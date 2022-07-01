16B1P3302/00
Производительность и адаптируемость для мобильных рабочих групп Этот новый, легкий и портативный монитор Philips поможет вам оставаться продуктивными. Один кабель USB с двойной оплеткой и DisplayLink позволит вести презентации и транслировать контент, а также использовать конфигурацию с двумя экранами для работы.
Производительность и адаптируемость для мобильных рабочих групп
Этот новый, легкий и портативный монитор Philips поможет вам оставаться продуктивными. Один кабель USB с двойной оплеткой и DisplayLink позволит вести презентации и транслировать контент, а также использовать конфигурацию с двумя экранами для работы.
Мониторы Philips позволяют проводить презентации клиентам и партнерам, используя дополнительный экран для удобного просмотра и эффективного взаимодействия.
Чтобы не тратить время впустую во время поездки на работу, пользователи портативных мониторов Philips могут с комфортом работать даже в дороге. Удобное подключение через двусторонний кабель USB с двойной оплеткой также заряжает аккумулятор монитора.
Портативные мониторы Philips помогут быстрее реагировать на события в мобильных играх. Дополнительный экран поможет прицеливаться точнее и лучше замечать соперников. Портативные мониторы Philips станут основой для вашей победы.
Наслаждайтесь каждым мгновением с портативными мониторами Philips и эффективно расходуйте свободное время. Веселитесь, а также без труда открывайте для себя новые увлечения и развлечения.
Мониторы Philips позволяют проводить презентации клиентам и партнерам, используя дополнительный экран для удобного просмотра и эффективного взаимодействия.
Чтобы не тратить время впустую во время поездки на работу, пользователи портативных мониторов Philips могут с комфортом работать даже в дороге. Удобное подключение через двусторонний кабель USB с двойной оплеткой также заряжает аккумулятор монитора.
Портативные мониторы Philips помогут быстрее реагировать на события в мобильных играх. Дополнительный экран поможет прицеливаться точнее и лучше замечать соперников. Портативные мониторы Philips станут основой для вашей победы.
Наслаждайтесь каждым мгновением с портативными мониторами Philips и эффективно расходуйте свободное время. Веселитесь, а также без труда открывайте для себя новые увлечения и развлечения.
Ноутбук, телефон, другой монитор — портативные мониторы Philips предлагают универсальные возможности подключения plug-and-play. Кабель USB с двойной оплеткой и DisplayLink позволяют мгновенно получать доступ к подключенному устройству и работать с двумя экранами даже в поездках.
Ноутбук, телефон, другой монитор — портативные мониторы Philips предлагают универсальные возможности подключения plug-and-play. Кабель USB с двойной оплеткой и DisplayLink позволяют мгновенно получать доступ к подключенному устройству и работать с двумя экранами даже в поездках.
Дополнительный экран позволяет работать в режиме многозадачности. Портативные мониторы Philips позволяют легко работать в нескольких окнах без наложения, что повысит вашу продуктивность и поможет активнее следить за нужными показателями.
Дополнительный экран позволяет работать в режиме многозадачности. Портативные мониторы Philips позволяют легко работать в нескольких окнах без наложения, что повысит вашу продуктивность и поможет активнее следить за нужными показателями.
Шарнирная подставка с функцией наклона от 0 до 90 градусов позволяет выбрать конфигурацию для удобной работы и просмотра где угодно.
Шарнирная подставка с функцией наклона от 0 до 90 градусов позволяет выбрать конфигурацию для удобной работы и просмотра где угодно.
Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.
Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
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