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  • Создают эффект погружения Создают эффект погружения Создают эффект погружения

    Полноразмерные беспроводные наушники

    TAH9505BK/00

    Создают эффект погружения

    Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Эти беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением и чистым звуком при звонках помогут вам собраться с силами. Полная совместимость с Google Ассистентом позволит работать продуктивнее.

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    Полноразмерные беспроводные наушники

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    Создают эффект погружения

    • Шумоподавление Pro
    • Встроенный Google Ассистент
    • Многоточечное соединение по Bluetooth
    • Сенсорное управление
    Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

    Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

    Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти беспроводные наушники помогут погрузиться в прослушивание музыки. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. Прикоснитесь к правому наушнику, чтобы активировать режим восприятия внешних звуков.

    Круглые полноразмерные наушники. Стильный внешний вид, превосходный звук

    Круглые полноразмерные наушники. Стильный внешний вид, превосходный звук

    Круглые чашки наушников подчеркивают стильный образ владельца. Полноразмерная конструкция обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума. Излучатели 40 мм с точной настройкой передают глубокие басы, сбалансированные средние частоты и высокие частоты, полные деталей.

    Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

    Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

    Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

    27 часов воспроизведения (с ANC / без ANC)*

    27 часов воспроизведения (с ANC / без ANC)*

    Вне зависимости от того, включена функция ANC или нет, вы получите 27 часов воспроизведения и четкое, полное деталей звучание. Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 5 часов воспроизведения. Полная зарядка через USB-C занимает 4 часа.

    Амбушюры с эффектом памяти. Сенсорное управление

    Амбушюры с эффектом памяти. Сенсорное управление

    Мягкие амбушюры и удобное оголовье подходят для длительного прослушивания. Элементы сенсорного управления позволяют управлять музыкой и вызовами, а кнопки на правом наушнике — регулировать активное шумоподавление. Чашки наушников складываются для удобства хранения.

    Чистое звучание голоса. Стабильное подключение

    Чистое звучание голоса. Стабильное подключение

    Подключайте одновременно до 2 устройств Bluetooth и оцените качественное звучание голоса собеседника. Голосовой помощник будет озвучивать уведомления с телефона, пока вы слушаете подкаст, подключив наушники к ноутбуку. Для телефонов Android доступно быстрое сопряжение Google.

    Встроенная поддержка Google Ассистента*

    Просто нажмите кнопку голосового управления, чтобы активировать Google Ассистента или другого голосового помощника. Полная поддержка Google Ассистента позволяет эффективнее управлять действиями, не касаясь смартфона. Ассистент может озвучивать уведомления, управлять воспроизведением музыки и многое другое.

    Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

    Эти наушники с сертификацией Hi-Res Audio позволят вам погружаться в любимую музыку при подключении к мобильным устройствам, домашним аудиосистемам, телевизору или ноутбуку. Для прослушивания в проводном режиме можно подключить их к аудиоустройствам высокого уровня с помощью съемного кабеля.

    Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair*

    Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

    Излучатели 40 мм. Глубокие басы, сбалансированные средние частоты. Высокие частоты, полные деталей

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    Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно

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    Сертификация Hi-Res Audio. Больше деталей звучания

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    • Звук

      Частотный диапазон
      20–40 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      30 мВт
      Чувствительность
      103 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический
      Звук высокого разрешения
      Да

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,0
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Отсоединяемый кабель
      Да
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Одновременное подключение
      Да
      Поддерживаемый кодек
      • AAC
      • SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth
      Гнездо наушников
      2.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      22.3  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      21.2  см
      Вес брутто
      2.6  кг
      Высота
      25.1  см
      GTIN
      1 48 95229 11191 9
      Вес нетто
      0.876  кг
      Вес упаковки
      1.724  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да
      Поддержка приложения Philips Headphones
      Да
      Быстрое подключение Google
      Да
      Обновление встроенного ПО
      Да
      Тип управления
      Сенсорное

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      1 шт.
      Время разговора
      27 ч
      Время зарядки
      4  часов
      Время воспроизведения музыки (с ANC)
      27  часов
      Время воспроизведения музыки (без ANC)
      27  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 5 hrs
      Вес аккумулятора (общий)
      17.3  г
      Емкость аккумулятора (наушники)
      900  mAh
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литиево-полимерный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.7  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      21.85  см
      Глубина
      6.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11191 2
      Вес брутто
      0.766  кг
      Вес нетто
      0.292  кг
      Вес упаковки
      0.474  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      9  см
      ширина
      17.01  см
      Глубина
      18.92  см
      Вес
      0.25  кг

    • Аксессуары

      Прочее
      Жесткий футляр, 1 шт.
      Аудиокабель
      Стереокабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
      Краткое руководство
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 500 мм
      Адаптеры в комплекте
      Адаптер для использования в самолете

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Складная конструкция
      Плоский
      Заполняющий уши материал
      Синтетическая кожа
      Плотная посадка
      Полноразмерные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20170 5

    • Возможности ANC

      Технология ANC
      Гибридное, ANC Pro
      Режим восприятия внешних звуков
      Да
      Адаптивное ANC
      Да
      Микрофон для активного шумоподавления
      4 микрофона
      ANC (активное шумоподавление)
      Да

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      • Google Ассистент
      • Apple Siri
      Активация по голосу
      Голосовое управление
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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    • Google является товарным знаком Google LLC. Google Fast Pair недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.
    • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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