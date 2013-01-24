1 На основании данных онлайн-опроса, проведенного в 2018 г.; в опросе приняло участие более 8 000 женщин по всему миру, использующих детские товары различных производителей

* Уникальный клапан AirFree предотвращает скопление воздуха в соске, помогая малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки. Это позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, срыгивание и образование газов.

**По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления