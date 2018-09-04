Чтобы правильно и эффективно сцеживаться при помощи ручного молокоотсоса, вам необходимо самостоятельно воссоздать двухфазный механизм сосания. Для этого вам надо начать сцеживание поверхностными и частыми нажатиями на рукоятку молокоотсоса, что в свою очередь будет имитировать процесс стимуляции выделения молока. Когда молоко начнет поступать, вам нужно замедлить ритм и нажимать на рукоятку до упора.
Благодаря специальной бархатистой насадке с пятью мягкими лепестками, молокоотсос Philips Avent нежно массирует околососковую область, стимулируя приток молока.
Конструкция корпуса при этом позволяет вам принимать более удобную позу при сцеживании, без необходимости наклоняться вперед.
Электронный молокоотсос имеет 2 фазы работы: фаза стимуляции и фаза сцеживания. Вам не нужно тратить усилия на нажатие рукоятки: молокоотсос работает автоматически. Вам лишь нужно переключить фазу работы молокоотсоса и выбрать подходящую для вас силу сцеживания.
Двухфазная работа молокоотсоса имитирует естественный процесс сосания. Это важно для эффективного и более быстрого сцеживания. Молокоотсос работает в режиме стимуляции, создавая быстрый поверхностный вакуум для выработки окситоцина. Когда молоко начинает поступать, вам необходимо переключить молокоотсос на 2 фазу: сцеживания. Молокоотсос работает в фазе сцеживания, создавая медленный глубокий вакуум для лучшего оттока
молока. 3 режима работы молокоотсоса позволяют выбрать наиболее подходящую и комфортную для вас силу сцеживания. В целом, мамы тратят около 1-2 минут на фазу стимуляции, и около 10-15 минут на активное сцеживание.
Благодаря специальной бархатистой насадке с пятью мягкими лепестками, молокоотсос Philips Avent нежно массирует околососковую область, стимулируя приток молока..
Конструкция корпуса молокоотсоса при этом позволяет вам принимать более удобную позу при сцеживании, без необходимости наклоняться вперед. Чем комфортнее вы чувствуете себя во время сцеживания, тем больше молока вы сможете сцедить.
Электронный молокоотсос PhilipsAvent очень компактный и может работать как от сети так и на батарейках, его удобно брать с собой. Новый мотор молокоотсоса работает практически бесшумно.