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Запасной комплект

XV1220/01
Общая оценка / 5
  • Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000* Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000* Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*
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    Запасной комплект

    XV1220/01
    Общая оценка / 5

    Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

    Набор сменных фильтров, совместимых с безмешковыми пылесосами серии 2000*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

    Набор сменных фильтров, совместимых с безмешковыми пылесосами серии 2000*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

    Набор сменных фильтров, совместимых с безмешковыми пылесосами серии 2000*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

    Набор сменных фильтров, совместимых с безмешковыми пылесосами серии 2000*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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      Набор сменных фильтров для безмешковых пылесосов серии 2000*

      Оригинальные сменные фильтры от Philips

      • 1 моющийся фильтр защиты мотора
      • 1 моющийся губчатый фильтр
      • 1 выходной фильтр
      Выходной фильтр

      Выходной фильтр

      В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

      Моющийся фильтр защиты мотора

      Моющийся фильтр защиты мотора

      В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.

      Моющийся губчатый фильтр

      Моющийся губчатый фильтр

      В набор входит 1 моющийся губчатый фильтр. Он дополнительно защищает электродвигатель и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты электродвигателя. Этот фильтр можно мыть и рекомендуется заменять один раз в год.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Выходной фильтр
        1x
        Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора
        1x
        Моющийся губчатый фильтр
        1x

      • Подходит для:

        Безмешковые пылесосы серии 2000
        • XB2022, XB2023, XB2042, XB2062
        • XB2122, XB2123, XB2125, XB2142

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