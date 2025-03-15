SCY960/03
Ведь каждый малыш — особенный
Этот комплект поможет найти соску с подходящей вашему малышу скоростью потока и легко переключаться между сосками по мере роста и развития ребенка. Возраст — это лишь один из критериев выбора, ведь у каждого малыша свой ритм питья.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно.**
Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малышом и комфортного кормления малыша
Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.
Мы перешли к обозначениям с разными уровнями скорости потока. Начните с соски, которая поставляется вместе с бутылочкой. Попробуйте соску с более медленным потоком, если ребенок давится молоком или оно вытекает у него изо рта. Попробуйте соску с более быстрым потоком, если ребенок играет с соской вместо питья или чем-то недоволен. По мере этого обновления вы можете получать упаковки и старой, и новой версии.
Мы сократили уровень выбросов углекислого газа, разработав упаковку для сосок на 100 % из бумаги экологичного производства. Что в итоге? На 300 тонн меньше пластика в год* и на 88 % меньше потребляемого ископаемого топлива* для минимального воздействия на экологию нашей планеты.
Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.
Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-A***.
Материал
В комплект входят:
Функции
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