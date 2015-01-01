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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажняющий фильтр для увлажнителя воздуха

    AC4155/00

    Здоровый воздух. Всегда.

    Климатический комплекс Philips оснащен увлажняющим фильтром, который предотвращает попадание известковой пыли в воздух, а также удаляет микробов, вирусы и плесень, заботясь о здоровье вашей семьи.

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    Увлажняющий фильтр для увлажнителя воздуха

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    Здоровый воздух. Всегда.

    • Удаляет микробы и плесень

    Антибактериальное покрытие удаляет микробы и плесень

    Современный увлажняющий фильтр Philips нейтрализует микробы, вирусы, плесень и известковую пыль, предотвращая попадание загрязняющих частиц из воды в воздух

    Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.

    Функция блокировки системы контроля качества воздуха гарантирует чистый воздух

    Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом. Когда один из фильтров почти полностью загрязнен и нуждается в очистке или замене, сигналы системы контроля качества воздуха немедленно оповещают об этом. Если фильтр не заменить, устройство прекратит работу и будет заблокировано.

    • Характеристики дизайна

      Цвет увлажняющего фильтра
      Синие

    • Логистические данные

      EAN F-box
      6923410732931
      Код 12NC
      8834 15500710
      Страна изготовления
      Китай

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      0,121  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      150 x 30 x 230  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      0,182  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      160 x 40 x 240  mm

    • Замена

      Для климатического комплекса Philips
      • AC4080
      • AC4081

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