Другие продукты в комплекте
- Адаптер перем./пост. тока
- Инструкция по эксплуатации
Слушайте любимую радиостанцию
Прослушивание любимых станций FM/MW одним прикосновением к портативному радиоприемнику Philips. Удобная цифровая настройка и выбор одной из 5 станций одним нажатием. Комфортный просмотр при низком уровне освещенности благодаря большому ЖК-дисплею с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах
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Слушайте любимую радиостанцию
Прослушивание любимых станций FM/MW одним прикосновением к портативному радиоприемнику Philips. Удобная цифровая настройка и выбор одной из 5 станций одним нажатием. Комфортный просмотр при низком уровне освещенности благодаря большому ЖК-дисплею с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.
Стереотюнер FM/СВ (AM)
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
Кнопки для быстрого доступа к сохраненным радиостанциям
Звук
Дизайн и отделка
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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