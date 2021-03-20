Другие продукты в комплекте
- Насадки трех размеров
- Зарядный кабель USB
TAT5505BK/00
Ваш звук. Ваш стиль.
Слушайте музыку или отвечайте на звонки — эти элегантные беспроводные наушники знают толк в звуке. Активное шумоподавление убирает фоновый шум, а с помощью приложения Philips Headphones можно выбрать подходящие настройки звука. Чтобы приостановить воспроизведение, выньте наушник из уха.Узнать обо всех преимуществах
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Эти полностью беспроводные наушники звучат также хорошо, как и выглядят: с ними ваша музыка на ходу будет звучать лучше. Гибридное активное шумоподавление снижает уровень внешних звуков, и вы остаетесь наедине со своей музыкой. Чтобы слышать окружение, предусмотрен режим восприятия внешних звуков.
Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.
Для путешествий, работы из дома, отдыха. Излучатели 8 мм с неодимовыми магнитами обеспечивают отличный звук, что бы вы ни слушали. Если вытащить наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.
Наушники готовы к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому было совершено подключение. Элементы сенсорного управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.
Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте, и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.
До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и 5 часов воспроизведения без подзарядки (4,5 часа с включенным активным шумоподавлением). Быстрая 15-минутная зарядка дает дополнительно 1 час воспроизведения. Зарядка футляра занимает два часа с помощью кабеля USB-C.
Овальная акустическая трубка обеспечивает удобную и надежную посадку наушника в ухе и служит для пассивной шумоизоляции. В комплект входят большие, средние и маленькие силиконовые амбушюры, чтобы вы могли подобрать наиболее подходящий для себя размер.
Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX5 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.
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