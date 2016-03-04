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  • Стандарт сверхвысокой четкости Ultra High Definition 4K Стандарт сверхвысокой четкости Ultra High Definition 4K Стандарт сверхвысокой четкости Ultra High Definition 4K
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    Brilliance ЖК-дисплей 4K Ultra HD

    BDM4350UC/00

    Стандарт сверхвысокой четкости Ultra High Definition 4K

    Профессиональный дисплей Philips 43" класса Ultra HD воспроизводит детализированное изображение с высоким разрешением 4K Ultra High Definition (в четыре раза превышающем Full HD): располагайтесь удобнее и наслаждайтесь просмотром на большом экране.

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    Brilliance ЖК-дисплей 4K Ultra HD

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    Стандарт сверхвысокой четкости Ultra High Definition 4K

    Высокое разрешение и детализация

    • 43 (диагональ 108 см/42,51")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Режим MultiView 4K для воспроизведения контента с 4 источников на одном экране

    Режим MultiView 4K для воспроизведения контента с 4 источников на одном экране

    Функция Philips MultiView позволяет воспроизводить контент с разрешением Full HD с четырех источников на экране профессионального дисплея 4K UHD. Режим "Изображение рядом с изображением" (PbP) обеспечивает просмотр четырех систем на одном экране, что подойдет для диспетчерских и охранных пунктов. Это также позволяет одновременную работу на двух ноутбуках для повышения производительности. Режим "Картинка-в-картинке" (PiP) позволит одновременно в прямом эфире смотреть футбольный матч и работать за компьютером.

    SmartUniformity для точного изображения

    SmartUniformity для точного изображения

    Известным недостатком ЖК-дисплеев является неравномерная яркость и цветопередача. Режим Philips SmartUniformity обеспечивает равномерную яркость изображения, что особенно важно для просмотра фотографий, работы над дизайном и печати. Благодаря пошаговому анализу цвета, в этом режиме однородность яркости повышается на 95 %. Используйте этот режим для получения изображений с точными характеристиками яркости.

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.

    Тонкая рамка и стильный дизайн

    Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

    Мощные АС 7 Вт для воспроизведения контента

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Концентратор USB 3.0 для удобного доступа и быстрой зарядки

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0 — вы можете значительно сократить время передачи данных и сэкономить деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, улучшенными возможностями управления питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам и позволяет использовать запоминающие устройства большего объема. Теперь вам больше не придется ждать, пока устройство зарядится. Новая функция FastCharge обеспечивает удобную быструю зарядку. Также стандарт USB 3.0 имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0.

    SmartConnect с разъемами DisplayPort, HDMI и VGA

    Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (VGA, Display Port, универсальный разъем HDMI) эти дисплеи Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Подключение через DisplayPort и HDMI 2.0 обеспечивает разрешение 4K при частоте 60 Гц для плавного изображения. Подключения по USB обеспечивают сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни использовали, дисплей Philips готов ко всему — ваши вложения окупят себя и в будущем!

    Крепление VESA гарантирует отличную установку

    Шаблон в крепления VESA совместим со множеством инновационных решений для монтажа.

    Энергопотребление 0 Вт в выключенном состоянии

    При помощи кнопки отключения на задней панели монитора можно полностью отключить питание монитора от сети и свести энергопотребление до 0 Вт. Таким образом вы гарантируете нулевое потребление электроэнергии и вносите свою лепту в сокращение выбросов парниковых газов.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      108 см (42,51 дюйма)
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      ЖКД IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,2451 х 0,2451 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      300  кд/м²
      Равномерность яркости
      96–105 %
      Цвета дисплея
      Поддержка 1,07 млрд цветов (10 бит)
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 20
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      941,2 (Г) x 529,4 (В)
      Частота сканирования
      VGA/HDMI: 30–99 кГц; DP: 30–160 кГц (Г) / VGA: 56–80 Гц; HDMI/DP: 23–80 Гц (В)
      sRGB
      Да
      MHL
      1080p при 60 Гц
      Дельта E
      <3
      Без мерцания
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 1 %

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DisplayPort — 2 шт.
      • HDMI (2.0) — MHL, 2 шт.
      USB
      USB 3.0 — 4 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      7 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Multiview
      • Пользователь
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (200 x 200 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      • PIP (2 устройства)
      • PBP (4 устройства)

    • Питание

      Режим ECO
      46,5 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем переменного тока
      В активном режиме
      63,1 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      1070 x 680 x 160  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      968 x 562 x 82  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      968 x 630 x 259  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      14,29  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      9,72  кг
      Изделие без подставки (кг)
      9,40  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      70 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • RoHS (Китай)
      • УКРАИНСКИЙ
      • Кувейт
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Корпус

      Отделка
      Глянец (фронтальная рамка) / текстура (основание/задняя панель)
      Основание
      Серебряный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки

      Кабели
      VGA, HDMI, DP, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.
    • Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
    • Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
    • Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org
    • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Для отображения на экране контента с 4 систем требуются четыре отдельных входных источника.

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