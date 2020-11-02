Складная конструкция. Простое хранение

Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе или входящем в комплект чехле для переноски. Вы также можете сложить их внутрь для последующей транспортировки в кармане куртки или сумке.