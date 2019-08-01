Любимые звуки

Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь.