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    Беспроводные наушники-вкладыши с микрофоном

    TAE1205BK/00

    Любимая музыка без проводов

    Музыка всегда у вас под рукой. Эти беспроводные наушники с защитой от пота и брызг воды обеспечивают отличное звучание, комфортную посадку в ушах и до 7 часов работы в режиме воспроизведения. Не хватило заряда? Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 1 час прослушивания музыки.

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    Беспроводные наушники-вкладыши с микрофоном

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    Любимая музыка без проводов

    • 8-мм излучатели, закрытое оформление
    • Удобная посадка
    • Защита от брызг и пота IPX4
    • Качественная шумоизоляция

    Защита от брызг и пота IPX4

    Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

    Надежные, гибкие, комфортные

    Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.

    Магнитные вкладыши. Плоский кабель с защитой от спутывания

    Эти наушники-вкладыши с магнитами притягиваются друг к другу, а плоский кабель наушников защищен от спутывания. Вам больше не придется распутывать узлы после того, как вы достали наушники из кармана или сумки.

    Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами

    Принимайте вызовы, ставьте на паузу выбранный плейлист. Все это, не касаясь смартфона. Умное сопряжение по Bluetooth позволяет наушникам запоминать последнее подключенное устройство.

    7 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

    8-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание. Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 7 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 1 часа воспроизведения.

    3 пары резиновых амбушюр

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    Излучатели 8 мм с неодимовыми магнитами. Качественный звук

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    Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

    Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

    Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

    Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

    Крепления в форме крыла для надежной посадки. Более эффективное пассивное шумоподавление.

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    15-минутная зарядка для 1 часа воспроизведения

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    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      8 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      5 мВт
      Чувствительность
      108,5 дБ (1 кГц)
      Искажение (КНИ)
      КНИ < 3 %
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,1
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      19  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      11.2  см
      Вес брутто
      0.339  кг
      Высота
      12.8  см
      GTIN
      1 48 95229 11031 8
      Вес нетто
      0.132  кг
      Вес упаковки
      0.207  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да
      Класс защиты от влаги
      IPX4
      Магнитные вкладыши
      Да
      Тип управления
      Кнопка

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      1 шт.
      Время воспроизведения музыки
      7  часов
      Время разговора
      5 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15mins for 1 hr
      Вес аккумулятора (общий)
      2.2  г
      Емкость аккумулятора (наушники)
      100  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      60 hr
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литиево-полимерный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.2  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11031 1
      Вес брутто
      0.081  кг
      Вес нетто
      0.044  кг
      Вес упаковки
      0.037  кг

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      64  см
      Высота
      1.5  см
      ширина
      2.5  см
      Глубина
      0  см
      Вес
      0.015  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Амбушюры
      3 пары (S/M/L)
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Вкладыши
      Заполняющий уши материал
      Силикон
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      Силиконовые амбушюры

    • UPC

      UPC
      8 40063 20150 7

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      Да
      Активация по голосу
      Ручной
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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