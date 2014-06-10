Благодаря излучателям премиум-класса и овальным звуковым трубкам наушники Philips TX1 воспроизводят звук высокого разрешения и насыщенные басы. Удобные насадки позволяют полностью погрузиться в прослушивание, а плоский кабель не будет спутываться.
Излучатели премиум-класса с овальными звуковыми трубками
Черный
Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
Три пары насадок на выбор для идеальной посадки
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Гибридная конструкция для чистого звучания и насыщенных басов
Для обеспечения чистого звука и насыщенных басов в гибридной конструкции используются мощные неодимовые магниты. Большие излучатели 13,5 мм в компактной вставке повышают качество звучания и обеспечивают непревзойденный комфорт.
Звукоизолирующие насадки не пропускают внешние шумы
Звукоизолирующие насадки блокируют внешние шумы, и вы можете наслаждаться музыкой без помех.
Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает идеальную посадку и комфорт
В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная форма подходит для любой формы уха, обеспечивает идеальную посадку и комфорт, и вы можете наслаждаться музыкой сколько угодно.
Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения
Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.
Неспутывающийся плоский кабель с переключателем для удобства в дороге
Благодаря плоской форме кабель не спутывается. Стильный переключатель на кабеле предназначен для удобства в дороге.
Звук
Акустическая система
Закрытая
Диапазон частот
8–40 000
Гц
Диафрагма
Майларовая
Тип магнита
Неодимовый
Звуковая катушка
CCAW
Диаметр излучателя
13.5
миллиметра
Чувствительность
108
дБ
Максимальная входная мощность
30
мВт
Сопротивление
32
ohm
Подключения
Подключение кабеля
симметричное
Длина кабеля
1,2 м
Тип кабеля
Медная
Покрытие разъема
Позолоченный
Подходит для:
iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY * Только для последних моделей. Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.