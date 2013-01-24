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Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах
Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах
Мягкая микрофибра собирает грязь и пыль, но легко деформируется, что позволяет использовать его для уборки деликатных покрытий, например дерева. Эффективное удаление грязи и пятен
Мягкая микрофибра собирает грязь и пыль и легко деформируется. Эффективное удаление грязи и пятен.
Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.
Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить
Общие характеристики