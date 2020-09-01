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Наушники

TAUE100BK/00
Общая оценка / 5
  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
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    Наушники

    TAUE100BK/00
    Общая оценка / 5

    Насыщенные басы

    Эти вкладыши-наушники с улучшенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники

    Насыщенные басы

    Эти вкладыши-наушники с улучшенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Насыщенные басы

    Эти вкладыши-наушники с улучшенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники

    Насыщенные басы

    Эти вкладыши-наушники с улучшенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Насыщенные басы

      для улучшения звучания

      • Насыщенное звучание
      • Удобная посадка
      Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

      Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

      Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.

      Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и создания качественного сбалансированного звучания.

      Для комфортной посадки учитывается строение уха

      При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

      • Звук

        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        14,2 мм
        Чувствительность
        106 дБ (1 кГц)
        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        5 мВт
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Разъем
        3,5 мм
        Длина кабеля
        1,2 м

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Плотная посадка
        Вкладыши
        Вкладыш с плотной посадкой
        Свободная посадка

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,79  кг
        GTIN
        2 48 95229 10055 2
        высота
        11,8  см
        Длина
        31  см
        Вес нетто
        0,312  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,478  кг
        ширина
        16,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        3,64  кг
        GTIN
        1 48 95229 10055 5
        высота
        26,4  см
        Длина
        34,9  см
        Вес нетто
        1,248  кг
        Количество потребительских упаковок
        96
        Вес упаковки
        2,392  кг
        ширина
        32,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,1  см
        высота
        14,6  см
        Вес
        0,013  кг
        ширина
        4,9  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        48 95229 10055 8
        Вес брутто
        0,029  кг
        высота
        17  см
        Вес нетто
        0,013  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Коробка
        Вес упаковки
        0,016  кг
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        5  см

      • UPC

        UPC
        8 40063 20036 4

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