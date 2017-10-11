Со временем в парогенераторах начинает скапливаться накипь — это происходит со всеми электрическими приборами, работающими с использованием воды. Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии правильной очистки затвердевает. При отсутствии регулярной очистки мощность подачи пара сокращается, а из парогенератора выходят хлопья, оставляя белые/коричневые пятна на одежде. Не забывайте регулярно проводить очистку от накипи, чтобы поддерживать эффективность работы парогенератора на оптимальном уровне.
Замените картридж ANTI-CALC, когда индикатор очистки от накипи начнет мигать и прибор подаст звуковой сигнал.
Функция подачи пара отключается автоматически, если замена картриджа ANTI-CALC не будет выполнена.
Снимите утюг с базовой станции и откройте отделение для картриджа ANTI-CALC.
Снимите резиновый колпачок с нижней части картриджа ANTI-CALC.
Поместите картридж ANTI-CALC в отделение и нажмите на картридж, чтобы зафиксировать его, затем закройте крышку.
Во избежание получения ожога убедитесь, что прибор отключен от сети в течение как минимум 2 часов — он должен полностью остыть.
Во избежание получения ожога убедитесь, что прибор отключен от сети в течение как минимум 2 часов — он должен полностью остыть.
Важная информация! Выполняйте очистку от накипи, как только индикатор EASY DE-CALC начнет мигать и прибор будет подавать звуковые сигналы.
Во избежание получения ожога убедитесь, что прибор отключен от сети в течение как минимум 2 часов — он должен полностью остыть.
Во избежание получения ожога убедитесь, что прибор отключен от сети в течение как минимум 2 часов — он должен полностью остыть.
Выполняйте очистку от накипи, как только индикатор EASY DE-CALC начнет мигать.
Регулярное выполнение очистки от накипи помогает продлить срок службы прибора и обеспечивает высокие результаты глаженья.
Перед проведением очистки убедитесь, что парогенератор остыл.
Установите парогенератор на край стола или раковины и подставьте чашку под клапан EASY DE-CALC.
Снимите клапан EASY DE-CALC и слейте воду с частицами накипи в чашку.
Когда вода перестанет поступать, установите клапан EASY DE-CALC на место и поверните его по часовой стрелке для фиксации.
Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке, и выполните описанные ниже действия. Для продления срока службы парогенератора выполняйте глубокую очистку один раз в месяц!
Для продления срока службы парогенератора выполняйте глубокую очистку один раз в месяц.
Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке, и выполните описанные ниже действия.
Для продления срока службы парогенератора выполняйте глубокую очистку один раз в месяц!
Для дополнительного удобства во время проведения очистки от накипи держите рядом специальный контейнер.
Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.
Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.
Выполните очистку от накипи, когда начнет мигать индикатор и прибор подаст звуковой сигнал.
Функция подачи пара отключается автоматически, если очистка от накипи не выполнена.
Используя прилагаемый контейнер Calc Clean, вы легко выполните очистку от накипи и обеспечите подачу чистого пара.
Наполните резервуар для воды наполовину и включите прибор.
Установите утюг с контейнером Calc Clean на ровной, устойчивой поверхности.
Нажмите и удерживайте кнопку Calc Clean в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.
Подождите примерно 2 минуты. Должны прозвучать короткие звуковые сигналы.
По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.
Для дополнительного удобства во время проведения очистки от накипи держите рядом специальный контейнер.
Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.
Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.
Выполняйте очистку от накипи, когда индикатор очистки от накипи мигает и прибор подает звуковой сигнал.
Функция подачи пара отключается автоматически, если очистка от накипи не будет выполнена.
Вы можете легко выполнять очистку от накипи с помощью прилагаемого контейнера Calc Clean, чтобы обеспечить подачу чистого пара.
Наполните резервуар для воды наполовину и включите прибор.
Установите утюг с контейнером Calc Clean на ровной, устойчивой поверхности.
Нажмите и удерживайте кнопку Calc Clean в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.
Подождите примерно 2 минуты. Должны прозвучать короткие звуковые сигналы.
По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.
Важная информация! Подождите 5 минут, прежде чем очищать контейнер, так как он нагревается в процессе очистки от накипи.
Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке.
Важная информация! Подождите 5 минут, прежде чем очищать контейнер, так как он нагревается в процессе очистки от накипи.
Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.
Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.
Выполняйте очистку от накипи, когда индикатор очистки от накипи мигает и прибор подает звуковой сигнал.
Функция подачи пара отключается автоматически, если очистка от накипи не будет выполнена.
Вы можете легко выполнять очистку от накипи с помощью прилагаемого контейнера Calc Clean, чтобы обеспечить подачу чистого пара.
Наполните резервуар для воды наполовину и включите прибор.
Переведите дисковый регулятор в положение CALC CLEAN.
Установите утюг с контейнером Calc Clean на ровной, устойчивой поверхности.
Нажмите и удерживайте кнопку CALC CLEAN в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.
Подождите примерно 2 минуты. Должны прозвучать короткие звуковые сигналы.
По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.
Важная информация! Подождите 5 минут, прежде чем очищать контейнер, так как он нагревается в процессе очистки от накипи.
Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке.
Важная информация! Подождите 5 минут, прежде чем очищать контейнер, так как он нагревается в процессе очистки от накипи.
Calc Clean
Световое и звуковое напоминание о необходимости очистки от накипи
Выполняйте очистку от накипи, как только индикатор очистки от накипи начнет мигать и прибор будет подавать звуковые сигналы.*
Наполните резервуар для воды наполовину.
Убедитесь, что прибор подключен к сети.
Включите прибор.
Переведите дисковый регулятор в положение CALC CLEAN.
Установите контейнер Calc Clean на гладильной доске или другой ровной, устойчивой поверхности.
Поставьте утюг на контейнер Calc-Clean. **
Нажмите и удерживайте кнопку Calc-Clean в течение 2 секунд, пока не услышите короткие звуковые сигналы.
Подождите примерно 2 минуты для полного завершения процесса.
По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.
Протрите утюг тканью и установите его на базовую станцию.
Подождите примерно 5 минут, чтобы контейнер остыл, и вылейте горячую воду с частицами накипи в раковину.
Во время очистки от накипи будут раздаваться звуковые сигналы, из подошвы будет поступать горячая вода и пар. * Для сбора грязной воды используйте контейнер Calc-Clean. ** В целях безопасности не снимайте утюг с контейнера во время всего процесса.
Во время очистки от накипи будут раздаваться звуковые сигналы, из подошвы будет поступать горячая вода и пар.
* Для сбора грязной воды используйте контейнер Calc-Clean.
** В целях безопасности не снимайте утюг с контейнера во время всего процесса.
Важная информация! Запрещается снимать крышку системы очистки от накипи Calc-Clean, пока парогенератор не остынет.
Перед использованием функции Quick Calc Release убедитесь, что утюг остыл.
Перед использованием функции Quick Calc Release убедитесь, что утюг остыл.
Снимите резервуар для воды, удерживая парогенератор двумя руками, и хорошо встряхните его.
Положите парогенератор на боковую панель таким образом, чтобы крышка системы очистки от накипи Calc-Clean оказалась сверху, затем снимите крышку.
Слейте содержимое парогенератора в раковину.
Наполните резервуар свежей водой, хорошо встряхните прибор и слейте воду (повторите процедуру еще два раза для достижения оптимальных результатов).
Установите крышку системы очистки от накипи Calc-Clean на парогенератор и плотно закрутите ее.
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