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.3  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11773 0
      Вес брутто
      0.261  кг
      Вес нетто
      0.141  кг
      Вес упаковки
      0.12  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      5.3  см
      ширина
      7.3  см
      Глубина
      3.5  см
      Вес
      0.08  кг

    • Аксессуары

      Карабин
      Да
      Прочее
      Жесткий футляр, 1 шт.
      Краткое руководство
      Да
      Амбушюры
      3 пары (S/M/L)
      Съемные крепления-крючки
      3 пары
      Футляр для зарядки
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 500 мм
      Съемные крепления в форме крыла
      3 пары

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Вкладыши
      Заполняющий уши материал
      Силикон
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      • Заушное крепление
      • Силиконовые амбушюры
      • Крепление в форме крыла

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      2 mics
      Микрофон ENC
      Да

    • UPC

      UPC
      8 40063 20190 3

    • Возможности ANC

      Режим восприятия внешних звуков
      Да

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      • Apple Siri
      • Google Ассистент
      Активация по голосу
      Голосовое управление
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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