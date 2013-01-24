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Детские бутылочки и соски

Противоколиковые бутылочки серии Anti-colic с клапаном AirFree снижают риск возникновения колик после кормления

 
Бренд № 1 — рекомендовано мамами
Детские бутылочки Natural

Бутылочки с антиколиковой системой

Наборы детских бутылочек
Бутылочки с антиколиковой системой
Детские бутылочки Natural
Наборы детских бутылочек

Позволяет кормить малыша в вертикальном положении, снижая риск возникновения колик, газов и срыгиваний

Бутылочка Philips Avent с антиколиковой системой
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Бутылочка Anti-colic с клапаном AirFree

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Серия бутылочек Philips Avent Anti-colic с клапаном AirFree разработана, чтобы помочь вашему малышу заглатывать меньше воздуха. Специальный клапан AirFree предотвращает попадание воздуха в соску: даже в горизонтальном положении бутылочки соска всегда остается наполнена молоком, что позволяет кормить малыша в правильном вертикальном положении. Уменьшение количества воздуха, который малыш может заглатывать во время кормления, способствует снижению риска возникновения таких неприятностей, как колики, газы и срыгивания.
Специальный клапан AirFree предотвращает попадание воздуха в животик малыша
Соска всегда наполнена молоком, а не воздухом
Легко разбирается и собирается
Можно использовать без клапана 
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

Хотите избежать распространенных проблем, связанных с кормлением?

Начните с детской бутылочки с антиколиковой системой, которая помогает избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание*.
Бутылочка Avent anti-colic 125 мл
SCF810/14
125 мл
Бутылочка Avent anti-colic 260 мл
SCF813/14
260 мл
Бутылочка Avent anti-colic 125 + 260 мл
SCF809/01
125 мл + 260 мл
Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Что говорят другие мамы о детских бутылочках Philips Avent с антиколиковой системой

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Линейка детских бутылочек AVENT с антиколиковой системой
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Соска Philips Avent с антиколиковой системой

Выбирайте подходящую скорость потока

Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов и различаются по скорости потока.
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Советы специалистов помогут вам сделать выбор

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На основании данных онлайн-опроса, проведенного в 2018 г.; в опросе приняло участие более 8 000 женщин по всему миру, использующих детские товары различных производителей

* Уникальный клапан AirFree предотвращает скопление воздуха в соске, помогая малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки. Это позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, срыгивание и образование газов.

**По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления
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