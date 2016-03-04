BDM4350UC/00
Стандарт сверхвысокой четкости Ultra High Definition 4K
Профессиональный дисплей Philips 43" класса Ultra HD воспроизводит детализированное изображение с высоким разрешением 4K Ultra High Definition (в четыре раза превышающем Full HD): располагайтесь удобнее и наслаждайтесь просмотром на большом экране.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Функция Philips MultiView позволяет воспроизводить контент с разрешением Full HD с четырех источников на экране профессионального дисплея 4K UHD. Режим "Изображение рядом с изображением" (PbP) обеспечивает просмотр четырех систем на одном экране, что подойдет для диспетчерских и охранных пунктов. Это также позволяет одновременную работу на двух ноутбуках для повышения производительности. Режим "Картинка-в-картинке" (PiP) позволит одновременно в прямом эфире смотреть футбольный матч и работать за компьютером.
Известным недостатком ЖК-дисплеев является неравномерная яркость и цветопередача. Режим Philips SmartUniformity обеспечивает равномерную яркость изображения, что особенно важно для просмотра фотографий, работы над дизайном и печати. Благодаря пошаговому анализу цвета, в этом режиме однородность яркости повышается на 95 %. Используйте этот режим для получения изображений с точными характеристиками яркости.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.
Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0 — вы можете значительно сократить время передачи данных и сэкономить деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, улучшенными возможностями управления питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам и позволяет использовать запоминающие устройства большего объема. Теперь вам больше не придется ждать, пока устройство зарядится. Новая функция FastCharge обеспечивает удобную быструю зарядку. Также стандарт USB 3.0 имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0.
Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (VGA, Display Port, универсальный разъем HDMI) эти дисплеи Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Подключение через DisplayPort и HDMI 2.0 обеспечивает разрешение 4K при частоте 60 Гц для плавного изображения. Подключения по USB обеспечивают сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни использовали, дисплей Philips готов ко всему — ваши вложения окупят себя и в будущем!
Шаблон в крепления VESA совместим со множеством инновационных решений для монтажа.
При помощи кнопки отключения на задней панели монитора можно полностью отключить питание монитора от сети и свести энергопотребление до 0 Вт. Таким образом вы гарантируете нулевое потребление электроэнергии и вносите свою лепту в сокращение выбросов парниковых газов.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.