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Полностью беспроводные наушники-вкладыши

TAT8505BK/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Качественный звук. Стильный внешний вид Качественный звук. Стильный внешний вид Качественный звук. Стильный внешний вид
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    headphones
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    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT8505BK/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Качественный звук. Стильный внешний вид

    Погрузитесь в насыщенное и детальное звучание или вслушайтесь в звуки окружающего мира. Эти полностью беспроводные наушники обладают активным шумоподавлением и режимом восприятия внешних звуков, чтобы вы могли управлять процессом прослушивания. Элегантный сферический дизайн позволит вам заявить о своем чувстве стиля. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    Качественный звук. Стильный внешний вид

    Погрузитесь в насыщенное и детальное звучание или вслушайтесь в звуки окружающего мира. Эти полностью беспроводные наушники обладают активным шумоподавлением и режимом восприятия внешних звуков, чтобы вы могли управлять процессом прослушивания. Элегантный сферический дизайн позволит вам заявить о своем чувстве стиля. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный звук. Стильный внешний вид

    Погрузитесь в насыщенное и детальное звучание или вслушайтесь в звуки окружающего мира. Эти полностью беспроводные наушники обладают активным шумоподавлением и режимом восприятия внешних звуков, чтобы вы могли управлять процессом прослушивания. Элегантный сферический дизайн позволит вам заявить о своем чувстве стиля. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    Качественный звук. Стильный внешний вид

    Погрузитесь в насыщенное и детальное звучание или вслушайтесь в звуки окружающего мира. Эти полностью беспроводные наушники обладают активным шумоподавлением и режимом восприятия внешних звуков, чтобы вы могли управлять процессом прослушивания. Элегантный сферический дизайн позволит вам заявить о своем чувстве стиля. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный звук. Стильный внешний вид

      • 13-мм излучатели, закрытое оформление
      • Bluetooth®
      • Черный
      Детальный и объемный звук с насыщенными басами

      Детальный и объемный звук с насыщенными басами

      Идеально настроенные 13-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают мощный бас и высочайшую детализацию всех композиций. При снятии наушников воспроизведение автоматически прекращается. Чтобы возобновить воспроизведение, достаточно лишь снова надеть наушники.

      Футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

      Футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

      Футляр для зарядки поддерживает зарядку через USB и индуктивную зарядку. Полностью заряженного футляра хватит на 18 часов воспроизведения. Полного заряда наушников хватит на 6 часов воспроизведения (5 часов с ANC). 15 минут зарядки хватит на 1 час воспроизведения.

      Продуманная геометрия корпуса. Комфортная посадка

      Продуманная геометрия корпуса. Комфортная посадка

      Круглый корпус наушника-вкладыша обеспечивает приятные тактильные ощущения и отражает свет, дополняя ваш стильный и элегантный образ. Акустическая трубка овальной формы обеспечивает комфортную и плотную посадку в ухе, усиливая эффект пассивной шумоизоляции.

      Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим

      Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим

      Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.

      Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

      Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

      Наушники готовы к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому было совершено подключение. Элементы сенсорного управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.

      Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

      Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти полностью беспроводные наушники помогут полностью раствориться в музыке. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

      Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

      Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

      Встроенная поддержка Google Ассистента

      Просто коснитесь элементов управления на левом наушнике, чтобы активировать Google Ассистента или другого голосового помощника. Полная поддержка Google Ассистента позволяет эффективнее управлять действиями, не касаясь смартфона. Ассистент может озвучивать уведомления, управлять воспроизведением музыки и многое другое.

      Защита от брызг и пота IPX4

      Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Кабель USB-C
        Накладки для наушников
        3 размера

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HSP
        • AAC
        • Формат передачи: SBC
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • удержание вызова
        • Отключение микрофона
        • Сбросить вызов
        • Переключение между 2 вызовами

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время разговора
        6 ч
        Время зарядки
        1,5  ч
        Время воспроизведения музыки
        6+18  ч

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Тип магнита
        NdFeB
        Чувствительность
        108  дБ
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        5 мВт
        Диаметр излучателя
        13 мм

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,842  кг
        GTIN
        2 48 95229 10842 8
        высота
        16,7  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,291  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,551  кг
        ширина
        10,5  см

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        44,8  см
        ширина
        37,7  см
        высота
        19,6  см
        Вес брутто
        7,592  кг
        Вес упаковки
        5,264  кг
        GTIN
        1 48 95229 10842 1
        Вес нетто
        2,328  кг

      • Габариты изделия

        высота
        4.4  см
        ширина
        7,2  см
        Вес
        0,073  кг
        Глубина
        3,6  см

      • Размеры упаковки

        высота
        17,5  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        5,5  см
        Вес брутто
        0,249  кг
        Вес нетто
        0,097  кг
        Вес упаковки
        0,152  кг
        EAN
        48 95229 10842 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба

      • UPC

        UPC
        8 40063 20153 8

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