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  • Музыка с вами везде и всегда. Музыка с вами везде и всегда. Музыка с вами везде и всегда.

    Беспроводные наушники

    TAH6506BK/00

    Музыка с вами везде и всегда.

    Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами.

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    Беспроводные наушники

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    Музыка с вами везде и всегда.

    • Активное шумоподавление
    • Компактные и легкие
    • Сопряжение с несколькими устройствами
    Сосредоточьтесь на музыке. Активное шумоподавление

    Сосредоточьтесь на музыке. Активное шумоподавление

    Хотите снизить шум, когда вы находитесь в пути? Внутренние микрофоны в чашках беспроводных наушников фильтруют неприятный шум двигателя и позволяют наслаждаться вашей музыкой.

    Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

    Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

    Оптимизируйте рабочий день. Эти беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете слушать музыку с ноутбука и отвечать на звонки с телефона.

    Сверхтонкие полноразмерные наушники. Уникальный внешний вид

    Овальные чашки наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Полноразмерная конструкция гарантирует герметичность для пассивного подавления внешнего шума, а 32-мм излучатели обеспечивают глубокие басы и чистое, полное деталей звучание.

    30 часов воспроизведения (25 часов с функцией активного шумоподавления)

    30 часов воспроизведения без подзарядки или 25 часов с функцией активного шумоподавления помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники в течение всего дня. Полная зарядка занимает 2 часа. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.

    Встроенные элементы управления. Чистое звучание голоса

    Кнопки для управления позволяют ставить на паузу плейлист, отвечать на звонки, регулировать громкость и активировать голосового ассистента. Подключайте наушники одновременно к 2 устройствам и оцените качественное звучание голоса собеседника.

    Простое хранение. Складная компактная конструкция

    Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в офисном столе. Вы также можете сложить их внутрь для компактного хранения в мягком чехле, который входит в комплект.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      20 мВт
      Чувствительность
      112 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,0
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Отсоединяемый кабель
      Да
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Одновременное подключение
      Да
      Поддерживаемый кодек
      SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth
      Гнездо наушников
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      20.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      15.5  см
      Вес брутто
      1.086  кг
      Высота
      24  см
      GTIN
      1 48 95229 11759 1
      Вес нетто
      0.435  кг
      Вес упаковки
      0.651  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Тип управления
      Кнопка

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      1 шт.
      Время разговора
      30 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Время воспроизведения музыки (с ANC)
      25  часов
      Время воспроизведения музыки (без ANC)
      30  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 2 hrs
      Вес аккумулятора (общий)
      7.08  г
      Емкость аккумулятора (наушники)
      300  mAh
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литиево-полимерный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      18.5  см
      Глубина
      4.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11759 4
      Вес брутто
      0.293  кг
      Вес нетто
      0.145  кг
      Вес упаковки
      0.148  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      19  см
      ширина
      16.5  см
      Глубина
      3.8  см
      Вес
      0.145  кг

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Мягкий чехол, 1 шт.
      Аудиокабель
      Стереокабель 3,5 мм, длина 1,2 м
      Краткое руководство
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 500 мм

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Складная конструкция
      Плоская/вовнутрь
      Заполняющий уши материал
      Синтетическая кожа
      Плотная посадка
      Полноразмерные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20195 8

    • Возможности ANC

      Технология ANC
      FB
      Адаптивное ANC
      Да
      Микрофон для активного шумоподавления
      2 микрофона
      ANC (активное шумоподавление)
      Да

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      • Apple Siri
      • Google Ассистент
      Активация по голосу
      Ручной
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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    • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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