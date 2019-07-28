Технология быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку аккумулятора. Всего 15 минут зарядки хватит для 90 минут воспроизведения.
Магнитные вставки обеспечивают удобство хранения
Эти наушники-вкладыши содержат магнитные вставки для удобства хранения. Благодаря встроенным магнитам на тыльной стороне вкладыши крепятся друг к другу — никакой путаницы, беспорядка и неудобств. Просто приложите их тыльной стороной друг к другу, обмотайте плоским кабелем с защитой от спутывания и бросьте в сумку — и вы сможете достать и без труда расправить их в любой момент.
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