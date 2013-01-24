Этот триммер, оснащенный металлическими лезвиями, позволяет создать идеальный образ в соответствии с пожеланиями, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Новый встроенный гребень приподнимает волоски для точного и эффективного подравнивания одним движением.