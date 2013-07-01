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  • Сменная сетка для подравнивания и бритья Сменная сетка для подравнивания и бритья Сменная сетка для подравнивания и бритья

    Bodygroom replacement foil Сменная сетка

    TT2000/43

    Сменная сетка для подравнивания и бритья

    Сменная бритвенная головка с сеткой TT2000/43 для триммеров для тела Philips серий 3000, 5000 и 7000

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    Bodygroom replacement foil Сменная сетка

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    Сменная сетка для подравнивания и бритья

    Для качественного бритья заменяйте бритвенные сетки каждые 12 месяцев

    • Совместимо с триммером для тела S3000
    • Совместимо с триммером для тела S5000
    • Совместимо с триммером для тела S7000
    • Совместимо с Click&Style (S500/700)
    100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

    100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

    100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки

    Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

    Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

    Бритвенная головка оснащена запатентованными закругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой для комфорта кожи во время бритья. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки для максимально точного результата.

    • Совместимость

      Совместимость:
      • QG33XX, TT20XX, BG70XX, BG30XX
      • BG50XX, SBG315, BG20XX
      • YS52X, YS53X

    • Очистка

      Использование
      Используйте чистящий спрей HQ110

    • Содержание

      Упаковка
      1 сетка для бритвы

    Badge-D2C

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