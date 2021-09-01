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  • Любимая музыка всегда с вами Любимая музыка всегда с вами Любимая музыка всегда с вами

    Беспроводные наушники

    TAH1205BK/00

    Любимая музыка всегда с вами

    Слушайте любимую музыку, занимаясь любимым делом. Эти беспроводные накладные наушники обеспечат 15 часов воспроизведения и чистое звучание. Кнопки на чашках наушников позволяют легко управлять музыкой и звонками, а складная конструкция поможет без труда найти место для хранения.

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    Беспроводные наушники

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    Любимая музыка всегда с вами

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Bluetooth®
    • Легкое оголовье
    • Компактно складываются
    Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

    Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

    15 часов воспроизведения и быстрая зарядка

    Эти накладные наушники с Bluetooth легко подключать к устройствам, а 2-часовой зарядки хватит на 15 часов воспроизведения. А при низком заряде наушников всего 15 минут быстрой зарядки хватит на 3 часа воспроизведения.

    Регулируемое оголовье и встроенный микрофон для общения в режиме hands-free

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    Всего 15 минут зарядки для 3 часов воспроизведения

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    Четкий, чистый звук

    Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание, а закрытая конструкция отвечает за качественную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой секундой любимых композиций, не отвлекая других людей.

    Мягкие амбушюры. Удобное положение чашек наушников.

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    Элементы управления музыкой, звонками и громкостью на чашках

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    Легко носить. Легко использовать

    Мягкие амбушюры. обеспечат дополнительный комфорт при прослушивании. Кнопки на обеих чашках наушников помогут настраивать громкость, переключаться между композициями и ставить воспроизведение на паузу, а также управлять вызовами и не только.

    Плоская складная конструкция для удобного хранения

    Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Максимальная входная мощность
      30 мВт
      Чувствительность
      110  дБ

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,1
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.2  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      17  см
      Вес брутто
      1.03  кг
      Высота
      24  см
      GTIN
      1 48 95229 11003 5
      Вес нетто
      0.498  кг
      Вес упаковки
      0.532  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Переключение между 2 вызовами
      • Ответить/Завершить разговор
      • Сбросить вызов
      Регулировка громкости
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Время воспроизведения музыки
      15  часов

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      5  см
      EAN
      48 95229 11003 8
      Вес брутто
      0.26  кг
      Вес нетто
      0.166  кг
      Вес упаковки
      0.094  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      18.5  см
      ширина
      16.5  см
      Глубина
      4  см
      Вес
      0.126  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель USB
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • UPC

      UPC
      8 40063 20152 1

    Badge-D2C

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