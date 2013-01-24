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Беспроводные наушники Bluetooth®

TAPH802BK/00
Общая оценка / 5
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    TAPH802BK/00
    Общая оценка / 5

    Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

    Куда бы вы ни отправились. Эти беспроводные полноразмерные наушники позволят путешествовать с комфортом благодаря звуку высокой детализации и 30 часам работы в режиме воспроизведения. Вам нужно больше? Функция быстрой зарядки обеспечит от 2 до 6 дополнительных часов работы Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

    Куда бы вы ни отправились. Эти беспроводные полноразмерные наушники позволят путешествовать с комфортом благодаря звуку высокой детализации и 30 часам работы в режиме воспроизведения. Вам нужно больше? Функция быстрой зарядки обеспечит от 2 до 6 дополнительных часов работы Узнать обо всех преимуществах

    Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

    Куда бы вы ни отправились. Эти беспроводные полноразмерные наушники позволят путешествовать с комфортом благодаря звуку высокой детализации и 30 часам работы в режиме воспроизведения. Вам нужно больше? Функция быстрой зарядки обеспечит от 2 до 6 дополнительных часов работы Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

    Куда бы вы ни отправились. Эти беспроводные полноразмерные наушники позволят путешествовать с комфортом благодаря звуку высокой детализации и 30 часам работы в режиме воспроизведения. Вам нужно больше? Функция быстрой зарядки обеспечит от 2 до 6 дополнительных часов работы Узнать обо всех преимуществах

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      Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

      Беспроводные наушники со звуком Hi-Res

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Полноразмерные

      Для любых поездок. 30 часов воспроизведения.

      Неделю за неделей эти наушники будут дарить вам радость во время поездок. Полуторачасовой зарядки хватает на 30 часов воспроизведения или общения. Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

      Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

      Полный деталей звук. Мощные басы.

      Идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах

      Качественная шумоизоляционная конструкция. Полное погружение

      обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума.

      Гибкая конструкция

      Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе или входящем в комплект чехле для переноски. Вы также можете сложить их внутрь для последующей транспортировки в кармане куртки или сумке.

      Звук высокого разрешения. Больше деталей

      Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.

      Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

      Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки.

      Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для 6 часов воспроизведения

      Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.

      Сверхбыстрая зарядка (Rapid Charge). 5 минут зарядки для 2 часов воспроизведения

      Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

      Полный комфорт и возможность регулировки

      Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Да
        Адаптер для использования в самолете
        Нет
        Аудиокабель
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        4.2
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время воспроизведения музыки
        30  ч
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        200 ч*
        Время разговора
        30* ч

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Частотный диапазон
        7–40 000 Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        90  дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм

      • Размеры упаковки

        EAN
        48 95229 10189 0
        Глубина
        7  см
        высота
        25  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        ширина
        21,5  см
        Вес брутто
        0,588  кг
        Вес нетто
        0,26  кг
        Вес упаковки
        0,328  кг

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 48 95229 10189 7
        высота
        26  см
        Длина
        23,7  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        22,9  см
        Вес брутто
        2,187  кг
        Вес нетто
        0,78  кг
        Вес упаковки
        1,407  кг

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