Ключевые слова для поиска
Создают эффект погружения
Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Превосходное активное шумоподавление обеспечивает чистое звучание голоса — это оптимальные беспроводные полноразмерные наушники. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создают эффект погружения
Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Превосходное активное шумоподавление обеспечивает чистое звучание голоса — это оптимальные беспроводные полноразмерные наушники. Узнать обо всех преимуществах
Создают эффект погружения
Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Превосходное активное шумоподавление обеспечивает чистое звучание голоса — это оптимальные беспроводные полноразмерные наушники. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создают эффект погружения
Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Превосходное активное шумоподавление обеспечивает чистое звучание голоса — это оптимальные беспроводные полноразмерные наушники. Узнать обо всех преимуществах
Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти беспроводные наушники помогут погрузиться в прослушивание музыки. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. Прикоснитесь к правому наушнику, чтобы активировать режим восприятия внешних звуков.
Круглые чашки наушников подчеркивают стильный образ владельца. Полноразмерная конструкция обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума. Излучатели 40 мм с точной настройкой передают глубокие басы, сбалансированные средние частоты и высокие частоты, полные деталей.
Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.
Вне зависимости от того, включена функция ANC или нет, вы получите 27 часов воспроизведения и четкое, полное деталей звучание. Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 5 часов воспроизведения. Полная зарядка через USB-C занимает 4 часа.
Мягкие амбушюры и удобное оголовье подходят для длительного прослушивания. Элементы сенсорного управления позволяют управлять музыкой и вызовами, а кнопки на правом наушнике — регулировать активное шумоподавление. Чашки наушников складываются для удобства хранения.
Эти наушники с сертификацией Hi-Res Audio позволят вам погружаться в любимую музыку при подключении к мобильным устройствам, домашним аудиосистемам, телевизору или ноутбуку. Для прослушивания в проводном режиме можно подключить их к аудиоустройствам высокого уровня с помощью съемного кабеля.
Подключайте одновременно до 2 устройств Bluetooth и оцените качественное звучание голоса собеседника. Голосовой помощник будет озвучивать уведомления с телефона, пока вы слушаете подкаст, подключив наушники к ноутбуку. Для телефонов Android доступно быстрое сопряжение Google.
Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия