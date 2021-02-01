Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Эти беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением и чистым звуком при звонках помогут вам собраться с силами. Полная совместимость с Google Ассистентом позволит работать продуктивнее.
Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима
Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти беспроводные наушники помогут погрузиться в прослушивание музыки. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. Прикоснитесь к правому наушнику, чтобы активировать режим восприятия внешних звуков.
Круглые полноразмерные наушники. Стильный внешний вид, превосходный звук
Круглые чашки наушников подчеркивают стильный образ владельца. Полноразмерная конструкция обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума. Излучатели 40 мм с точной настройкой передают глубокие басы, сбалансированные средние частоты и высокие частоты, полные деталей.
Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.
27 часов воспроизведения (с ANC / без ANC)*
Вне зависимости от того, включена функция ANC или нет, вы получите 27 часов воспроизведения и четкое, полное деталей звучание. Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 5 часов воспроизведения. Полная зарядка через USB-C занимает 4 часа.
Амбушюры с эффектом памяти. Сенсорное управление
Мягкие амбушюры и удобное оголовье подходят для длительного прослушивания. Элементы сенсорного управления позволяют управлять музыкой и вызовами, а кнопки на правом наушнике — регулировать активное шумоподавление. Чашки наушников складываются для удобства хранения.
Чистое звучание голоса. Стабильное подключение
Подключайте одновременно до 2 устройств Bluetooth и оцените качественное звучание голоса собеседника. Голосовой помощник будет озвучивать уведомления с телефона, пока вы слушаете подкаст, подключив наушники к ноутбуку. Для телефонов Android доступно быстрое сопряжение Google.
Встроенная поддержка Google Ассистента*
Просто нажмите кнопку голосового управления, чтобы активировать Google Ассистента или другого голосового помощника. Полная поддержка Google Ассистента позволяет эффективнее управлять действиями, не касаясь смартфона. Ассистент может озвучивать уведомления, управлять воспроизведением музыки и многое другое.
Проводное и беспроводное подключение к любому источнику
Эти наушники с сертификацией Hi-Res Audio позволят вам погружаться в любимую музыку при подключении к мобильным устройствам, домашним аудиосистемам, телевизору или ноутбуку. Для прослушивания в проводном режиме можно подключить их к аудиоустройствам высокого уровня с помощью съемного кабеля.
Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair*
Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.
Излучатели 40 мм. Глубокие басы, сбалансированные средние частоты. Высокие частоты, полные деталей
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Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно
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Сертификация Hi-Res Audio. Больше деталей звучания
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