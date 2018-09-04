Некоторые мамы уже на начальном этапе грудного вскармливанию начинают использовать молокоотсос, чтобы стимулировать приток молока в дополнение к прикладываниям малыша к груди.

Другие женщины сцеживают молоко уже после установления режима кормления, например, чтобы малыша мог покормить ночью кто-то из членов семьи, или если маме нужно отлучиться в течение дня.

Наконец, если мама выходит на работу, но хочет продолжить грудное вскармливание, она активно использует молокоотсос, который обеспечивает ребенка сцеженным молоком на время ее отсутствия, а также помогает поддерживать лактацию.

Таким образом, сцеживание грудного молока может помочь наладить лактацию, а также делает процесс грудного вскармливания более гибким.