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  • Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов

    Minicells Батарея

    ZA10BX30/00

    Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов

    Обеспечивает долгий срок службы в слуховых аппаратах

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    Minicells Батарея

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    Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов

    • 1,4 В
    • Цинково-воздушный

    Надежное, долгосрочное использование

    При производстве использована технология для гарантированного надежного и долгосрочного использования.

    Цинко-воздушная технология разработана для слуховых аппаратов

    Цинко-воздушная технология для питания слуховых аппаратов

    Цвета упрощают распознавание типоразмеров батареек

    Чтобы упростить распознавание наиболее распространенных типоразмеров батареек, мы используем их цветовую маркировку в соответствии с отраслевыми стандартами.

    Диспенсер позволяет просто извлечь батарейки

    В этой упаковочной системе используется вращающееся колесико, которое позволяет очень просто извлечь батарейки.

    • Экохарактеристики

      Тяжелые металлы
      Не содержит кадмия, Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      Картон, ПЭТ
      Тип упаковки
      Блистер ПЭТ

    • Внешняя упаковка

      Длина
      28  см
      Количество потребительских упаковок
      50
      Длина
      11  (дюймы)
      ширина
      21.5  см
      Вес брутто
      2.1  кг
      высота
      18  см
      GTIN
      1 48 95229 12222 9
      ширина
      8.5  (дюймы)
      высота
      7.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.42  кг
      Вес брутто
      4.63  фунта
      Вес нетто
      0.926  фунта
      Вес упаковки
      1.68  кг
      Вес упаковки
      3.704  фунта

    • Питание

      Тип элемента питания
      Цинково-воздушный элемент для слуховых аппаратов
      Напряжение батареи
      1.4  В

    • Размеры упаковки

      высота
      9.6  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      5  см
      Глубина
      2.8  см
      высота
      3.8  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      6
      EAN
      48 95229 12222 2
      ширина
      2  (дюймы)
      Вес брутто
      0.036  кг
      Глубина
      1.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.0084  кг
      Вес брутто
      0.079  фунта
      Вес нетто
      0.019  фунта
      Вес упаковки
      0.0276  кг
      Вес упаковки
      0.06  фунта

    • Габариты изделия

      высота
      2.4  см
      ширина
      0.58  см
      Глубина
      2.04  см
      ширина
      0.2  (дюймы)
      высота
      0.9  (дюймы)
      Глубина
      0.8  (дюймы)
      Вес
      0.00168  кг
      Вес
      0.004  фунта

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      3 года

    Badge-D2C

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