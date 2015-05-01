X2/00
Звук высокой четкости в комфортных домашних условиях
Наушники Fidelio X2 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании, не выходя из дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непревзойденного наслаждения музыкой.Узнать обо всех преимуществах
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Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
Каждый динамик старательно отбирают, настраивают и тестируют, подбирая пары для гарантии детализированного естественного звучания. В 50-мм излучателях используются высокомощные неодимовые магниты для воспроизведения всех нюансов музыки: сбалансированных четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.
Акустическая конструкция открытого типа исключает воздушное давление позади излучателя, обеспечивая свободное движение диафрагмы, благодаря чему прозрачность звука значительно улучшается, а высокие частоты смягчаются.
Создание Philips Fidelio X2 начинается с тщательного подбора материалов для обеспечения функциональности и эргономичности. Подушечки из высококачественного пеноматериала с эффектом памяти обтянуты мягким бархатистым покрытием оптимальной плотности, благодаря чему давление и тепло распределяются должным образом и обеспечивается длительный комфорт.
Излучатели с системой контроля LMC (Layered Motion Control) оснащены многослойной полимерной диафрагмой в окружении демпфирующего геля. Эти слои формируют нежесткую граничную поверхность и вместе с гелем устраняют резонанс, за счет чего достигается плавный частотный отклик. В результате воспроизводится сбалансированный, естественный и точный звук при высоких частотах.
Материалы, которые используются для создания Fidelio X2, были тщательно отобраны, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Дышащие подушечки из пеноматериала с эффектом памяти разработаны для оптимального комфорта при ношении. Подушечки не только идеально подстраиваются под форму уха, но и отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.
Чашки наушников расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает погружение в естественный, четкий, чистый звук. Аудиосигналы напрямую передаются в ушной канал, создавая динамичное звучание и обеспечивая оригинальное качество.
Легкое саморегулирующееся оголовье оснащено легкой дышащей 3D-сеткой, которая всегда гарантирует идеальную посадку.
Конструкция двухслойных чашек наушников Philips Fidelio X2 снижает резонанс и вибрации и обеспечивает абсолютную точность и великолепное воспроизведение деталей. Надежная многослойная конструкция обеспечивает долговечность, благодаря чему наушники X2 — идеальное решение для дома.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
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