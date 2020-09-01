X3/00
Наслаждение для ваших ушей
От дыхания вокалиста до скольжения пальцев по струнам гитары — эти наушники с открытым оформлением оценят даже самые ярые меломаны, которым важен малый вес и идеальная настройка звучания. Открывайте новые уровни прозрачности и детализации звука при каждом сеансе прослушивания.Узнать обо всех преимуществах
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Наушники Philips Fidelio X3 оснащены двуслойными чашками, которые помогают снизить резонанс и вибрации. Излучатели с неодимовыми магнитами расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает высокоточное звучание высоких частот. Результат? Идеальный звук с полной детализацией.
Эти полноразмерные наушники не только хорошо звучат, но и обеспечивают комфорт при ношении. Легкое и мягкое внутреннее оголовье обеспечивает идеальную посадку. Внешнее оголовье добавляет наушникам веса, а амбушюры из пеноматериала с памятью формы обеспечивают герметичность. Идеально для длительного прослушивания.
Чашки наушников с открытой конструкцией покрыты акустически прозрачной тканью динамика от Kvadrat. Воздух свободно проходит через ткань, а давлением не скапливается за диафрагмой, что обеспечивает объемный звук и эффект погружения.
50-мм звуковые излучатели оснащены диафрагмой из нескольких слоев полимера, заполненные увлажняющим гелем. Эластичность и плавная форма каждой диафрагмы обеспечивают идеально сбалансированный звук. Низкие частоты звучат ровно, но не перекрывают другие звуки. Средние частоты в полной мере чувствуются при прослушивании. Высокие частоты передаются с исключительной детализацией.
Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, эти наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.
Минималистичный и элегантный дизайн этих премиальных полноразмерных наушников подчеркивает их принадлежность к легендарной линейке Fidelio. Черное матовое покрытие металлического корпуса будто окутывает надежную черную ткань от Kvadrat, закрывающую чашки наушников.
Черная кожа от шотландского производителя Muirhead, покрывающая внешнее и внутреннее оголовье, добывается экологичным и этичным путем. Она мягкая и имеет особую текстуру — эта премиальная кожа позволяет говорить о роскошном стиле наушников.
Погружайтесь в свои любимые музыкальные альбомы. Кабель в комплекте оснащен адаптером 6,3 – 3,5 мм, чтобы вы могли использовать наушники как в домашней студии, так и для прослушивания с телефона.
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Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
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