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Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res

TAH8505BK/00
Общая оценка / 5
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    Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res

    TAH8505BK/00
    Общая оценка / 5

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    Слушайте музыку, а не звуки дождя. Вы можете контролировать функцию активного шумоподавления на этих полноразмерных беспроводных наушниках в зависимости от ситуации. А 30 часов работы в режиме воспроизведения и универсальная быстрая зарядка помогут не скучать в длительных поездках Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res

    Управляйте тишиной

    Слушайте музыку, а не звуки дождя. Вы можете контролировать функцию активного шумоподавления на этих полноразмерных беспроводных наушниках в зависимости от ситуации. А 30 часов работы в режиме воспроизведения и универсальная быстрая зарядка помогут не скучать в длительных поездках Узнать обо всех преимуществах

    Управляйте тишиной

    Слушайте музыку, а не звуки дождя. Вы можете контролировать функцию активного шумоподавления на этих полноразмерных беспроводных наушниках в зависимости от ситуации. А 30 часов работы в режиме воспроизведения и универсальная быстрая зарядка помогут не скучать в длительных поездках Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res

    Управляйте тишиной

    Слушайте музыку, а не звуки дождя. Вы можете контролировать функцию активного шумоподавления на этих полноразмерных беспроводных наушниках в зависимости от ситуации. А 30 часов работы в режиме воспроизведения и универсальная быстрая зарядка помогут не скучать в длительных поездках Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

      30 часов воспроизведения или общения (25 часов с активным шумоподавлением)

      Эти наушники обеспечат качественное звучание в любой поездке. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Она позволяет слушать музыку (или общаться) до 30 часов (или 25 часов с включенной функцией активного шумоподавления). Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения.

      Активное шумоподавление (ANC). Погрузитесь в музыку

      Забудьте об окружающем мире с активным шумоподавлением. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.

      Комфортное регулируемое оголовье. Мягкие амбушюры

      От плейлистов до подкастов — идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах. Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.

      Складная конструкция. Простое хранение

      Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе или входящем в комплект чехле для переноски. Вы также можете сложить их внутрь для последующей транспортировки в кармане куртки или сумке.

      Звук высокого разрешения. Больше деталей

      Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.

      Сенсорное управление. Используйте жесты для работы с устройством

      Меняйте уровень громкости, проводя вверх или вниз по сенсорной панели управления на корпусе наушников. Вы можете включать активное шумоподавление одним касанием или активировать режим восприятия внешних звуков, чтобы не забывать о внешнем мире при прослушивании музыки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечит чистый звук вашего голоса.

      Голосовой ассистент. Управляйте своей жизнью в пути

      Управляйте событиями своей жизни, не доставая телефон. Голосовой ассистент активируется одним нажатием оголовья наушников. Вы можете попросить его открыть календарь, прочитать уведомления с телефона, совершить вызов или отправить сообщение друзьям, управлять плейлистом и делать многое другое.

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

      Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

      Сверхбыстрая зарядка (Rapid Charge). 5 минут зарядки для 2 часов воспроизведения

      Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

      Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для 6 часов воспроизведения

      Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Да
        Адаптер для использования в самолете
        Да
        Аудиокабель
        Да
        Дорожный футляр
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • Формат передачи: SBC
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время воспроизведения музыки
        30  ч
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        200 ч*
        Время разговора
        30 ч

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Частотный диапазон
        7–40 000 Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        90  дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 48 95229 11575 7
        высота
        26  см
        Длина
        23,7  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        22,9  см
        Вес брутто
        2,608  кг
        Вес упаковки
        1,774  кг
        Вес брутто
        5,750  фунта
        высота
        10,2  (дюймы)
        Длина
        9,3  (дюймы)
        Вес нетто
        1,839  фунта
        Вес нетто
        0,834  кг
        Вес упаковки
        3,911  фунта
        ширина
        9,0  (дюймы)

      • Размеры упаковки

        Глубина
        7  см
        EAN
        48 95229 11575 0
        высота
        25  см
        ширина
        21,5  см
        Вес брутто
        0,75  кг
        Вес нетто
        0,278  кг
        Вес упаковки
        0,472  кг
        Глубина
        2,8  (дюймы)
        Вес брутто
        1,653  фунта
        высота
        9,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,613  фунта
        Вес упаковки
        1,041  фунта
        ширина
        8,5  (дюймы)

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