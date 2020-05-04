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  • Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

    Аксессуар для вертикального пылесоса Насадки из микрофибры

    XV1700/01

    Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

    Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми представленными ниже беспроводными пылесосами Philips с функцией Aqua (начало номера модели): FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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    Аксессуар для вертикального пылесоса Насадки из микрофибры

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    Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

    Насадки из микрофибры контролируют количество влаги

    • 2 мягкие/2 обычные насадки (микрофибра)
    • Моется, легко снять и установить
    • Заменяйте раз в 6 месяцев
    2 мягкие насадки из микрофибры для деликатных напольных покрытий

    2 мягкие насадки из микрофибры для деликатных напольных покрытий

    Мягкий впитывающий материал (микрофибра) тщательно и аккуратно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки. Предназначен для уборки деликатных напольных покрытий, например деревянных полов

    2 обычные насадки из микрофибры

    2 обычные насадки из микрофибры

    Впитывающий материал (микрофибра) тщательно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки.

    Заменяйте каждые 6 месяцев

    Заменяйте каждые 6 месяцев

    Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.

    Многоразовые моющиеся насадки

    Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить

    Для пылесосов Philips

    Безопасно с пылесосами Philips с функцией влажной уборки. Совместимо с FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*. Несовместимо с устройствами Philips OneUp (электрошвабры).

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Насадки из микрофибры
      Совместимые продукты
      FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      2 компонента из обычной микрофибры
      Аксессуары в комплекте 2
      2 компонента из мягкой микрофибры

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      131
      Ширина изделия
      280
      Высота изделия
      3
      Вес продукта
      0,122
      Длина упаковки
      30
      Ширина упаковки
      265
      Высота упаковки
      280
      Вес в упаковке
      0,189

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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