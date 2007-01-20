Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям

Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.