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Молокоотсосы и уход за грудью

Руководство по сцеживанию для кормящих мам

Время чтения: 6 мин

 

Бывают ситуации, когда кормящей маме нужно отлучиться ненадолго из дома. Кроме этого, современные мамы довольно рано могут выходить на работу из декретного отпуска. В любом случае, малыш может продолжить получать всю пользу грудного молока. Для этого маме необходим молокоотсос, с помощью которого она сможет сцедить молоко для малыша. Мы составили краткое руководство по сцеживанию молока, в котором разъяснили преимущества использования молокоотсоса, а также собрали советы по сцеживанию вне дома и хранению молока.

Преимущества использования молокоотсоса 

 

Некоторые мамы уже на начальном этапе грудного вскармливанию начинают использовать молокоотсос, чтобы стимулировать приток молока в дополнение к прикладываниям малыша к груди.

 

Другие женщины сцеживают молоко уже после установления режима кормления, например, чтобы малыша мог покормить ночью кто-то из членов семьи, или если маме нужно отлучиться в течение дня.

 

Наконец, если мама выходит на работу, но хочет продолжить грудное вскармливание, она активно использует молокоотсос, который обеспечивает ребенка сцеженным молоком на время ее отсутствия, а также помогает поддерживать лактацию.

 

Таким образом, сцеживание грудного молока может помочь наладить лактацию, а также делает процесс грудного вскармливания более гибким.

Philips Avent

Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

SCF332/31
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
    -{discount-value}

    Philips Avent Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

    SCF332/31
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Успешное начало

     

    Если вы сцеживаете молоко дома для ночного кормления или на работе, необходимо помнить о ключевых моментах, которые помогут все сделать правильно.

    1. Планируйте заранее

    Если вы планируете выйти на работу, начните сцеживаться молокоотсосом заранее за несколько недель, чтобы привыкнуть к процессу.

     

    2. Найдите удобное место

    Сцеживание будет проходить проще, если вы постарайтесь создать для себя комфортную атмосферу: расположитесь в тихом и уединенном месте, приглушите свет и включите приятную музыку. Также выберите удобный стул или кресло с хорошей поддержкой спины.

     

    Вы также можете воспользоваться специальными термонакладками Philips Avent для стимуляции притока. Нагрейте термонакладки, продержав их в горячей воде в течение 10 минут, а затем приложите к груди.

    Philips Avent

    Многофункциональные термонакладки

    SCF258/02
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Стимуляция и снижение дискомфорта Стимуляция и снижение дискомфорта Стимуляция и снижение дискомфорта
      -{discount-value}

      Philips Avent Многофункциональные термонакладки

      SCF258/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Стимуляция и снижение дискомфорта

      Многофункциональные термонакладки Philips Avent SCF258/02 незаменимы во время грудного вскармливания. Они стимулируют приток молока, способствуют более легкому сцеживанию при застойных явлениях в груди и уменьшают болевые ощущения после нагрубания молочных желез. Узнать обо всех преимуществах

      Стимуляция и снижение дискомфорта

      Многофункциональные термонакладки Philips Avent SCF258/02 незаменимы во время грудного вскармливания. Они стимулируют приток молока, способствуют более легкому сцеживанию при застойных явлениях в груди и уменьшают болевые ощущения после нагрубания молочных желез. Узнать обо всех преимуществах

      Стимуляция и снижение дискомфорта

      Многофункциональные термонакладки Philips Avent SCF258/02 незаменимы во время грудного вскармливания. Они стимулируют приток молока, способствуют более легкому сцеживанию при застойных явлениях в груди и уменьшают болевые ощущения после нагрубания молочных желез. Узнать обо всех преимуществах

      Стимуляция и снижение дискомфорта

      Многофункциональные термонакладки Philips Avent SCF258/02 незаменимы во время грудного вскармливания. Они стимулируют приток молока, способствуют более легкому сцеживанию при застойных явлениях в груди и уменьшают болевые ощущения после нагрубания молочных желез. Узнать обо всех преимуществах

      3. Сцеживайте с той же частотой, с которой кормили бы ребенка грудью

      Для поддержания достаточного притока молока необходимо сцеживать молоко столько же раз в сутки, сколько кормили бы ребенка грудью. К примеру, если за время вашего отсутствия вы покормили бы ребенка трижды, сцедите молока не менее трех раз за это время. 

      Как выбрать молокоотсос

       

      Существует 2 основных типа молокоотсосов: электронный и ручной. Чтобы выбрать нужный вам, задайте себе следующие вопросы:

       ●    Как часто вы планируете сцеживать молоко? Каждый день или время от времени?

      ●     Какое значение для вас играет скорость сцеживания?

      ●     Вам понадобится брать молокоотсос* с собой в дорогу или вы будете использовать его только дома?

      Philips Avent

      Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

      SCF332/31
      Avent
      Avent
      • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
        -{discount-value}

        Philips Avent Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

        SCF332/31

        Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

        Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

        Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

        Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

        Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

        Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

        Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

        Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

        Philips Avent

        Ручной молокоотсос серии Natural¹

        SCF330/20
        Avent
        Avent
        • Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути
          -{discount-value}

          Philips Avent Ручной молокоотсос серии Natural¹

          SCF330/20

          Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути

          Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

          Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути

          Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

          Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути

          Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

          Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути

          Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

          Ручной молокоотсос отлично подойдет для эпизодических сцеживаний,

          Например, в следующих ситуациях:

          • Если вы иногда отлучаетесь из дома без малыша на пару часов, не более 2-3 раз в неделю и нужно сцедить небольшое количества молока для кормления малыша в её отсутствие;
          • Вам приходится часто брать молокоотсос с собой и носить его в сумочке. Ручной молокоотсос компактный, его удобно брать с собой.
          • Если у вас плоские или втянутые соски и вам нужно использовать молокоотсос для формирования сосков перед кормлением малыша.

          Электронный молокоотсос лучше выбрать в ситуации, если вам необходимо сцеживаться часто. Например, в следующих ситуациях:

          • Вы бы хотели заранее сформировать индивидуальный банк молока, потому что выходите на работу, учебу, хотите начать ходить на тренировки и т.д..
          • Если с выходом на работу, учебу и др. вы бы хотели поддерживать лактацию, чтобы приходя домой, продолжать кормить малыша: в этом случае, отлучаясь из дома, необходимо сцеживаться каждые 3 часа.
          • Так же бывают ситуации, когда мама временно не может кормить ребенка грудью: например прием медикаментов несовместимых с грудным вскармливанием, в таком случае мама сцеживаться для сохранения лактации .
          • При лактационных кризах (временном снижении выработки молока) частые сцеживания также помогают увеличить выработку молока.
          • При частых сцеживаниях вы не хотите тратить много времени и усилий. Благодаря электронному молокоотсосу время сцеживания существенно сокращается, а также не нужно нажимать на рукоятку: вся работа выполняется за вас.

          Ка правильно пользоваться молокоотсосом?

           

          Чтобы правильно и эффективно сцеживаться при помощи ручного молокоотсоса, вам необходимо самостоятельно воссоздать двухфазный механизм сосания. Для этого вам надо начать сцеживание поверхностными и частыми нажатиями на рукоятку молокоотсоса, что в свою очередь будет имитировать процесс стимуляции выделения молока. Когда молоко начнет поступать, вам нужно замедлить ритм и нажимать на рукоятку до упора.

          Благодаря специальной бархатистой насадке с пятью мягкими лепестками, молокоотсос Philips Avent нежно массирует околососковую область, стимулируя приток молока.

          Конструкция корпуса при этом позволяет вам принимать более удобную позу при сцеживании, без необходимости наклоняться вперед.

           

          Электронный молокоотсос имеет 2 фазы работы: фаза стимуляции и фаза сцеживания. Вам не нужно тратить усилия на нажатие рукоятки: молокоотсос работает автоматически. Вам лишь нужно переключить фазу работы молокоотсоса и выбрать подходящую для вас силу сцеживания.

          Двухфазная работа молокоотсоса имитирует естественный процесс сосания. Это важно для эффективного  и более быстрого сцеживания. Молокоотсос  работает в режиме стимуляции, создавая быстрый поверхностный вакуум для выработки окситоцина. Когда молоко начинает поступать, вам необходимо переключить молокоотсос на 2 фазу: сцеживания. Молокоотсос работает в фазе сцеживания, создавая медленный глубокий вакуум для лучшего оттока

          молока. 3 режима работы молокоотсоса позволяют выбрать наиболее подходящую и комфортную для вас силу сцеживания. В целом, мамы тратят около 1-2 минут на фазу стимуляции, и около 10-15 минут на активное сцеживание.

          Благодаря специальной бархатистой насадке с пятью мягкими лепестками, молокоотсос Philips Avent нежно массирует околососковую область, стимулируя приток молока..

          Конструкция корпуса молокоотсоса при этом позволяет вам принимать более удобную позу при сцеживании, без необходимости наклоняться вперед. Чем комфортнее вы чувствуете себя во время сцеживания, тем больше молока вы сможете сцедить.

           

          Электронный молокоотсос PhilipsAvent очень компактный и может работать как от сети так и на батарейках, его удобно брать с собой. Новый мотор молокоотсоса работает практически бесшумно.

          Что еще может помочь сцеживанию

           

          Гормон, под воздействием которого из груди выделяется молоко, называется окситоцин. Стимулировать его выработку можно несколькими способами, в том числе просто увидев своего ребенка. Многим мамам легче сцеживать молоко, глядя на фотографию своего малыша. По окончании сцеживания остаточно выделяемое молоко может впитываться в одежду, поэтому будет полезно использовать вкладыши для бюстгальтера.

           

          Все молокоотсосы PhilipsAvent совместимы с контейнерами и бутылочками, что удобно для дальнейшего хранения и использования молока.

          Если вы планируете отлучиться ненадолго, то можно сразу сцедить молоко в бутылочку для кормления малыша.

          Если вы планируете создать индивидуальный банк молока, то можно проводить сцеживание сразу в стерильный контейнер. Также грудное молоко можно хранить в специальных пакетах для хранения грудного молока.

          Philips Avent

          Вкладыши для бюстгальтера

          SCF254/61
          Avent
          Общая оценка / 5
          1 награда
          Avent
          • Непревзойденный комфорт и уверенность Непревзойденный комфорт и уверенность Непревзойденный комфорт и уверенность
            -{discount-value}

            Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

            SCF254/61
            Общая оценка / 5
            1 награда

            Непревзойденный комфорт и уверенность

            Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

            Непревзойденный комфорт и уверенность

            Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

            Непревзойденный комфорт и уверенность

            Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

            Непревзойденный комфорт и уверенность

            Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

            Хранение сцеженного грудного молока

             

            После сцеживания молоко следует поставить в холодильник или заморозить. Перед кормлением его можно будет разморозить и подогреть. Вот несколько советов по безопасному хранению сцеженного молока. 

             

            • Используйте специальные контейнеры или пакеты для хранения и заморозки грудного молока
            • Отмечайте на емкости дату сцеживания
            • Храните молоко в холодильнике при температуре 0–4°C в течение не более 24 часов
            • Для заморозки уберите молоко в морозильную камеру сразу после сцеживания (хранить не более 3 месяцев)
            • Поставьте емкость с молоком ближе к задней стенке холодильника, а не на дверцу там более стабильная температура
            • Размороженным молоком можно кормить в течение 24 часов
            • Не замораживайте размороженное молоко повторно
            • Если вы хотите взять молоко с собой, перелейте его в герметичную емкость и положите в сумку хладоэлемент

             

            Читайте больше о хранении, заморозке и разморозке молока в нашей статье «Банк молока у вас дома
            Ручной электронный молокоотсос и соски Philips Avent
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            *РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019

            Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

            *РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018

            Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.