Ключевые слова для поиска

1

Беспроводные наушники

TAH6506BK/00
Общая оценка / 5
  • Музыка с вами везде и всегда. Музыка с вами везде и всегда. Музыка с вами везде и всегда.
    -{discount-value}
    Bluetooth
  • Play Pause

    Беспроводные наушники

    TAH6506BK/00
    Общая оценка / 5

    Музыка с вами везде и всегда.

    Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники

    Музыка с вами везде и всегда.

    Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах

    Музыка с вами везде и всегда.

    Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники

    Музыка с вами везде и всегда.

    Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Музыка с вами везде и всегда.

      • Активное шумоподавление
      • Компактные и легкие
      • Сопряжение с несколькими устройствами
      Сосредоточьтесь на музыке. Активное шумоподавление

      Сосредоточьтесь на музыке. Активное шумоподавление

      Хотите снизить шум, когда вы находитесь в пути? Внутренние микрофоны в чашках беспроводных наушников фильтруют неприятный шум двигателя и позволяют наслаждаться вашей музыкой.

      Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

      Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

      Оптимизируйте рабочий день. Эти беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете слушать музыку с ноутбука и отвечать на звонки с телефона.

      Сверхтонкие полноразмерные наушники. Уникальный внешний вид

      Овальные чашки наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Полноразмерная конструкция гарантирует герметичность для пассивного подавления внешнего шума, а 32-мм излучатели обеспечивают глубокие басы и чистое, полное деталей звучание.

      30 часов воспроизведения (25 часов с функцией активного шумоподавления)

      30 часов воспроизведения без подзарядки или 25 часов с функцией активного шумоподавления помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники в течение всего дня. Полная зарядка занимает 2 часа. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.

      Встроенные элементы управления. Чистое звучание голоса

      Кнопки для управления позволяют ставить на паузу плейлист, отвечать на звонки, регулировать громкость и активировать голосового ассистента. Подключайте наушники одновременно к 2 устройствам и оцените качественное звучание голоса собеседника.

      Простое хранение. Складная компактная конструкция

      Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в офисном столе. Вы также можете сложить их внутрь для компактного хранения в мягком чехле, который входит в комплект.

      • Звук

        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Чувствительность
        112 дБ (1 кГц)
        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Тип излучателя
        Динамический

      • Возможности ANC

        ANC (активное шумоподавление)
        Да
        Технология ANC
        FB
        Адаптивное ANC
        Да
        Микрофон для активного шумоподавления
        2 микрофона

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 микрофон

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,0
        Поддерживаемый кодек
        SBC
        Наибольший радиус действия
        До 10
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Отсоединяемый кабель
        Да
        Одновременное подключение
        Да
        Тип беспроводной передачи
        Bluetooth
        Беспроводное соединение
        Да
        Гнездо наушников
        3,5 мм

      • Комфорт

        Тип элементов управления
        Кнопка
        Автовыключение
        Да

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Складная конструкция
        Плоская/вовнутрь
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Плотная посадка
        Полноразмерные
        Тип чашки
        Закрытого типа
        Заполняющий уши материал
        Синтетическая кожа

      • Питание

        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        30 ч
        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        25 ч
        Время разговора
        30 ч
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (наушники)
        300 мА/ч
        Время зарядки
        2
        Быстрая зарядка
        15 мин для 2 часов работы
        Количество батарей
        1 шт.
        Вес аккумулятора (общий)
        7,08 г
        Перезарядка
        Да

      • Голосовой ассистент

        Поддержка голосового ассистента
        Да
        Активация по голосу
        Ручной
        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент

      • Аксессуары

        Аудиокабель
        Стереокабель 3,5 мм, длина 1,2 м
        Чехол для хранения
        Мягкий чехол, 1 шт.
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 500 мм
        Краткое руководство
        Да

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        20,5
        ширина
        15,5
        высота
        24
        Вес брутто
        1,086
        Вес нетто
        0,435
        Вес упаковки
        0,651
        GTIN
        1 48 95229 11759 1

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Подвес
        высота
        22,5
        ширина
        18,5
        Глубина
        4,5
        Вес брутто
        0,293
        Вес нетто
        0,145
        Вес упаковки
        0,148
        EAN
        48 95229 11759 4

      • Габариты изделия

        высота
        19
        ширина
        16,5
        Глубина
        3,8
        Вес
        0,145

      • UPC

        UPC
        8 40063 20195 8

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.