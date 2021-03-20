Элегантный дизайн и гибридное активное шумоподавление

Эти полностью беспроводные наушники звучат также хорошо, как и выглядят: с ними ваша музыка на ходу будет звучать лучше. Гибридное активное шумоподавление снижает уровень внешних звуков, и вы остаетесь наедине со своей музыкой. Чтобы слышать окружение, предусмотрен режим восприятия внешних звуков.