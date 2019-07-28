Магнитные вставки обеспечивают удобство хранения

Эти наушники-вкладыши содержат магнитные вставки для удобства хранения. Благодаря встроенным магнитам на тыльной стороне вкладыши крепятся друг к другу — никакой путаницы, беспорядка и неудобств. Просто приложите их тыльной стороной друг к другу, обмотайте плоским кабелем с защитой от спутывания и бросьте в сумку — и вы сможете достать и без труда расправить их в любой момент.