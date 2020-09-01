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  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы

    Наушники

    TAUE100BK/00

    Насыщенные басы

    Эти вкладыши-наушники с улучшенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки.

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    Наушники

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    Насыщенные басы

    для улучшения звучания

    • Насыщенное звучание
    • Удобная посадка
    Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

    Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

    Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.

    Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и создания качественного сбалансированного звучания.

    Эргономичный дизайн обеспечивает идеальную посадку в слуховом канале

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    Для комфортной посадки учитывается строение уха

    При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      14,2 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      5 мВт
      Чувствительность
      106 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,2 м
      Разъем
      3,5 мм

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34.9  см
      Количество потребительских упаковок
      96
      ширина
      32.5  см
      Вес брутто
      3.64  кг
      Высота
      26.4  см
      GTIN
      1 48 95229 10055 5
      Вес нетто
      1.248  кг
      Вес упаковки
      2.392  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      31  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      16.2  см
      Высота
      11.8  см
      Вес нетто
      0.312  кг
      Вес брутто
      0.79  кг
      Вес упаковки
      0.478  кг
      GTIN
      2 48 95229 10055 2

    • Размеры упаковки

      Высота
      17  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      5  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10055 8
      Вес брутто
      0.029  кг
      Вес нетто
      0.013  кг
      Вес упаковки
      0.016  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      14.6  см
      ширина
      4.9  см
      Глубина
      2.1  см
      Вес
      0.013  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      Свободная посадка

    • UPC

      UPC
      8 40063 20036 4

    Badge-D2C

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