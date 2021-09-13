Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку.