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Daily Collection

Кофеварка на одну чашку

HD7140/55
Общая оценка / 5
  • Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем
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    Daily Collection Кофеварка на одну чашку

    HD7140/55
    Общая оценка / 5

    Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Кофеварка на одну чашку

    Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Кофеварка на одну чашку

    Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем

      Компактная и удобная в управлении кофемашина

      • Белый/оранжевый
      Сверхкомпактный дизайн

      Сверхкомпактный дизайн

      Эта компактная кофеварка Philips займет на вашей кухне совсем немного места.

      Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

      Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

      Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      Автоматическое выключение

      После завершения приготовления кофеварка Philips выключается автоматически, что позволяет сэкономить электроэнергию.

      Технические характеристики

      • Простой способ приготовления вкусного кофе

        Индикатор уровня воды
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        262 x 290 x 394  миллиметра
        Объем резервуара для воды
        1,2  л
        Вес продукта
        1,4  кг

      • Общие характеристики

        Простая очистка и обслуживание
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        белый/оранжевый

      • Технические характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Поддерживаемые виды кофе
        Молотый кофе
        Страна изготовления
        • Сделано в Китае.
        • Разработано в Нидерландах
        Мощность
        550  Вт
        Длина шнура
        88  см
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220–240  В
        Время приготовления
        < 10  минут(ы)

      • Аксессуары

        Чашки
        2

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