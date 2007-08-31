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  • Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

    Daily Collection Кофеварка на одну чашку

    HD7140/55

    Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения.

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    Daily Collection Кофеварка на одну чашку

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    Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

    Компактная и удобная в управлении кофемашина

    • Белый/оранжевый
    Сверхкомпактный дизайн

    Сверхкомпактный дизайн

    Эта компактная кофеварка Philips займет на вашей кухне совсем немного места.

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

    Автоматическое выключение

    После завершения приготовления кофеварка Philips выключается автоматически, что позволяет сэкономить электроэнергию.

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      белый/оранжевый

    • Аксессуары

      Чашки
      2

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      Молотый кофе
      Мощность
      550  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      88  cm
      Страна изготовления
      • Разработано в Нидерландах
      • Сделано в Китае
      Частота
      50/60  Hz
      Время приготовления
      < 10  minute(s)
      Отделение для хранения шнура
      Да

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      262 x 290 x 394  mm
      Вес продукта
      1,4  kg
      Объем резервуара для воды
      1,2  l

    • Общие характеристики

      Простая очистка и обслуживание
      Можно мыть в посудомоечной машине

    • Хороший кофе, который легко сварить

      Индикатор уровня воды
      Да
      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    Badge-D2C

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