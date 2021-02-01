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    Полноразмерные наушники

    TAH2005BK/00

    Ваше время пришло

    От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам.

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    Полноразмерные наушники

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    Ваше время пришло

    • Мягкие удобные подушечки
    • 40-мм излучатели
    • Легкое оголовье
    • Кабель 2 метра

    Любимые звуки

    Эти проводные полноразмерные наушники обеспечат комфорт даже при длительном прослушивании. Мощные 40-мм излучатели позволят ощутить чистый звук. Полноразмерная конструкция предлагает отличную пассивную шумоизоляцию — никто, кроме вас, не услышит ваш разговор или музыку.

    Максимальный комфорт даже при длительном прослушивании

    Регулируемое оголовье с подкладкой обеспечит комфортную посадку на любой голове, а мягкие амбушюры не будут сильно давить при длительном прослушивании. Отсутствие аккумулятора снимает все ограничения на время воспроизведения. Идеально для прослушивания новых подкастов.

    Подключайте к любимым устройствам

    Кабель длиной 2 метра идеально подойдет для подключения к ноутбуку или планшету. Если вы отправляетесь в поездку, этот кабель позволит не вынимать устройство из сумки или кармана для безопасного прослушивания.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      50 мВт
      Чувствительность
      85 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Длина кабеля
      2 м
      Разъем
      3,5 мм

    • Внешняя упаковка

      Длина
      27.2  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      19.2  см
      Вес брутто
      1.06  кг
      Высота
      23.6  см
      GTIN
      1 48 95229 10998 5
      Вес нетто
      0.555  кг
      Вес упаковки
      0.505  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.8  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      17  см
      Глубина
      8  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10998 8
      Вес брутто
      0.28  кг
      Вес нетто
      0.185  кг
      Вес упаковки
      0.095  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      18.5  см
      ширина
      16.5  см
      Глубина
      7.45  см
      Вес
      0.185  кг

    • Аксессуары

      Адаптеры в комплекте
      Адаптер 3,5–6,3 мм

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Заполняющий уши материал
      Синтетическая кожа
      Плотная посадка
      Полноразмерные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • UPC

      UPC
      8 40063 20151 4

    Badge-D2C

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