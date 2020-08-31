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  • Качественный звук. Стильный внешний вид Качественный звук. Стильный внешний вид Качественный звук. Стильный внешний вид
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    8000 series Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT8505BK/00

    Качественный звук. Стильный внешний вид

    Погрузитесь в насыщенное и детальное звучание или вслушайтесь в звуки окружающего мира. Эти полностью беспроводные наушники обладают активным шумоподавлением и режимом восприятия внешних звуков, чтобы вы могли управлять процессом прослушивания. Элегантный сферический дизайн позволит вам заявить о своем чувстве стиля.

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    8000 series Полностью беспроводные наушники-вкладыши

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    Качественный звук. Стильный внешний вид

    • 13-мм излучатели, закрытое оформление
    • Bluetooth®
    • Черный
    Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

    Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

    Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти полностью беспроводные наушники помогут полностью раствориться в музыке. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

    Детальный и объемный звук с насыщенными басами

    Детальный и объемный звук с насыщенными басами

    Идеально настроенные 13-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают мощный бас и высочайшую детализацию всех композиций. При снятии наушников воспроизведение автоматически прекращается. Чтобы возобновить воспроизведение, достаточно лишь снова надеть наушники.

    Футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

    Футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

    Футляр для зарядки поддерживает зарядку через USB и индуктивную зарядку. Полностью заряженного футляра хватит на 18 часов воспроизведения. Полного заряда наушников хватит на 6 часов воспроизведения (5 часов с ANC). 15 минут зарядки хватит на 1 час воспроизведения.

    Продуманная геометрия корпуса. Комфортная посадка

    Продуманная геометрия корпуса. Комфортная посадка

    Круглый корпус наушника-вкладыша обеспечивает приятные тактильные ощущения и отражает свет, дополняя ваш стильный и элегантный образ. Акустическая трубка овальной формы обеспечивает комфортную и плотную посадку в ухе, усиливая эффект пассивной шумоизоляции.

    Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим

    Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим

    Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.

    Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

    Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

    Наушники готовы к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому было совершено подключение. Элементы сенсорного управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.

    Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

    Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

    Встроенная поддержка Google Ассистента

    Просто коснитесь элементов управления на левом наушнике, чтобы активировать Google Ассистента или другого голосового помощника. Полная поддержка Google Ассистента позволяет эффективнее управлять действиями, не касаясь смартфона. Ассистент может озвучивать уведомления, управлять воспроизведением музыки и многое другое.

    Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно

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    Защита от брызг и пота IPX4

    Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

    ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушников

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    13-мм излучатель с неодимовым магнитом и точной настройкой

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    • Звук

      Частотный диапазон
      20 - 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      13 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      NdFeB
      Максимальная входная мощность
      5 мВт
      Чувствительность
      108  дБ

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,0
      Профили Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      • AAC
      • Формат передачи: SBC
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      44.8  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      37.7  см
      Вес брутто
      7.592  кг
      Высота
      19.6  см
      GTIN
      1 48 95229 10842 1
      Вес нетто
      2.328  кг
      Вес упаковки
      5.264  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • удержание вызова
      • Отключение микрофона
      • Сбросить вызов
      • Переключение между 2 вызовами

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      10.5  см
      Высота
      16.7  см
      Вес нетто
      0.291  кг
      Вес брутто
      0.842  кг
      Вес упаковки
      0.551  кг
      GTIN
      2 48 95229 10842 8

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Перезарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки
      6+18  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      200 часов
      Время разговора
      6 ч
      Время зарядки
      1,5  часов

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      5.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10842 4
      Вес брутто
      0.249  кг
      Вес нетто
      0.097  кг
      Вес упаковки
      0.152  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      4.4  см
      ширина
      7.2  см
      Глубина
      3.6  см
      Вес
      0.073  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель USB
      Кабель USB-C
      Накладки для наушников
      3 размера

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • UPC

      UPC
      8 40063 20153 8

    Badge-D2C

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