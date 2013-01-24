- Гребень для бороды
Ключевые слова для поиска
Выберите нужную установку длины (0,4–10 мм) с шагом 0,2 мм, повернув регулятор на ручке.
Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте насадку-триммер под краном. Корпус триммера полностью защищен от проникновения влаги.
|
Качественное и эффективное подравнивание
Beardtrimmer series 5000
BT5200/16
|
Триммер с системой лазерного наведения
Beardtrimmer series 9000
BT9297/15
|
Триммер с вакуумной системой
Beardtrimmer series 7000
BT7210/15
|
|
|
|
Режущая система
|
|
|
|
Удобство использования
|
|
|
|
Питание
|
|
|
|
Входящие в комплект аксессуары
|
|
|
|
|
|