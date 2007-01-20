WACS7000/12
Слушайте всю свою музыку в каждой комнате
Сохраните всю свою музыкальную коллекцию на 80 ГБ жестком диске и наслаждайтесь беспроводной передачей от центра к станциям. Пользуйтесь высокоскоростной записью CD. Помимо этого, можно воспроизводить музыку с плееров GoGear или iPod с помощью дополнительной док-станции 2-в-1.
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Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.
Жесткий диск объемом 80 Гб обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 1500 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.
Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.
Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!
Панель Super Sound — это инновационная компактная панель с плоскими акустическими системами, в которой используется современная технология, обеспечивающая высококачественное звучание во всем звуковом диапазоне.
Эта док-станция 2-в-1 позволяет подключить плееры Philips GoGear или iPOD напрямую к беспроводной музыкальной системе и наслаждаться превосходным звучанием. Просто перед установкой в док-станцию плеера установите для беспроводного музыкального центра или станции режим AUX IN. Для навигации по музыкальному меню и управления плеером воспользуйтесь пультом ДУ музыкального центра и слушайте музыкальную коллекцию с вашего портативного устройства.
Universal Plug & Play (UPnP) — это отраслевой стандарт, позволяющий выполнить соединение любых устройств, поддерживающих этот стандарт, для приема и передачи музыки. В вашем беспроводном музыкальном центре используется Universal Plug & Play для удобства стандартного соединения с другими устройствами, поддерживающими Universal Plug & Play. Это дает простоту подключения беспроводного музыкального центра к другим медиаустройствам для получения и переноса содержимого.
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.
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Медианосители
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Аудиозапись
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