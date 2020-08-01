Музыка всегда у вас под рукой. Эти беспроводные наушники с защитой от пота и брызг воды обеспечивают отличное звучание, комфортную посадку в ушах и до 7 часов работы в режиме воспроизведения. Не хватило заряда? Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 1 час прослушивания музыки.
Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
Надежные, гибкие, комфортные
Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.
Магнитные вкладыши. Плоский кабель с защитой от спутывания
Эти наушники-вкладыши с магнитами притягиваются друг к другу, а плоский кабель наушников защищен от спутывания. Вам больше не придется распутывать узлы после того, как вы достали наушники из кармана или сумки.
Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами
Принимайте вызовы, ставьте на паузу выбранный плейлист. Все это, не касаясь смартфона. Умное сопряжение по Bluetooth позволяет наушникам запоминать последнее подключенное устройство.
7 часов воспроизведения. Зарядка USB-C
8-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание. Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 7 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 1 часа воспроизведения.
3 пары резиновых амбушюр
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Излучатели 8 мм с неодимовыми магнитами. Качественный звук
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Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth
Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Крепления в форме крыла для надежной посадки. Более эффективное пассивное шумоподавление.
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