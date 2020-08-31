TAT8505BK/00
Качественный звук. Стильный внешний вид
Погрузитесь в насыщенное и детальное звучание или вслушайтесь в звуки окружающего мира. Эти полностью беспроводные наушники обладают активным шумоподавлением и режимом восприятия внешних звуков, чтобы вы могли управлять процессом прослушивания. Элегантный сферический дизайн позволит вам заявить о своем чувстве стиля.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти полностью беспроводные наушники помогут полностью раствориться в музыке. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.
Идеально настроенные 13-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают мощный бас и высочайшую детализацию всех композиций. При снятии наушников воспроизведение автоматически прекращается. Чтобы возобновить воспроизведение, достаточно лишь снова надеть наушники.
Футляр для зарядки поддерживает зарядку через USB и индуктивную зарядку. Полностью заряженного футляра хватит на 18 часов воспроизведения. Полного заряда наушников хватит на 6 часов воспроизведения (5 часов с ANC). 15 минут зарядки хватит на 1 час воспроизведения.
Круглый корпус наушника-вкладыша обеспечивает приятные тактильные ощущения и отражает свет, дополняя ваш стильный и элегантный образ. Акустическая трубка овальной формы обеспечивает комфортную и плотную посадку в ухе, усиливая эффект пассивной шумоизоляции.
Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.
Наушники готовы к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому было совершено подключение. Элементы сенсорного управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.
Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.
Просто коснитесь элементов управления на левом наушнике, чтобы активировать Google Ассистента или другого голосового помощника. Полная поддержка Google Ассистента позволяет эффективнее управлять действиями, не касаясь смартфона. Ассистент может озвучивать уведомления, управлять воспроизведением музыки и многое другое.
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Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
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Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
UPC
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