XV1700/01
Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми представленными ниже беспроводными пылесосами Philips с функцией Aqua (начало номера модели): FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Мягкий впитывающий материал (микрофибра) тщательно и аккуратно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки. Предназначен для уборки деликатных напольных покрытий, например деревянных полов
Впитывающий материал (микрофибра) тщательно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки.
Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.
Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить
Безопасно с пылесосами Philips с функцией влажной уборки. Совместимо с FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*. Несовместимо с устройствами Philips OneUp (электрошвабры).
Общие характеристики
Совместимость
Вес и габариты
Страна происхождения
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