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  • Слушайте всю свою музыку в каждой комнате Слушайте всю свою музыку в каждой комнате Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

    Streamium Беспроводной музык. центр/станция

    WACS7000/12

    Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

    Сохраните всю свою музыкальную коллекцию на 80 ГБ жестком диске и наслаждайтесь беспроводной передачей от центра к станциям. Пользуйтесь высокоскоростной записью CD. Помимо этого, можно воспроизводить музыку с плееров GoGear или iPod с помощью дополнительной док-станции 2-в-1.

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    Streamium Беспроводной музык. центр/станция

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    Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

    Полная свобода наслаждения музыкой

    Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям

    Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям

    Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.

    Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD

    Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD

    Жесткий диск объемом 80 Гб обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 1500 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

    "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

    С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.

    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.

    Функция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях

    Функция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях

    Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!

    Звуковая панель Super Sound с глубокими и чистыми басами

    Звуковая панель Super Sound с глубокими и чистыми басами

    Панель Super Sound — это инновационная компактная панель с плоскими акустическими системами, в которой используется современная технология, обеспечивающая высококачественное звучание во всем звуковом диапазоне.

    Док-станция для GoGear и iPod (дополнительно)

    Эта док-станция 2-в-1 позволяет подключить плееры Philips GoGear или iPOD напрямую к беспроводной музыкальной системе и наслаждаться превосходным звучанием. Просто перед установкой в док-станцию плеера установите для беспроводного музыкального центра или станции режим AUX IN. Для навигации по музыкальному меню и управления плеером воспользуйтесь пультом ДУ музыкального центра и слушайте музыкальную коллекцию с вашего портативного устройства.

    Беспроводная передача с компьютера через UPnP

    Universal Plug & Play (UPnP) — это отраслевой стандарт, позволяющий выполнить соединение любых устройств, поддерживающих этот стандарт, для приема и передачи музыки. В вашем беспроводном музыкальном центре используется Universal Plug & Play для удобства стандартного соединения с другими устройствами, поддерживающими Universal Plug & Play. Это дает простоту подключения беспроводного музыкального центра к другим медиаустройствам для получения и переноса содержимого.

    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

    • Звук

      Выходная мощность
      Музыкальная мощность 40 Вт+40 Вт
      Улучшение звука
      • 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ
      • Эквалайзер
      • Incredible Surround
      • Регулировка ВЧ и НЧ
      • Цифровой усилитель класса "D"
      • Интеллектуальный эквалайзер
      Настройки эквалайзера
      • Классика
      • Джаз
      • Поп
      • Рок
      • Техно
      • Нейтрально
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Медианосители

      Емкость жесткого диска
      80  GB

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2
      Типы громкоговорителей
      • Super Sound Panel
      • Встроенный сабвуфер
      • Не отсоединяемый

    • Подключения

      Антенна
      Диполь FM
      Аудиовход cinch
      Аналоговый AUX (Центральный/Станция)
      Проводная локальная сеть
      Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
      Другие подключения
      Разъем DIN
      Аудиовыход cinch
      Аналоговый линейный выход (Центральный)
      Питание
      220 В 50 Гц
      Наушники
      3,5 мм
      Беспроводное соединение
      Беспроводная локальная сеть (802.11g)
      Беспроводное универсальное Plug & Play
      Включено

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM
      Автосохранение
      Да
      Количество предустановок
      60

    • Комфорт

      Подсветка
      Да
      Тип дисплея
      ЖК
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Голландский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Испанский
      Цвет подсветки
      Белый
      Часы
      На главном дисплее
      Управление цифровым контентом
      В комплекте ПО WADM
      Режим ожидания Eco Power
      1 ватт
      Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.
      Возможность крепления на стену

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Батарейки
      4 x AAA + 2 x AA
      Кабели
      Кабель Ethernet
      CD-ROM
      Установочный CD-ROM, WADM и программные утилиты.
      Краткое руководство пользователя
      Английский, французский, испанский
      Пульт ДУ
      С обратной связью и 6-строчным дисплеем; односторонний пульт ДУ
      Инструкция по эксплуатации
      Англ., франц., исп., итал., нем.
      Гарантийная карточка
      Гарантийная карточка

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      608 мм x 175 мм x 303 мм
      Вес устройства
      12,93  кг
      Вес коробки
      15.5  кг
      Размеры коробки (ШxГxВ)
      682 мм x 400 мм x 236 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      • MP3
      • WMA
      • PCM
      Режимы воспроизведения дисков
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      • Поиск следующего / предыдущего альбома
      • Возможность программирования 99 дорожек
      • Повтор/В произвольном порядке/Программа
      • Быстро вперед/назад
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      Поддержка меток ID3
      Да
      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Стоп
      Скорость передачи данных для WMA
      16—128 кбит/с
      Тип загрузчика
      Щелевой
      Режим воспроизведения с жесткого диска
      • Альбом
      • Жанр
      • Список воспроизведения
      • Все дорожки
      • Тот же исполнитель
      • Тот же жанр
      • Несжатые дорожки
      Потоковый режим с жесткого диска
      • Передача Wi-Fi на 5 станций
      • "Моя комната, Моя музыка"
      • "Музыка следует за мной"
      • "Передача музыки"
      Режим воспроизведения PC Link
      • Сетевой поток данных в формате MP3
      • Беспроводное соединение Wi-Fi

    • Аудиозапись

      Формат аудиофайла
      MP3
      Носители записи
      Жесткий диск
      Скорость передачи в битах
      128, 160, 192, 256 и 320 кбит/с
      Скорость записи
      1 x, 4 x

    Badge-D2C

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