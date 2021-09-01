Слушайте любимую музыку, занимаясь любимым делом. Эти беспроводные накладные наушники обеспечат 15 часов воспроизведения и чистое звучание. Кнопки на чашках наушников позволяют легко управлять музыкой и звонками, а складная конструкция поможет без труда найти место для хранения.
Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа
15 часов воспроизведения и быстрая зарядка
Эти накладные наушники с Bluetooth легко подключать к устройствам, а 2-часовой зарядки хватит на 15 часов воспроизведения. А при низком заряде наушников всего 15 минут быстрой зарядки хватит на 3 часа воспроизведения.
Регулируемое оголовье и встроенный микрофон для общения в режиме hands-free
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Всего 15 минут зарядки для 3 часов воспроизведения
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Четкий, чистый звук
Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание, а закрытая конструкция отвечает за качественную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой секундой любимых композиций, не отвлекая других людей.
Мягкие амбушюры. Удобное положение чашек наушников.
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Элементы управления музыкой, звонками и громкостью на чашках
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Легко носить. Легко использовать
Мягкие амбушюры. обеспечат дополнительный комфорт при прослушивании. Кнопки на обеих чашках наушников помогут настраивать громкость, переключаться между композициями и ставить воспроизведение на паузу, а также управлять вызовами и не только.
Плоская складная конструкция для удобного хранения
Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.
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