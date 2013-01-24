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Беспроводные наушники

TAUH202BK/00
Общая оценка / 5
  • Любимые звуки Любимые звуки Любимые звуки
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    Bluetooth

    Беспроводные наушники

    TAUH202BK/00
    Общая оценка / 5

    Любимые звуки

    Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники

    Любимые звуки

    Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь. Узнать обо всех преимуществах

    Любимые звуки

    Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники

    Любимые звуки

    Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь. Узнать обо всех преимуществах

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      Любимые звуки

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Bluetooth®
      • Компактная складная конструкция

      15 часов воспроизведения. С запасом на целый день. Или целую ночь.

      15 часов воспроизведения с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание и энергичные басы. Полная зарядка устройства займет от 2 до 3 часов

      Зарядка за 2–3 часа.

      Полная зарядка займет от 2 до 3 часов.

      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук. Энергичные басы.

      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и энергичные басы.

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

      Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

      Складная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке

      Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

      Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

      Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки.

      Мягкие чашки наушников с регулируемым углом для полного комфорта

      Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают отличный комфорт даже при долгом прослушивании.

      Складная компактная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке

      Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диафрагма
        ПЭТ
        Чувствительность
        102 дБ
        Тип
        динамический

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        4.2
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время нахождения в режиме ожидания
        160 ч
        Время разговора
        10 ч
        Время воспроизведения музыки
        15  ч

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        16,5*4*18,5 см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        19,5*4,8*22,5  см

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