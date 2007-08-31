HD7140/55
Наслаждайтесь настоящим вкусом кофе вдвоем
Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным современным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Эта компактная кофеварка Philips займет на вашей кухне совсем немного места.
Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
После завершения приготовления кофеварка Philips выключается автоматически, что позволяет сэкономить электроэнергию.
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Вес и размеры
Общие характеристики
Хороший кофе, который легко сварить
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