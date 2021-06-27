Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения.
Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
Защита от брызг и пота IPX4
Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
Надежная удобная посадка
6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.
Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth
Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Переключатели позволяют управлять музыкой и звонками
Кнопка на каждом из наушников позволяет легко управлять прослушиванием. Регулируйте громкость, переключайтесь между композициями, ставьте музыку на паузу, отвечайте или сбрасывайте вызовы, а также многое другое. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечит чистое звучание вашего голоса во время разговора.
Компактный футляр для зарядки, до 18 часов работы в режиме воспроизведения
До 6 часов воспроизведения без подзарядки и 12 дополнительных часов с полностью заряженным футляром.
Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне
Активируйте голосовой помощник телефона, не прикасаясь к самому телефону. Попросите Siri или Google Ассистента воспроизвести музыку, позвонить или отправить сообщение другу, проверить погоду и многое другое.
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