Музыка с вами везде и всегда.
Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка с вами везде и всегда.
Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах
Музыка с вами везде и всегда.
Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка с вами везде и всегда.
Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах
Хотите снизить шум, когда вы находитесь в пути? Внутренние микрофоны в чашках беспроводных наушников фильтруют неприятный шум двигателя и позволяют наслаждаться вашей музыкой.
Оптимизируйте рабочий день. Эти беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете слушать музыку с ноутбука и отвечать на звонки с телефона.
Овальные чашки наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Полноразмерная конструкция гарантирует герметичность для пассивного подавления внешнего шума, а 32-мм излучатели обеспечивают глубокие басы и чистое, полное деталей звучание.
30 часов воспроизведения без подзарядки или 25 часов с функцией активного шумоподавления помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники в течение всего дня. Полная зарядка занимает 2 часа. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.
Кнопки для управления позволяют ставить на паузу плейлист, отвечать на звонки, регулировать громкость и активировать голосового ассистента. Подключайте наушники одновременно к 2 устройствам и оцените качественное звучание голоса собеседника.
Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в офисном столе. Вы также можете сложить их внутрь для компактного хранения в мягком чехле, который входит в комплект.
Звук
Возможности ANC
Обмен данными
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Голосовой ассистент
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
UPC
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