Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь.
15 часов воспроизведения. С запасом на целый день. Или целую ночь.
15 часов воспроизведения с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание и энергичные басы. Полная зарядка устройства займет от 2 до 3 часов
Зарядка за 2–3 часа.
Полная зарядка займет от 2 до 3 часов.
32-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук. Энергичные басы.
32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и энергичные басы.
Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
Складная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке
Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.
Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами
Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки.
Мягкие чашки наушников с регулируемым углом для полного комфорта
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают отличный комфорт даже при долгом прослушивании.
Складная компактная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке
Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.
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