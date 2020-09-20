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  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    TAPH802BK/00

    Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

    Куда бы вы ни отправились. Эти беспроводные полноразмерные наушники позволят путешествовать с комфортом благодаря звуку высокой детализации и 30 часам работы в режиме воспроизведения. Вам нужно больше? Функция быстрой зарядки обеспечит от 2 до 6 дополнительных часов работы

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    Беспроводные наушники Bluetooth®

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    Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

    Беспроводные наушники со звуком Hi-Res

    • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные

    Для любых поездок. 30 часов воспроизведения.

    Неделю за неделей эти наушники будут дарить вам радость во время поездок. Полуторачасовой зарядки хватает на 30 часов воспроизведения или общения. Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.

    Полный деталей звук. Мощные басы.

    Идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах

    Гибкая конструкция

    Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе, или внутрь, чтобы носить в сумке или в кармане куртки.

    Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для 6 часов воспроизведения

    Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.

    Сверхбыстрая зарядка (Rapid Charge). 5 минут зарядки для 2 часов воспроизведения

    Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

    Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

    Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

    Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

    Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки.

    Полный комфорт и возможность регулировки

    Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.

    Качественная шумоизоляционная конструкция. Полное погружение

    обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума.

    Звук высокого разрешения. Больше деталей

    Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Частотный диапазон
      7–40 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      30 мВт
      Чувствительность
      98  дБ

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      4.2
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      23.7  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      22.9  см
      Вес брутто
      2.187  кг
      Высота
      26  см
      GTIN
      1 48 95229 10189 7
      Вес нетто
      0.78  кг
      Вес упаковки
      1.407  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • удержание вызова
      • Переключение между 2 вызовами
      • Ответить/Завершить разговор
      • Сбросить вызов
      • Переключение между разговором и музыкой
      Регулировка громкости
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Перезарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки
      30  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      200 ч*
      Время разговора
      30* ч

    • Размеры упаковки

      Высота
      25  см
      ширина
      21.5  см
      Глубина
      7  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10189 0
      Вес брутто
      0.588  кг
      Вес нетто
      0.26  кг
      Вес упаковки
      0.328  кг

    • Аксессуары

      Аудиокабель
      Да
      Кабель USB
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • UPC

      UPC
      8 40063 20046 3

    Badge-D2C

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