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Ключевые слова для поиска

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Равномерное подравнивание без труда

Выберите для себя идеальный
триммер для бороды

Series 7000

Триммер с вакуумной системой

Серия 7000
Series 5000

Качественное и эффективное подравнивание

Серия 5000

Выберите для себя идеальный 
триммер для бороды

Series 9000
Series 7000
Series 5000
Серия 9000
Серия 7000
Серия 5000

Триммер с системой лазерного наведения

Серия 9000

Триммер с вакуумной системой

Серия 7000

Качественное и эффективное подравнивание

Серия 5000

Инновационная система Lift&Trim для удобного и эффективного подравнивания

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Значок: инновационная система Lift&amp;Trim
Инновационная система Lift&Trim
Значок: 17 фиксируемых установок длины
17 фиксируемых установок длины
Значок: 100%-я водонепроницаемость
100%-ая водонепроницаемость
Этот триммер, оснащенный металлическими лезвиями, позволяет создать идеальный образ в соответствии с пожеланиями, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Новый встроенный гребень приподнимает волоски для точного и эффективного подравнивания одним движением.
BT5200

Инновационная система Lift&Trim для удобного и эффективного подравнивания

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Значок: инновационная система Lift&amp;Trim
Инновационная система Lift&Trim
Значок: 17 фиксируемых установок длины
17 фиксируемых установок длины
100%-ая водонепроницаемость
100%-ая водонепроницаемость
BT5200
Этот триммер, оснащенный металлическими лезвиями, позволяет создать идеальный образ в соответствии с пожеланиями, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Новый встроенный гребень приподнимает волоски для точного и эффективного подравнивания одним движением.
Инновационная система Lift&Trim
Значок: инновационная система Lift&amp;Trim

Равномерный результат


Инновационная система Lift&Trim

Встроенный гребень приподнимает волоски в оптимальное положение для удобного и эффективного подравнивания.
17 фиксируемых установок длины
Значок: 17 фиксируемых установок длины

Выберите нужную длину


17 фиксируемых установок длины 

Выберите нужную установку длины (0,4–10 мм) с шагом 0,2 мм, повернув регулятор на ручке.
100%-ая водонепроницаемость
Значок: 100%-я водонепроницаемость

Содержите триммер в чистоте


100%-ая водонепроницаемость 

Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте насадку-триммер под краном. Корпус триммера полностью защищен от проникновения влаги.

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Что входит в комплект?

    • Входящие в комплект аксессуары
      • Гребень для бороды

    Сравните модель BT5200 с другими эффективными триммерами для бороды

    Beardtrimmer series 5000

    Качественное и эффективное подравнивание

    Beardtrimmer series 5000

    BT5200/16
    Сравнить функции
    Beardtrimmer series 9000

    Триммер с системой лазерного наведения

    Beardtrimmer series 9000

    BT9297/15
    Сравнить функции
    Beardtrimmer series 7000

    Триммер с вакуумной системой

    Beardtrimmer series 7000

    BT7210/15
    Сравнить функции

    Режущая система
    • Двусторонние лезвия из нержавеющей стали для точного подравнивания
    • 17 установок длины (0,4–7 мм)
    • Лезвия из нержавеющей стали с двойной заточкой для быстрого подравнивания
    • Система Lift&Trim
    • 20 установок длины (0,5–10 мм)
    • Лезвия из нержавеющей стали с двойной заточкой
    • Система Lift&Trim
    • 17 установок длины (0,4–7 мм)

    Удобство использования
    • 100%-я водонепроницаемость
    • Светодиодный дисплей с индикацией уровня заряда
    • Моющиеся насадки
    • Цифровой дисплей, трехуровневый индикатор заряда
    • 100%-я водонепроницаемость
    • Индикатор заряда

    Питание
    • 60 минут/1 час
    • 80 минут/1 час
    • 70 минут/1 час

    Входящие в комплект аксессуары
    • Гребень для бороды
    • Гребень для щетины
    • Чехол для путешествий
    • Компактный триммер
    • Гребень для бороды
    • 2 гребня для точного подравнивания
    • Чехол для путешествий
    • Щеточка для очистки
    • Гребень для бороды

    Хотите подобрать другой триммер для бороды?

    Series 9000
    Series 9000
    Series 7000
    Series 7000
    Series 5000
    Series 5000
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