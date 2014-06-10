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  • Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    TX1BK/00

    Звук высокого разрешения

    Благодаря излучателям премиум-класса и овальным звуковым трубкам наушники Philips TX1 воспроизводят звук высокого разрешения и насыщенные басы. Удобные насадки позволяют полностью погрузиться в прослушивание, а плоский кабель не будет спутываться.

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    Рекомендуемая розничная цена: 2 099 руб.

    Наушники-вкладыши с микрофоном

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    Звук высокого разрешения

    Излучатели премиум-класса с овальными звуковыми трубками

    • Черный
    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

    Гибридная конструкция для чистого звучания и насыщенных басов

    Гибридная конструкция для чистого звучания и насыщенных басов

    Для обеспечения чистого звука и насыщенных басов в гибридной конструкции используются мощные неодимовые магниты. Большие излучатели 13,5 мм в компактной вставке повышают качество звучания и обеспечивают непревзойденный комфорт.

    Звукоизолирующие насадки не пропускают внешние шумы

    Звукоизолирующие насадки не пропускают внешние шумы

    Звукоизолирующие насадки блокируют внешние шумы, и вы можете наслаждаться музыкой без помех.

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.

    Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает идеальную посадку и комфорт

    В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная форма подходит для любой формы уха, обеспечивает идеальную посадку и комфорт, и вы можете наслаждаться музыкой сколько угодно.

    Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

    Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

    Неспутывающийся плоский кабель с переключателем для удобства в дороге

    Благодаря плоской форме кабель не спутывается. Стильный переключатель на кабеле предназначен для удобства в дороге.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      8–40 000  Гц
      Диафрагма
      Майларовая
      Тип магнита
      Неодимовый
      Звуковая катушка
      CCAW
      Диаметр излучателя
      13.5  миллиметра
      Чувствительность
      108  дБ
      Максимальная входная мощность
      30  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Подключение кабеля
      симметричное
      Длина кабеля
      1,2 м
      Тип кабеля
      Медная
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Подходит для:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY * Только для последних моделей. Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      19.3  см
      Вес брутто
      1.8488  кг
      Высота
      25  см
      GTIN
      1 69 23410 72457 5
      Вес нетто
      0.4056  кг
      Вес упаковки
      1.4432  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8.6  см
      Высота
      10.5  см
      Вес нетто
      0.0507  кг
      Вес брутто
      0.1951  кг
      Вес упаковки
      0.1444  кг
      GTIN
      2 69 23410 72457 2

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 72457 8
      Вес брутто
      0.0532  кг
      Вес нетто
      0.0169  кг
      Вес упаковки
      0.0363  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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