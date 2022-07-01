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Портативные мониторы Philips

Портативные мониторы Philips

Производительность и адаптируемость для мобильных рабочих групп

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    • Портативные мониторы: продукт 16B1P3302/00

      Монитор для бизнеса

      16B1P3302/00

      Производительность и адаптируемость для мобильных рабочих групп

      Этот новый, легкий и портативный монитор Philips поможет вам оставаться продуктивными. Один кабель USB с двойной оплеткой и DisplayLink позволит вести презентации и транслировать контент, а также использовать конфигурацию с двумя экранами для работы.

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      Портативные мониторы для комфортной работы где угодно

      Портативные мониторы

      Широкий ряд способов использования

      • Коммерческие встречи

        Коммерческие встречи

        Мониторы Philips позволяют проводить презентации клиентам и партнерам, используя дополнительный экран для удобного просмотра и эффективного взаимодействия.

      • В дороге

        В дороге

        Чтобы не тратить время впустую во время поездки на работу, пользователи портативных мониторов Philips могут с комфортом работать даже в дороге. Удобное подключение через двусторонний кабель USB с двойной оплеткой также заряжает аккумулятор монитора.

      • Мобильные игры

        Мобильные игры

        Портативные мониторы Philips помогут быстрее реагировать на события в мобильных играх. Дополнительный экран поможет прицеливаться точнее и лучше замечать соперников. Портативные мониторы Philips станут основой для вашей победы.

      • Для дома и досуга

        Для дома и досуга

        Наслаждайтесь каждым мгновением с портативными мониторами Philips и эффективно расходуйте свободное время. Веселитесь, а также без труда открывайте для себя новые увлечения и развлечения.

      • Коммерческие встречи
        Коммерческие встречи

        Мониторы Philips позволяют проводить презентации клиентам и партнерам, используя дополнительный экран для удобного просмотра и эффективного взаимодействия.

      • В дороге
        В дороге

        Чтобы не тратить время впустую во время поездки на работу, пользователи портативных мониторов Philips могут с комфортом работать даже в дороге. Удобное подключение через двусторонний кабель USB с двойной оплеткой также заряжает аккумулятор монитора.

      • Мобильные игры
        Мобильные игры

        Портативные мониторы Philips помогут быстрее реагировать на события в мобильных играх. Дополнительный экран поможет прицеливаться точнее и лучше замечать соперников. Портативные мониторы Philips станут основой для вашей победы.

      • Для дома и досуга
        Для дома и досуга

        Наслаждайтесь каждым мгновением с портативными мониторами Philips и эффективно расходуйте свободное время. Веселитесь, а также без труда открывайте для себя новые увлечения и развлечения.

      Основные возможности

      Philips Portable Monitors | Широкие возможности подключения

      Широкие возможности подключения

       

      Ноутбук, телефон, другой монитор — портативные мониторы Philips предлагают универсальные возможности подключения plug-and-play. Кабель USB с двойной оплеткой и DisplayLink позволяют мгновенно получать доступ к подключенному устройству и работать с двумя экранами даже в поездках.

      Портативные мониторы Philips | Работа с двумя экранами

      Работа с двумя экранами  

       

      Дополнительный экран позволяет работать в режиме многозадачности. Портативные мониторы Philips позволяют легко работать в нескольких окнах без наложения, что повысит вашу продуктивность и поможет активнее следить за нужными показателями.

      Портативные мониторы Philips | Шарнирная подставка

      Шарнирная подставка

       

      Шарнирная подставка с функцией наклона от 0 до 90 градусов позволяет выбрать конфигурацию для удобной работы и просмотра где угодно.

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      Помощь, поддержка и обновления

      Регистрация монитора

      Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.

      Регистрация в My Philips

      Обновления ПО

      Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.

      Поиск обновлений

      Платформа поддержки

      Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.

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      Контактная информация

      Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.

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