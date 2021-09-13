От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку.
Чистое звучание голоса с одним или двумя наушниками
Два микрофона воспринимают звук вашего голоса, обеспечивая его чистое звучание. Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Простое управление и сопряжение
Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.
Качественный звук от 12-мм излучателей с неодимовыми магнитами
Для поездок, общественного транспорта, прогулки в парке и тренажерного хала. Какой бы контент вы ни слушали, 12-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечат идеальное звучание любой композиции, плейлиста или подкаста. Если извлечь один наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.
Удобный футляр для беспроводной зарядки. До 22 часов воспроизведения
Эти наушники справятся с задачей, даже если ваш день наполнен событиями. Оцените 7 часов воспроизведения без подзарядки, а полностью заряженный футляр обеспечит еще 15 час воспроизведения. Футляр совместим с Qi и поддерживает беспроводную зарядку либо зарядку через USB-C.
Защита от брызг и пота IPX4
Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
Стильный дизайн с шумоподавлением Pro
Эти полностью беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают сохранять максимальную концентрацию. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы, а режим восприятия внешних звуков позволяет слушать, что происходит вокруг вас. Режим усиления голоса в приложении Philips Headphones позволяет общаться с людьми, не снимая наушников.
Приложение Philips Headphones. Настройки звука и не только
В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и используйте приложение для переключения между предустановками шумоподавления или управления режимом усиления голоса.
Надежная и комфортная посадка
Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.
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