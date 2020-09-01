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  • Наслаждение для ваших ушей Наслаждение для ваших ушей Наслаждение для ваших ушей

    Fidelio Полноразмерные проводные наушники X3 открытого типа

    X3/00

    Наслаждение для ваших ушей

    От дыхания вокалиста до скольжения пальцев по струнам гитары — эти наушники с открытым оформлением оценят даже самые ярые меломаны, которым важен малый вес и идеальная настройка звучания. Открывайте новые уровни прозрачности и детализации звука при каждом сеансе прослушивания.

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    Fidelio Полноразмерные проводные наушники X3 открытого типа

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    Наслаждение для ваших ушей

    Создано для настоящих меломанов

    • Объемный и естественный звук
    • Легкость и комфорт
    • Премиальная отделка из кожи и металла
    • Съемный кабель 3 м
    Созданы для исключительной производительности

    Созданы для исключительной производительности

    Наушники Philips Fidelio X3 оснащены двуслойными чашками, которые помогают снизить резонанс и вибрации. Излучатели с неодимовыми магнитами расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает высокоточное звучание высоких частот. Результат? Идеальный звук с полной детализацией.

    Почувствуйте страсть. Дизайн премиум-класса

    Почувствуйте страсть. Дизайн премиум-класса

    Эти полноразмерные наушники не только хорошо звучат, но и обеспечивают комфорт при ношении. Легкое и мягкое внутреннее оголовье обеспечивает идеальную посадку. Внешнее оголовье добавляет наушникам веса, а амбушюры из пеноматериала с памятью формы обеспечивают герметичность. Идеально для длительного прослушивания.

    Открытая конструкция. Объемное и естественное звучание

    Открытая конструкция. Объемное и естественное звучание

    Чашки наушников с открытой конструкцией покрыты акустически прозрачной тканью динамика от Kvadrat. Воздух свободно проходит через ткань, а давлением не скапливается за диафрагмой, что обеспечивает объемный звук и эффект погружения.

    Искусство баланса. Исключительно точные 50-мм излучатели

    Искусство баланса. Исключительно точные 50-мм излучатели

    50-мм звуковые излучатели оснащены диафрагмой из нескольких слоев полимера, заполненные увлажняющим гелем. Эластичность и плавная форма каждой диафрагмы обеспечивают идеально сбалансированный звук. Низкие частоты звучат ровно, но не перекрывают другие звуки. Средние частоты в полной мере чувствуются при прослушивании. Высокие частоты передаются с исключительной детализацией.

    Звук высокого разрешения. Больше деталей

    Звук высокого разрешения. Больше деталей

    Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, эти наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.

    Акустически прозрачная ткань Kvadrat

    Акустически прозрачная ткань Kvadrat

    Минималистичный и элегантный дизайн этих премиальных полноразмерных наушников подчеркивает их принадлежность к легендарной линейке Fidelio. Черное матовое покрытие металлического корпуса будто окутывает надежную черную ткань от Kvadrat, закрывающую чашки наушников.

    Роскошная кожа от Muirhead. Тщательный отбор материала

    Роскошная кожа от Muirhead. Тщательный отбор материала

    Черная кожа от шотландского производителя Muirhead, покрывающая внешнее и внутреннее оголовье, добывается экологичным и этичным путем. Она мягкая и имеет особую текстуру — эта премиальная кожа позволяет говорить о роскошном стиле наушников.

    Аутентичный звук с любого источника

    Аутентичный звук с любого источника

    Погружайтесь в свои любимые музыкальные альбомы. Кабель в комплекте оснащен адаптером 6,3 – 3,5 мм, чтобы вы могли использовать наушники как в домашней студии, так и для прослушивания с телефона.

    В комплекте тканевый провод с адаптером 6,3 – 3,5 мм

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    Энергичные и мощные басы. Сбалансированные средние частоты

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    • Звук

      Акустическая система
      Открытая
      Частотный диапазон
      5–40 000 Гц
      Диаметр излучателя
      50 мм
      Сопротивление
      30 Ом
      Максимальная входная мощность
      100 мВт
      Чувствительность
      98 дБ при 1 мВт
      Искажение (КНИ)
      КНИ < 0,1 %
      Тип излучателя
      Динамический
      Звук высокого разрешения
      Да

    • Подключения

      Отсоединяемый кабель
      Да
      Гнездо наушников
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      26.5  см
      Количество потребительских упаковок
      2
      ширина
      26  см
      Вес брутто
      3.18  кг
      Высота
      31  см
      GTIN
      1 48 95229 10278 8
      Вес нетто
      2.8  кг
      Вес упаковки
      0.38  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      29  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      24.5  см
      Глубина
      12.2  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10278 1
      Вес брутто
      1.59  кг
      Вес нетто
      1.4  кг
      Вес упаковки
      0.19  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      22  см
      ширина
      17.5  см
      Глубина
      11  см
      Вес
      0.34  кг

    • Аксессуары

      Прочее
      • Кабель TRRS 2,5–3,5 мм, 3 м
      • 1 кабельный зажим
      Аудиокабель
      Стереокабель 3,5 мм, длина 3 м
      Адаптеры в комплекте
      Адаптер 3,5–6,3 мм
      Бескислородный кабель (OFC)
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Заполняющий уши материал
      Ткань
      Плотная посадка
      Полноразмерные
      Тип чашки
      Открытая конструкция

    • UPC

      UPC
      8 40063 20130 9

    Badge-D2C

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