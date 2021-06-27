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  • Полная готовность к действию Полная готовность к действию Полная готовность к действию

    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT1215BK/10

    Полная готовность к действию

    Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения.

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    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

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    Полная готовность к действию

    • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Bluetooth®

    Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

    Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

    Защита от брызг и пота IPX4

    Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

    Надежная удобная посадка

    6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.

    Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

    Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

    Переключатели позволяют управлять музыкой и звонками

    Кнопка на каждом из наушников позволяет легко управлять прослушиванием. Регулируйте громкость, переключайтесь между композициями, ставьте музыку на паузу, отвечайте или сбрасывайте вызовы, а также многое другое. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечит чистое звучание вашего голоса во время разговора.

    Компактный футляр для зарядки, до 18 часов работы в режиме воспроизведения

    До 6 часов воспроизведения без подзарядки и 12 дополнительных часов с полностью заряженным футляром.

    Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

    Активируйте голосовой помощник телефона, не прикасаясь к самому телефону. Попросите Siri или Google Ассистента воспроизвести музыку, позвонить или отправить сообщение другу, проверить погоду и многое другое.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      6 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      3 мВт
      Чувствительность
      98 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,1
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      до 10  м
      Поддерживаемый кодек
      SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      36.3  см
      Количество потребительских упаковок
      18
      ширина
      25  см
      Вес брутто
      1.95  кг
      Высота
      16.8  см
      GTIN
      1 48 95229 12294 6
      Вес нетто
      0.954  кг
      Вес упаковки
      0.996  кг

    • Комфорт

      Класс защиты от влаги
      IPX4
      Монофонический режим TWS
      Да
      Тип управления
      Кнопка

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      3 шт.
      Время воспроизведения музыки
      6+12  часов
      Время зарядки
      2  часов
      Тип батареи (футляр для зарядки)
      Lithium Polymer (built-in)
      Тип батареи (наушники)
      Lithium Polymer (built-in)
      Емкость аккумулятора (футляр)
      320  mAh
      Емкость аккумулятора (вкладыш)
      55  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      50 hr

    • Размеры упаковки

      Высота
      14  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      8.5  см
      Глубина
      3.8  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12294 9
      Вес брутто
      0.088  кг
      Вес нетто
      0.053  кг
      Вес упаковки
      0.035  кг

    • Габариты изделия

      Высота (с подставкой)
      3.33  см
      Ширина (с подставкой)
      6.5  см
      Глубина (с подставкой)
      3.6  см
      Вес (с подставкой)
      0.043  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Амбушюры
      2 размера (S/M)
      Футляр для зарядки
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель microUSB, 200 мм

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Заполняющий уши материал
      Силикон
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      Силиконовые амбушюры

    Badge-D2C

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