Любимая музыка без проводов

Музыка всегда у вас под рукой. Эти беспроводные наушники с защитой от пота и брызг воды обеспечивают отличное звучание, комфортную посадку в ушах и до 7 часов работы в режиме воспроизведения. Не хватило заряда? Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 1 час прослушивания музыки.