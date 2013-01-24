Другие продукты в комплекте
- Насадки трех размеров
- Зарядный кабель USB
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Свобода, которую дает беспроводная связь
Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свобода, которую дает беспроводная связь
Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах
Свобода, которую дает беспроводная связь
Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свобода, которую дает беспроводная связь
Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах
Технология быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку аккумулятора. Всего 15 минут зарядки хватит для 90 минут воспроизведения.
Эти наушники-вкладыши содержат магнитные вставки для удобства хранения. Благодаря встроенным магнитам на тыльной стороне вкладыши крепятся друг к другу — никакой путаницы, беспорядка и неудобств. Просто приложите их тыльной стороной друг к другу, обмотайте плоским кабелем с защитой от спутывания и бросьте в сумку — и вы сможете достать и без труда расправить их в любой момент.
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