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Сменный фильтр

XV1700/01
Общая оценка / 5
  • Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
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    Сменный фильтр

    XV1700/01
    Общая оценка / 5

    Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

    Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный фильтр

    Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

    Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах

    Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

    Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный фильтр

    Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

    Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

      Насадки из микрофибры контролируют количество влаги

      • Насадки из микрофибры
      2 мягкие насадки из микрофибры для деликатных напольных покрытий

      2 мягкие насадки из микрофибры для деликатных напольных покрытий

      Мягкая микрофибра собирает грязь и пыль, но легко деформируется, что позволяет использовать его для уборки деликатных покрытий, например дерева. Эффективное удаление грязи и пятен

      2 стандартные насадки из микрофибры

      2 стандартные насадки из микрофибры

      Мягкая микрофибра собирает грязь и пыль и легко деформируется. Эффективное удаление грязи и пятен.

      Замена каждые 6 месяцев

      Замена каждые 6 месяцев

      Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.

      Многоразовые моющиеся насадки

      Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Подходит для
        FC6404, FC6405, FC6407-FC6409, FC6728(/01), FC6729, FC6901-FC6904, FC6908, XC8147, XC8149

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