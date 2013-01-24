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Беспроводные наушники с микрофоном

TAUN102BK/00
Общая оценка / 5
  • Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь
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    Беспроводные наушники с микрофоном

    TAUN102BK/00
    Общая оценка / 5

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 1 999 руб.

    Беспроводные наушники с микрофоном

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 1 999 руб.

    Беспроводные наушники с микрофоном

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Свобода, которую дает беспроводная связь

      Мощный звук.

      • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши
      • 7 часов воспроизведения

      Технология быстрой зарядки

      Технология быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку аккумулятора. Всего 15 минут зарядки хватит для 90 минут воспроизведения.

      Магнитные вставки обеспечивают удобство хранения

      Эти наушники-вкладыши содержат магнитные вставки для удобства хранения. Благодаря встроенным магнитам на тыльной стороне вкладыши крепятся друг к другу — никакой путаницы, беспорядка и неудобств. Просто приложите их тыльной стороной друг к другу, обмотайте плоским кабелем с защитой от спутывания и бросьте в сумку — и вы сможете достать и без труда расправить их в любой момент.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        Версия Bluetooth
        5,0

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,48  кг
        GTIN
        2 48 95229 10014 9
        высота
        11  см
        Длина
        18,9  см
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,156  кг
        ширина
        16,6  см
        Вес нетто
        0,324  кг

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,25  кг
        GTIN
        1 48 95229 10014 2
        высота
        23,3  см
        Длина
        35,4  см
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,954  кг
        ширина
        21  см
        Вес нетто
        1,296  кг

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        48 95229 10014 5
        Вес брутто
        0,069  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,054  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,015  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        0  см
        высота
        2,25  см
        Вес
        0,035  кг
        ширина
        1,4  см
        Длина кабеля
        61,8  см

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Краткое руководство пользователя
        Кабель USB
        В комплекте, для зарядки

      • Звук

        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Чувствительность
        100  дБ

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Насадки трех размеров
      • Зарядный кабель USB

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