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Bodygroom replacement foil

Сменная сетка

TT2000/43
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  • Сменная сетка для подравнивания и бритья Сменная сетка для подравнивания и бритья Сменная сетка для подравнивания и бритья
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    Bodygroom replacement foil Сменная сетка

    TT2000/43
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сменная сетка для подравнивания и бритья

    Сменная бритвенная головка с сеткой TT2000/43 для триммеров для тела Philips серий 3000, 5000 и 7000 Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Bodygroom replacement foil Сменная сетка

    Сменная сетка для подравнивания и бритья

    Сменная бритвенная головка с сеткой TT2000/43 для триммеров для тела Philips серий 3000, 5000 и 7000 Узнать обо всех преимуществах

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      Сменная сетка для подравнивания и бритья

      Для качественного бритья заменяйте бритвенные сетки каждые 12 месяцев

      • Совместимо с триммером для тела S3000
      • Совместимо с триммером для тела S5000
      • Совместимо с триммером для тела S7000
      • Совместимо с Click&Style (S500/700)
      100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

      100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

      100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки

      Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

      Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

      Бритвенная головка оснащена запатентованными закругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой для комфорта кожи во время бритья. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки для максимально точного результата.

      Технические характеристики

      • Очистка

        Использование
        Используйте чистящий спрей HQ110

      • Содержание

        Упаковка
        1 сетка для бритвы

      • Совместимость

        Совместимость:
        • QG33XX, TT20XX, BG70XX, BG30XX
        • BG50XX, SBG315, BG20XX
        • YS52X, YS53X

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