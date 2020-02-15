До 12 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

Наушники работают до 3 часов в режиме воспроизведения или разговора от одной зарядки. А с полностью заряженным чехлом вы сможете зарядить наушники несколько раз и получить дополнительно 9 часов работы. Когда наушники необходимо подзарядить, просто положите их в чехол. Полная зарядка занимает 2 часа.