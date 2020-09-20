TAPH802BK/00
Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
Куда бы вы ни отправились. Эти беспроводные полноразмерные наушники позволят путешествовать с комфортом благодаря звуку высокой детализации и 30 часам работы в режиме воспроизведения. Вам нужно больше? Функция быстрой зарядки обеспечит от 2 до 6 дополнительных часов работыУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Неделю за неделей эти наушники будут дарить вам радость во время поездок. Полуторачасовой зарядки хватает на 30 часов воспроизведения или общения. Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.
Идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах
Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе, или внутрь, чтобы носить в сумке или в кармане куртки.
Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.
Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки.
Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.
обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума.
Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Дизайн
UPC
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