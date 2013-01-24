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Реалистичное изображение. Волшебная подсветка.
Все выглядит ярче на экране этого OLED-телевизора. Невероятно детализированное, реалистичное изображение в сочетании с уникальной подсветкой Philips Ambilight превратит любой фильм в настоящий блокбастер, а каждая игра унесет вас в другой захватывающий мир. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Реалистичное изображение. Волшебная подсветка.
Все выглядит ярче на экране этого OLED-телевизора. Невероятно детализированное, реалистичное изображение в сочетании с уникальной подсветкой Philips Ambilight превратит любой фильм в настоящий блокбастер, а каждая игра унесет вас в другой захватывающий мир. Узнать обо всех преимуществах
Реалистичное изображение. Волшебная подсветка.
Все выглядит ярче на экране этого OLED-телевизора. Невероятно детализированное, реалистичное изображение в сочетании с уникальной подсветкой Philips Ambilight превратит любой фильм в настоящий блокбастер, а каждая игра унесет вас в другой захватывающий мир. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Реалистичное изображение. Волшебная подсветка.
Все выглядит ярче на экране этого OLED-телевизора. Невероятно детализированное, реалистичное изображение в сочетании с уникальной подсветкой Philips Ambilight превратит любой фильм в настоящий блокбастер, а каждая игра унесет вас в другой захватывающий мир. Узнать обо всех преимуществах
С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.
Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
С телевизорами Philips OLED TV вы получаете более широкий угол обзора и невероятно реалистичное изображение. Более глубокие черные оттенки, более живые цвета и точная передача мельчайших деталей даже в тени и на светлых участках. Поддержка всех основных форматов HDR. Полное погружение в каждую сцену.
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI 2.1 и автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли. Он поддерживает VRR и Freesync для плавного игрового процесса, а игровой режим Ambilight наполнит комнату яркими ощущениями.
С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Каждая деталь этого телевизора излучает роскошь. Сверхтонкая металлическая рамка. Изящные алюминиевые ножки. А также пульт ДУ с кнопкой подсветки Ambilight для удобного включения Ambilight даже в полной темноте.
Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Обработка
Тюнер/прием/передача
Подключения
Мультимедийные приложения
Питание
Талон энергоэффективности ЕС
Звук
Размеры
Аксессуары
Дизайн
Функции Smart TV