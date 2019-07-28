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  • Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь

    3000 series Беспроводные наушники с микрофоном

    TAUN102BK/00

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования.

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    3000 series Беспроводные наушники с микрофоном

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    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Мощный звук.

    • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    • 7 часов воспроизведения

    Технология быстрой зарядки

    Технология быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку аккумулятора. Всего 15 минут зарядки хватит для 90 минут воспроизведения.

    Магнитные вставки обеспечивают удобство хранения

    Эти наушники-вкладыши содержат магнитные вставки для удобства хранения. Благодаря встроенным магнитам на тыльной стороне вкладыши крепятся друг к другу — никакой путаницы, беспорядка и неудобств. Просто приложите их тыльной стороной друг к другу, обмотайте плоским кабелем с защитой от спутывания и бросьте в сумку — и вы сможете достать и без труда расправить их в любой момент.

    • Звук

      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Чувствительность
      100  дБ
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,0
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP

    • Внешняя упаковка

      Длина
      35.4  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      21  см
      Вес брутто
      2.25  кг
      Высота
      23.3  см
      GTIN
      1 48 95229 10014 2
      Вес нетто
      1.296  кг
      Вес упаковки
      0.954  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.9  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      16.6  см
      Высота
      11  см
      Вес нетто
      0.324  кг
      Вес брутто
      0.48  кг
      Вес упаковки
      0.156  кг
      GTIN
      2 48 95229 10014 9

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.3  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10014 5
      Вес брутто
      0.069  кг
      Вес нетто
      0.054  кг
      Вес упаковки
      0.015  кг

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      61.8  см
      Высота
      2.25  см
      ширина
      1.4  см
      Глубина
      0  см
      Вес
      0.035  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство пользователя
      Краткое руководство пользователя
      Кабель USB
      В комплекте, для зарядки

    • UPC

      UPC
      8 40063 20056 2

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Насадки трех размеров
    • Зарядный кабель USB
    Badge-D2C

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