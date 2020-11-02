TAH8505BK/00
Управляйте тишиной
Слушайте музыку, а не звуки дождя. Вы можете контролировать функцию активного шумоподавления на этих полноразмерных беспроводных наушниках в зависимости от ситуации. А 30 часов работы в режиме воспроизведения и универсальная быстрая зарядка помогут не скучать в длительных поездкахУзнать обо всех преимуществах
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Эти наушники обеспечат качественное звучание в любой поездке. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Она позволяет слушать музыку (или общаться) до 30 часов (или 25 часов с включенной функцией активного шумоподавления). Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения.
Останьтесь наедине с собой благодаря активному шумоподавлению. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.
От плейлистов до подкастов — идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах. Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.
Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе или входящем в комплект чехле для переноски. Вы также можете сложить их внутрь для последующей транспортировки в кармане куртки или сумке.
Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.
Меняйте уровень громкости, проводя вверх или вниз по сенсорной панели управления на корпусе наушников. Вы можете включать активное шумоподавление одним касанием или активировать режим восприятия внешних звуков, чтобы не забывать о внешнем мире при прослушивании музыки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечит чистый звук вашего голоса.
Управляйте событиями своей жизни, не доставая телефон. Голосовой ассистент активируется одним нажатием оголовья наушников. Вы можете попросить его открыть календарь, прочитать уведомления с телефона, совершить вызов или отправить сообщение друзьям, управлять плейлистом и делать многое другое.
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.
Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.
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Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Дизайн
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