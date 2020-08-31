Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим

Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.