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    5000 series Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT5505BK/00

    Ваш звук. Ваш стиль.

    Слушайте музыку или отвечайте на звонки — эти элегантные беспроводные наушники знают толк в звуке. Активное шумоподавление убирает фоновый шум, а с помощью приложения Philips Headphones можно выбрать подходящие настройки звука. Чтобы приостановить воспроизведение, выньте наушник из уха.

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    5000 series Полностью беспроводные наушники-вкладыши

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    Ваш звук. Ваш стиль.

    • 8-мм излучатели, закрытое оформление
    • Активное шумоподавление
    • Черный
    • Bluetooth®
    Элегантный дизайн и гибридное активное шумоподавление

    Элегантный дизайн и гибридное активное шумоподавление

    Эти полностью беспроводные наушники звучат также хорошо, как и выглядят: с ними ваша музыка на ходу будет звучать лучше. Гибридное активное шумоподавление снижает уровень внешних звуков, и вы остаетесь наедине со своей музыкой. Чтобы слышать окружение, предусмотрен режим восприятия внешних звуков.

    Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

    Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

    Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

    Мощный излучатель 8 мм с неодимовыми магнитами. Энергичный бас, чистый звук

    Мощный излучатель 8 мм с неодимовыми магнитами. Энергичный бас, чистый звук

    Для путешествий, работы из дома, отдыха. Излучатели 8 мм с неодимовыми магнитами обеспечивают отличный звук, что бы вы ни слушали. Если вытащить наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.

    Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

    Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

    Наушники готовы к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому было совершено подключение. Элементы сенсорного управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.

    Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим

    Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте, и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.

    Футляр для зарядки. До 20 часов воспроизведения

    До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и 5 часов воспроизведения без подзарядки (4,5 часа с включенным активным шумоподавлением). Быстрая 15-минутная зарядка дает дополнительно 1 час воспроизведения. Зарядка футляра занимает два часа с помощью кабеля USB-C.

    Овальная акустическая трубка. Силиконовые амбушюры

    Овальная акустическая трубка обеспечивает удобную и надежную посадку наушника в ухе и служит для пассивной шумоизоляции. В комплект входят большие, средние и маленькие силиконовые амбушюры, чтобы вы могли подобрать наиболее подходящий для себя размер.

    Защита от брызг и пота IPX5

    Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX5 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.

    Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно

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    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диаметр излучателя
      8 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      NdFeB
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Чувствительность
      105 дБ (1 кГц)
      Максимальная входная мощность
      5  мВт

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,0
      Профили Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HSP
      • Формат передачи: SBC
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      32.2  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      22.7  см
      Вес брутто
      5.52  кг
      Высота
      42  см
      GTIN
      1 48 95229 11038 7
      Вес нетто
      2.064  кг
      Вес упаковки
      3.456  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • Сбросить вызов
      • Переключение между 2 вызовами

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      15  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      10.5  см
      Высота
      19.7  см
      Вес нетто
      0.258  кг
      Вес брутто
      0.633  кг
      Вес упаковки
      0.375  кг
      GTIN
      2 48 95229 11038 4

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время воспроизведения музыки
      5+15  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      200 часов
      Время разговора
      5+15 ч
      Время зарядки
      2  часов

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      4.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11038 0
      Вес брутто
      0.164  кг
      Вес нетто
      0.086  кг
      Вес упаковки
      0.078  кг

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      0  см
      Высота
      3.6  см
      ширина
      3.2  см
      Глубина
      7.4  см
      Вес
      0.057  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель USB
      Кабель USB-C
      Накладки для наушников
      3 размера

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • UPC

      UPC
      8 40063 20158 3

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Насадки трех размеров
    • Зарядный кабель USB
    Badge-D2C

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