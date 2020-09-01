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Philips Fidelio

Полноразмерные проводные наушники X3 открытого типа

X3/00
Fidelio
Общая оценка / 5
9 наград
  • Наслаждение для ваших ушей Наслаждение для ваших ушей Наслаждение для ваших ушей
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    Philips Fidelio Полноразмерные проводные наушники X3 открытого типа

    X3/00
    Общая оценка / 5
    9 наград

    Наслаждение для ваших ушей

    От дыхания вокалиста до скольжения пальцев по струнам гитары — эти наушники с открытым оформлением оценят даже самые ярые меломаны, которым важен малый вес и идеальная настройка звучания. Открывайте новые уровни прозрачности и детализации звука при каждом сеансе прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Fidelio Полноразмерные проводные наушники X3 открытого типа

    Наслаждение для ваших ушей

    От дыхания вокалиста до скольжения пальцев по струнам гитары — эти наушники с открытым оформлением оценят даже самые ярые меломаны, которым важен малый вес и идеальная настройка звучания. Открывайте новые уровни прозрачности и детализации звука при каждом сеансе прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждение для ваших ушей

    От дыхания вокалиста до скольжения пальцев по струнам гитары — эти наушники с открытым оформлением оценят даже самые ярые меломаны, которым важен малый вес и идеальная настройка звучания. Открывайте новые уровни прозрачности и детализации звука при каждом сеансе прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Fidelio Полноразмерные проводные наушники X3 открытого типа

    Наслаждение для ваших ушей

    От дыхания вокалиста до скольжения пальцев по струнам гитары — эти наушники с открытым оформлением оценят даже самые ярые меломаны, которым важен малый вес и идеальная настройка звучания. Открывайте новые уровни прозрачности и детализации звука при каждом сеансе прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждение для ваших ушей

      Создано для настоящих меломанов

      • Объемный и естественный звук
      • Легкость и комфорт
      • Премиальная отделка из кожи и металла
      • Съемный кабель 3 м
      Созданы для исключительной производительности

      Созданы для исключительной производительности

      Наушники Philips Fidelio X3 оснащены двуслойными чашками, которые помогают снизить резонанс и вибрации. Излучатели с неодимовыми магнитами расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает высокоточное звучание высоких частот. Результат? Идеальный звук с полной детализацией.

      Почувствуйте страсть. Дизайн премиум-класса

      Почувствуйте страсть. Дизайн премиум-класса

      Эти полноразмерные наушники не только хорошо звучат, но и обеспечивают комфорт при ношении. Легкое и мягкое внутреннее оголовье обеспечивает идеальную посадку. Внешнее оголовье добавляет наушникам веса, а амбушюры из пеноматериала с памятью формы обеспечивают герметичность. Идеально для длительного прослушивания.

      Открытая конструкция. Объемное и естественное звучание

      Открытая конструкция. Объемное и естественное звучание

      Чашки наушников с открытой конструкцией покрыты акустически прозрачной тканью динамика от Kvadrat. Воздух свободно проходит через ткань, а давлением не скапливается за диафрагмой, что обеспечивает объемный звук и эффект погружения.

      Искусство баланса. Исключительно точные 50-мм излучатели

      Искусство баланса. Исключительно точные 50-мм излучатели

      50-мм звуковые излучатели оснащены диафрагмой из нескольких слоев полимера, заполненные увлажняющим гелем. Эластичность и плавная форма каждой диафрагмы обеспечивают идеально сбалансированный звук. Низкие частоты звучат ровно, но не перекрывают другие звуки. Средние частоты в полной мере чувствуются при прослушивании. Высокие частоты передаются с исключительной детализацией.

      Звук высокого разрешения. Больше деталей

      Звук высокого разрешения. Больше деталей

      Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, эти наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.

      Акустически прозрачная ткань Kvadrat

      Акустически прозрачная ткань Kvadrat

      Минималистичный и элегантный дизайн этих премиальных полноразмерных наушников подчеркивает их принадлежность к легендарной линейке Fidelio. Черное матовое покрытие металлического корпуса будто окутывает надежную черную ткань от Kvadrat, закрывающую чашки наушников.

      Роскошная кожа от Muirhead. Тщательный отбор материала

      Роскошная кожа от Muirhead. Тщательный отбор материала

      Черная кожа от шотландского производителя Muirhead, покрывающая внешнее и внутреннее оголовье, добывается экологичным и этичным путем. Она мягкая и имеет особую текстуру — эта премиальная кожа позволяет говорить о роскошном стиле наушников.

      Аутентичный звук с любого источника

      Погружайтесь в свои любимые музыкальные альбомы. Кабель в комплекте оснащен адаптером 6,3 – 3,5 мм, чтобы вы могли использовать наушники как в домашней студии, так и для прослушивания с телефона.

      • Аксессуары

        Адаптер
        Адаптер 3,5–6,3 мм
        Размещение кабелей
        Кабельный зажим

      • Подключения

        Подключение кабеля
        съемный бескислородный кабель (3 м)

      • Звук

        Искажение (КНИ)
        КНИ < 0,1 %
        Диафрагма
        LMC
        Диаметр излучателя
        50 мм
        Чувствительность
        98 дБ при 1 мВт
        Максимальная входная мощность
        100 мВт
        Сопротивление
        30 Ом
        Диапазон частот
        5 - 40 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Акустическая система
        Открытая
        Тип
        динамический

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 48 95229 10278 8
        Количество потребительских упаковок
        2
        Вес брутто
        3,18  кг
        высота
        31  см
        Длина
        26,5  см
        Вес нетто
        0,864  кг
        Вес упаковки
        2,316  кг
        ширина
        25,5  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        48 95229 10278 1
        Глубина
        12  см
        Вес брутто
        1,348  кг
        высота
        28,5  см
        Вес нетто
        0,432  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Коробка
        Вес упаковки
        0,916  кг
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        24  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        11  см
        высота
        22  см
        Вес
        0,307  кг
        ширина
        19,5  см

      • UPC

        UPC
        8 40063 20130 9

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