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  • Просто хороший кофе Просто хороший кофе Просто хороший кофе

    Daily Collection Кофемашина

    HD7467/20

    Просто хороший кофе

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения.

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    Daily Collection Кофемашина

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    Просто хороший кофе

    Функция Aroma twister для насыщенного вкуса и аромата

    • Со стеклянным кувшином
    • Черный
    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    LED-индикатор горит, если кофемашина включена

    Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

    Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

    Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

    Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

    Компактный размер для экономии места на кухне

    Кофеварка имеет емкость 1,2 литра, что позволяет приготовить до 10 больших чашек или до 15 маленьких чашек напитка.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Китае

    • Аксессуары

      В комплекте
      Стеклянный кувшин

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,85  m
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      1,2  l
      Время приготовления для кувшина
      10  minute(s)

    • Конструкция

      Цвет
      Черный

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      1,42  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      220 x 220 x 290  mm

    • Общие характеристики

      Подходит для
      Молотый кофе
      Простая очистка и обслуживание
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Съемный держатель фильтра
      Удобное и простое использование
      • Система "капля-стоп"
      • Индикатор уровня воды
      Особые функции
      Aroma Twister
      Кофейные напитки
      Кофе американо

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    Badge-D2C

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