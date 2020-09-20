Гибкая конструкция

Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе, или внутрь, чтобы носить в сумке или в кармане куртки.