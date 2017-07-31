HD7467/20
Просто хороший кофе
Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения.Узнать обо всех преимуществах
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Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Кофеварка имеет емкость 1,2 литра, что позволяет приготовить до 10 больших чашек или до 15 маленьких чашек напитка.
Страна происхождения
Аксессуары
Технические характеристики
Конструкция
Вес и размеры
Общие характеристики
Обработка
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