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    5000 series Полностью беспроводные наушники

    TAT5556WT/97

    Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

    От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку.

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    5000 series Полностью беспроводные наушники

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    Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

    • Шумоподавление Pro
    • Два микрофона для восприятия голоса
    • Класс защиты от влаги IPX4
    • Надежная посадка

    Чистое звучание голоса с одним или двумя наушниками

    Два микрофона воспринимают звук вашего голоса, обеспечивая его чистое звучание. Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

    Простое управление и сопряжение

    Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.

    Качественный звук от 12-мм излучателей с неодимовыми магнитами

    Для поездок, общественного транспорта, прогулки в парке и тренажерного хала. Какой бы контент вы ни слушали, 12-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечат идеальное звучание любой композиции, плейлиста или подкаста. Если извлечь один наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.

    Удобный футляр для беспроводной зарядки. До 22 часов воспроизведения

    Эти наушники справятся с задачей, даже если ваш день наполнен событиями. Оцените 7 часов воспроизведения без подзарядки, а полностью заряженный футляр обеспечит еще 15 час воспроизведения. Футляр совместим с Qi и поддерживает беспроводную зарядку либо зарядку через USB-C.

    Защита от брызг и пота IPX4

    Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

    Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

    Эти полностью беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают сохранять максимальную концентрацию. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы, а режим восприятия внешних звуков позволяет слушать, что происходит вокруг вас. Режим усиления голоса в приложении Philips Headphones позволяет общаться с людьми, не снимая наушников.

    Приложение Philips Headphones. Настройки звука и не только

    В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и используйте приложение для переключения между предустановками шумоподавления или управления режимом усиления голоса.

    Надежная и комфортная посадка

    Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.

    • Звук

      Акустическая система
      Открытая
      Сопротивление
      16 Ом
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Чувствительность
      105 дБ (1 кГц)
      Диаметр излучателя
      12  миллиметра
      Максимальная входная мощность
      5  мВт
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,0
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      • Формат передачи: SBC
      Наибольший радиус действия
      до 10  м
      Поддерживаемый кодек
      • AAC
      • SBC
      • aptx
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      47.2  см
      Количество потребительских упаковок
      20
      ширина
      22.2  см
      Вес брутто
      4.68  кг
      Высота
      22  см
      GTIN
      1 48 95229 12468 1
      Вес нетто
      0.96  кг
      Вес упаковки
      3.72  кг

    • Комфорт

      Класс защиты от влаги
      IPX4
      Поддержка приложения Philips Headphones
      Да
      Монофонический режим TWS
      Да
      Автопауза (ИК-датчик)
      Да
      Тип управления
      Сенсорное

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      23  см
      Количество потребительских упаковок
      5
      ширина
      10.5  см
      Высота
      19.2  см
      Вес нетто
      0.24  кг
      Вес брутто
      1.06  кг
      Вес упаковки
      0.82  кг
      GTIN
      2 48 95229 12468 8

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      3 шт.
      Время разговора
      8 ч
      Время зарядки
      < 2  часов
      Беспроводная зарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки (с ANC)
      7 + 15  часов
      Время воспроизведения музыки (без ANC)
      8 + 20  часов
      Быстрая зарядка
      15 minis for 1 hr
      Тип батареи (футляр для зарядки)
      Lithium Polymer (built-in)
      Тип батареи (наушники)
      Lithium Ploymer (built-in)
      Вес аккумулятора (общий)
      12.7  г
      Емкость аккумулятора (футляр)
      500  mAh
      Емкость аккумулятора (вкладыш)
      55  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      200 hr

    • Размеры упаковки

      Высота
      15.7  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      9.6  см
      Глубина
      4.3  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12468 4
      Вес брутто
      0.189  кг
      Вес нетто
      0.048  кг
      Вес упаковки
      0.141  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      2.25  см
      ширина
      1.96  см
      Глубина
      2.2  см
      Вес
      0.01  кг
      Высота (с подставкой)
      3.1  см
      Ширина (с подставкой)
      7.9  см
      Глубина (с подставкой)
      3.9  см
      Вес (с подставкой)
      0.048  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель USB
      Кабель USB-C

    • Дизайн

      Цвет
      Белый
      Стиль ношения
      Вкладыши

    • Обмен данными

      Микрофон ENC
      Да

    • Возможности ANC

      Технология ANC
      Гибридное, ANC Pro
      Режим восприятия внешних звуков
      Да
      Адаптивное ANC
      Да
      Микрофон для активного шумоподавления
      4 микрофона
      ANC (активное шумоподавление)
      Да

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      • Apple Siri
      • Google Ассистент
      Активация по голосу
      Голосовое управление
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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