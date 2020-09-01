Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания
Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.
Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и создания качественного сбалансированного звучания.
Эргономичный дизайн обеспечивает идеальную посадку в слуховом канале
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Для комфортной посадки учитывается строение уха
При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.
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