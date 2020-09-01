Звук высокого разрешения. Больше деталей

Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, эти наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.