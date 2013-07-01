TT2000/43
Сменная сетка для подравнивания и бритья
Сменная бритвенная головка с сеткой TT2000/43 для триммеров для тела Philips серий 3000, 5000 и 7000Узнать обо всех преимуществах
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100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки
Бритвенная головка оснащена запатентованными закругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой для комфорта кожи во время бритья. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки для максимально точного результата.
Совместимость
Очистка
Содержание
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