Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами.
Сосредоточьтесь на музыке. Активное шумоподавление
Хотите снизить шум, когда вы находитесь в пути? Внутренние микрофоны в чашках беспроводных наушников фильтруют неприятный шум двигателя и позволяют наслаждаться вашей музыкой.
Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа
Оптимизируйте рабочий день. Эти беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете слушать музыку с ноутбука и отвечать на звонки с телефона.
Сверхтонкие полноразмерные наушники. Уникальный внешний вид
Овальные чашки наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Полноразмерная конструкция гарантирует герметичность для пассивного подавления внешнего шума, а 32-мм излучатели обеспечивают глубокие басы и чистое, полное деталей звучание.
30 часов воспроизведения (25 часов с функцией активного шумоподавления)
30 часов воспроизведения без подзарядки или 25 часов с функцией активного шумоподавления помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники в течение всего дня. Полная зарядка занимает 2 часа. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.
Встроенные элементы управления. Чистое звучание голоса
Кнопки для управления позволяют ставить на паузу плейлист, отвечать на звонки, регулировать громкость и активировать голосового ассистента. Подключайте наушники одновременно к 2 устройствам и оцените качественное звучание голоса собеседника.
Простое хранение. Складная компактная конструкция
Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в офисном столе. Вы также можете сложить их внутрь для компактного хранения в мягком чехле, который входит в комплект.
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