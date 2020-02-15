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    Беспроводные наушники

    TAUT102BK/00

    Созданы для вас

    Полный комфорт при прослушивании любимой музыки. Эти наушники-вкладыши являются полностью беспроводными и имеют компактный дизайн, обеспечивающий плотную посадку. С небольшим зарядным футляром, который легко поместится в кармане или сумке, вы получите до 12 часов работы в режиме воспроизведения.

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    Беспроводные наушники

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    Созданы для вас

    • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Bluetooth®
    • Черный

    До 12 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

    Наушники работают до 3 часов в режиме воспроизведения или разговора от одной зарядки. А с полностью заряженным чехлом вы сможете зарядить наушники несколько раз и получить дополнительно 9 часов работы. Когда наушники необходимо подзарядить, просто положите их в чехол. Полная зарядка занимает 2 часа.

    Компактный дизайн наушника.

    Полный комфорт при прослушивании музыки благодаря удобной и легкой конструкции.

    6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук, глубокие басы

    6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.

    Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

    Управляйте музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.

    Двойное нажатие кнопки активирует голосовой помощник на телефоне

    Активируйте голосовой помощник телефона двойным нажатием кнопки. Попросите Siri или Google Ассистента переключить плейлист, позвонить или отправить сообщения друзьям, проверить погоду и многое другое.

    Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

    Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

    Три пары амбушюр разного размера обеспечат идеальную посадку.

    Съемные резиновые амбушюры разного размера обеспечат идеальную посадку, чтобы вы не пропустили ни секунды любимой композиции.

    Портативный футляр для зарядки обеспечит несколько зарядок устройства.

    Сверхпортативный футляр для зарядки обеспечит работу наушников в нужный момент.

    Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

    Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      6 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      NdFeB
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,0
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • AVRCP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Поддерживаемый кодек
      SBC

    • Внешняя упаковка

      Длина
      40  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      24  см
      Вес брутто
      2.95  кг
      Высота
      24.5  см
      GTIN
      1 48 95229 10046 3
      Вес нетто
      1.272  кг
      Вес упаковки
      1.678  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • удержание вызова
      • Сбросить вызов
      • Переключение между 2 вызовами

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      19  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      11  см
      Высота
      11.5  см
      Вес нетто
      0.159  кг
      Вес брутто
      0.32  кг
      Вес упаковки
      0.161  кг
      GTIN
      2 48 95229 10046 0

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Перезарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки
      3+9  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      50 ч
      Время разговора
      2,5 ч
      Время зарядки
      2  часов

    • Размеры упаковки

      Высота
      17  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3  см
      EAN
      48 95229 10046 6
      Вес брутто
      0.085  кг
      Вес нетто
      0.053  кг
      Вес упаковки
      0.032  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      2.7  см
      ширина
      5.3  см
      Глубина
      3.57  см
      Вес
      0.0296  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Накладки для наушников
      3 размера (S, M, L)
      Кабель для зарядки
      Кабель с разъемом micro-USB

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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