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  • Звук высокой четкости в комфортных домашних условиях Звук высокой четкости в комфортных домашних условиях Звук высокой четкости в комфортных домашних условиях
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    Philips Fidelio Fidelio Наушники

    X2/00

    Звук высокой четкости в комфортных домашних условиях

    Наушники Fidelio X2 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании, не выходя из дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непревзойденного наслаждения музыкой.

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    Philips Fidelio Fidelio Наушники

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    Звук высокой четкости в комфортных домашних условиях

    • Звук высокого разрешения
    • Полноразмерные
    • Уникальные подушечки из пеноматериала
    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

    Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами для широкого, но четкого динамического диапазона

    Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами для широкого, но четкого динамического диапазона

    Каждый динамик старательно отбирают, настраивают и тестируют, подбирая пары для гарантии детализированного естественного звучания. В 50-мм излучателях используются высокомощные неодимовые магниты для воспроизведения всех нюансов музыки: сбалансированных четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.

    Акустическая конструкция открытого типа для абсолютной точности звучания

    Акустическая конструкция открытого типа для абсолютной точности звучания

    Акустическая конструкция открытого типа исключает воздушное давление позади излучателя, обеспечивая свободное движение диафрагмы, благодаря чему прозрачность звука значительно улучшается, а высокие частоты смягчаются.

    Амбушюры из дышащего велюра распределяют давление и рассеивают тепло

    Амбушюры из дышащего велюра распределяют давление и рассеивают тепло

    Создание Philips Fidelio X2 начинается с тщательного подбора материалов для обеспечения функциональности и эргономичности. Подушечки из высококачественного пеноматериала с эффектом памяти обтянуты мягким бархатистым покрытием оптимальной плотности, благодаря чему давление и тепло распределяются должным образом и обеспечивается длительный комфорт.

    Диафрагма с системой контроля Layered Motion Control для точного звука

    Диафрагма с системой контроля Layered Motion Control для точного звука

    Излучатели с системой контроля LMC (Layered Motion Control) оснащены многослойной полимерной диафрагмой в окружении демпфирующего геля. Эти слои формируют нежесткую граничную поверхность и вместе с гелем устраняют резонанс, за счет чего достигается плавный частотный отклик. В результате воспроизводится сбалансированный, естественный и точный звук при высоких частотах.

    Запоминающие форму подушечки из пеноматериала для длительного комфорта

    Запоминающие форму подушечки из пеноматериала для длительного комфорта

    Материалы, которые используются для создания Fidelio X2, были тщательно отобраны, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Дышащие подушечки из пеноматериала с эффектом памяти разработаны для оптимального комфорта при ношении. Подушечки не только идеально подстраиваются под форму уха, но и отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.

    Расположенные под углом излучатели для оптимального направления звука и минимального отражения

    Расположенные под углом излучатели для оптимального направления звука и минимального отражения

    Чашки наушников расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает погружение в естественный, четкий, чистый звук. Аудиосигналы напрямую передаются в ушной канал, создавая динамичное звучание и обеспечивая оригинальное качество.

    Легкое саморегулирующееся оголовье с 3D-сеткой для идеальной посадки

    Легкое саморегулирующееся оголовье с 3D-сеткой для идеальной посадки

    Легкое саморегулирующееся оголовье оснащено легкой дышащей 3D-сеткой, которая всегда гарантирует идеальную посадку.

    Специальный кабельный зажим предотвращает спутывание

    Специальный кабельный зажим предотвращает спутывание

    Двухслойные чашки наушников для точности звучания

    Конструкция двухслойных чашек наушников Philips Fidelio X2 снижает резонанс и вибрации и обеспечивает абсолютную точность и великолепное воспроизведение деталей. Надежная многослойная конструкция обеспечивает долговечность, благодаря чему наушники X2 — идеальное решение для дома.

    • Звук

      Акустическая система
      Открытая
      Диапазон частот
      5 - 40 000  Гц
      Диаметр излучателя
      50 мм
      Диафрагма
      LMC
      Сопротивление
      30 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Максимальная входная мощность
      500 мВт
      Чувствительность
      100 дБ при 1 мВт
      Искажение (КНИ)
      КНИ < 0,1 %

    • Подключения

      Подключение кабеля
      съемный бескислородный кабель (3 м)

    • Внешняя упаковка

      Длина
      26.5  см
      Количество потребительских упаковок
      2
      ширина
      25.5  см
      Вес брутто
      2.15  кг
      Высота
      31  см
      GTIN
      1 69 23410 73168 9
      Вес нетто
      0.87  кг
      Вес упаковки
      1.28  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      32  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      24  см
      Глубина
      12  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 73168 2
      Вес брутто
      0.91  кг
      Вес нетто
      0.435  кг
      Вес упаковки
      0.475  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      23  см
      ширина
      19  см
      Глубина
      11  см
      Вес
      0.38  кг

    • Аксессуары

      Адаптер
      Адаптер 3,5–6,3 мм
      Размещение кабелей
      Кабельный зажим

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