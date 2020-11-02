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    Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res

    TAH8505BK/00

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    Слушайте музыку, а не звуки дождя. Вы можете контролировать функцию активного шумоподавления на этих полноразмерных беспроводных наушниках в зависимости от ситуации. А 30 часов работы в режиме воспроизведения и универсальная быстрая зарядка помогут не скучать в длительных поездках

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    Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res

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    Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

    • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

    30 часов воспроизведения или общения (25 часов с активным шумоподавлением)

    Эти наушники обеспечат качественное звучание в любой поездке. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Она позволяет слушать музыку (или общаться) до 30 часов (или 25 часов с включенной функцией активного шумоподавления). Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения.

    Активное шумоподавление (ANC). Погрузитесь в музыку

    Останьтесь наедине с собой благодаря активному шумоподавлению. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.

    Комфортное регулируемое оголовье. Мягкие амбушюры

    От плейлистов до подкастов — идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах. Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.

    Складная конструкция. Простое хранение

    Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе или входящем в комплект чехле для переноски. Вы также можете сложить их внутрь для последующей транспортировки в кармане куртки или сумке.

    Звук высокого разрешения. Больше деталей

    Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.

    Сенсорное управление. Используйте жесты для работы с устройством

    Меняйте уровень громкости, проводя вверх или вниз по сенсорной панели управления на корпусе наушников. Вы можете включать активное шумоподавление одним касанием или активировать режим восприятия внешних звуков, чтобы не забывать о внешнем мире при прослушивании музыки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечит чистый звук вашего голоса.

    Голосовой ассистент. Управляйте своей жизнью в пути

    Управляйте событиями своей жизни, не доставая телефон. Голосовой ассистент активируется одним нажатием оголовья наушников. Вы можете попросить его открыть календарь, прочитать уведомления с телефона, совершить вызов или отправить сообщение друзьям, управлять плейлистом и делать многое другое.

    Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

    Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

    Сверхбыстрая зарядка (Rapid Charge). 5 минут зарядки для 2 часов воспроизведения

    Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

    Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для 6 часов воспроизведения

    Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Звук, полный деталей

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    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Частотный диапазон
      7–40 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      30 мВт
      Чувствительность
      90  дБ

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,0
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      • Формат передачи: SBC
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      23.7  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      9.3  (дюймы)
      ширина
      22.9  см
      Вес брутто
      2.608  кг
      Высота
      26  см
      GTIN
      1 48 95229 11575 7
      ширина
      9.0  (дюймы)
      Высота
      10.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.834  кг
      Вес брутто
      5.750  фунта
      Вес нетто
      1.839  фунта
      Вес упаковки
      1.774  кг
      Вес упаковки
      3.911  фунта

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • удержание вызова
      • Переключение между 2 вызовами
      • Ответить/Завершить разговор
      • Сбросить вызов
      • Переключение между разговором и музыкой
      Регулировка громкости
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Перезарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки
      30  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      200 ч*
      Время разговора
      30 ч

    • Размеры упаковки

      Высота
      25  см
      ширина
      21.5  см
      Глубина
      7  см
      Высота
      9.8  (дюймы)
      EAN
      48 95229 11575 0
      ширина
      8.5  (дюймы)
      Вес брутто
      0.75  кг
      Глубина
      2.8  (дюймы)
      Вес нетто
      0.278  кг
      Вес брутто
      1.653  фунта
      Вес нетто
      0.613  фунта
      Вес упаковки
      0.472  кг
      Вес упаковки
      1.041  фунта

    • Аксессуары

      Аудиокабель
      Да
      Дорожный футляр
      Да
      Кабель USB
      Да
      Адаптер для использования в самолете
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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