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  • Любимые звуки Любимые звуки Любимые звуки

    Беспроводные наушники

    TAUH202BK/00

    Любимые звуки

    Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь.

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    Беспроводные наушники

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    Любимые звуки

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    • До 15 часов воспроизведения
    • Компактная складная конструкция

    15 часов воспроизведения. С запасом на целый день. Или целую ночь.

    15 часов воспроизведения с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание и энергичные басы. Полная зарядка устройства займет от 2 до 3 часов

    Зарядка за 2–3 часа.

    Полная зарядка займет от 2 до 3 часов.

    32-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук. Энергичные басы.

    32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и энергичные басы.

    Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

    Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

    Складная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке

    Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

    Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

    Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки.

    Мягкие чашки наушников с регулируемым углом для полного комфорта

    Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают отличный комфорт даже при долгом прослушивании.

    Складная компактная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке

    Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      10 мВт
      Чувствительность
      102 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      4.2
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.2  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      16.5  см
      Вес брутто
      1.039  кг
      Высота
      24  см
      GTIN
      1 69 51613 99521 8
      Вес нетто
      0.5166  кг
      Вес упаковки
      0.5224  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки
      15  часов
      Время разговора
      10 ч
      Время зарядки
      3  часов
      Емкость аккумулятора (наушники)
      240  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      160 hr
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литиево-полимерный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      4.8  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 99521 1
      Вес брутто
      0.284  кг
      Вес нетто
      0.1722  кг
      Вес упаковки
      0.1118  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      18.5  см
      ширина
      16.5  см
      Глубина
      4  см
      Вес
      0.145  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Складная конструкция
      Плоский
      Заполняющий уши материал
      Синтетическая кожа
      Плотная посадка
      Накладные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • UPC

      UPC
      8 40063 20208 5

    Badge-D2C

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