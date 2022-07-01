Портативные мониторы

Производительность и адаптируемость для мобильных рабочих групп Этот новый, легкий и портативный монитор Philips поможет вам оставаться продуктивными. Один кабель USB с двойной оплеткой и DisplayLink позволит вести презентации и транслировать контент, а также использовать конфигурацию с двумя экранами для работы.