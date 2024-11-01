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  • Одна система. Эффективная и удобная. Одна система. Эффективная и удобная. Одна система. Эффективная и удобная.

    Решения для глажения "Все в одном" "Все в одном" серии 6000

    AIS6030/80

    Одна система. Эффективная и удобная.

    Philips "Все в одном" серии 6000 — это удобное решение, с которым вы всегда будете выглядеть на все сто. Стильное устройство 3 в 1, сочетающее в себе утюг, отпариватель и гладильную доску, поможет быстро разгладить складки на одежде в любой ориентации — вертикальной, горизонтальной или под углом.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Решения для глажения "Все в одном" "Все в одном" серии 6000

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    Одна система. Эффективная и удобная.

    Еще более универсальное, производительное и удобное**

    • Встроенная доска с регулировкой угла
    • Технология OptimalTEMP
    • Ножное управление
    • 2 режима подачи пара, до 45 г/мин
    • Удаляет до 99,9 % бактерий*
    Встроенная регулируемая гладильная доска

    Встроенная регулируемая гладильная доска

    Регулируемую гладильную доску можно установить в любом положении для удобного глажения. В горизонтальном положении лучше всего гладить самые неподатливые ткани, а в вертикальном — более деликатную одежду.

    Мощный мотор для простого разглаживания даже неподатливых складок

    Мощный мотор для простого разглаживания даже неподатливых складок

    Мощный двигатель обеспечивает подачу пара до 45 г/мин для разглаживания сложных складок, а заостренный носик утюга помогает добиться точных результатов. Разгладьте даже самые стойкие складки с паровым ударом 150 г/мин.

    OptimalTEMP: без риска прожечь ткани, допускающие глажение

    OptimalTEMP: без риска прожечь ткани, допускающие глажение

    Технология OptimalTEMP предотвращает прожигание допускающих глажение тканей, чтобы вы могли гладить все что угодно — от джинсов до изделий из шелка — без каких-либо трудностей.

    База оснащена педалями и съемным резервуаром для воды объемом 1,5 л

    База оснащена педалями и съемным резервуаром для воды объемом 1,5 л

    Удобная база включает две практичные педали для включения/выключения устройства и активации режима очистки от накипи, а также съемный резервуар для воды объемом 1,5 л.

    Эргономичный утюг с легкой головкой Iron+ для комфортного глажения

    Эргономичный утюг с легкой головкой Iron+ для комфортного глажения

    Эргономичный утюг с головкой Iron+*** весит вдвое меньше обычного парового утюга и позволяет с комфортом разглаживать любые предметы одежды.

    Убивает 99,9 % бактерий и пылевых клещей* для поддержания свежести тканей

    Убивает 99,9 % бактерий и пылевых клещей* для поддержания свежести тканей

    Длительная подача горячего пара убивает до 99,9 % бактерий и пылевых клещей*, а также устраняет запахи для поддержания свежести тканей.

    Два режима подачи пара

    Два режима подачи пара

    Справляйтесь со складками на любой ткани, пригодной для глажки, выбирая между режимами Eco или Max для подачи пара до 45 г/мин.

    Колесики для удобства перемещения

    Колесики для удобства перемещения

    Встроенные колесики позволяют легко и быстро перемещать устройство в нужную комнату или помещение.

    Технология Smart Calc-Clean для простого удаления накипи из утюга

    Технология Smart Calc-Clean для простого удаления накипи из утюга

    Технология Smart Calc-Clean напомнит вам о необходимости очистить устройство от накипи, когда придет время: оцените удобство этой процедуры со встроенным лотком для осадочных частиц и наслаждайтесь эффективной работой устройства в течение многих лет.

    Большой резервуар для воды объемом 1,5 л для разглаживания большего количества вещей за один раз

    Большой резервуар для воды объемом 1,5 л для разглаживания большего количества вещей за один раз

    Со съемным резервуаром для воды в формате в бутылки вы сможете удалить еще больше складок без частого долива воды.

    Утюг готов к работе всего через 80 секунд

    Утюг готов к работе всего через 80 секунд

    Быстрый нагрев всего за 80 секунд — идеально для срочной глажки в последний момент.

    Интеллектуальный двигатель для повышенной энергоэффективности****

    Интеллектуальный двигатель для повышенной энергоэффективности****

    Благодаря интеллектуальному двигателю утюг потребляет меньше энергии, обеспечивая мощную подачу пара 45 г/мин для всех ваших потребностей в глажке.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Все в одном
      Время нагрева
      80 секунд
      Материал подошвы
      Керамика
      Название подошвы
      Нагревающаяся подошва OptimalTEMP
      Очистка от известкового налета
      Технология Smart Calc-Clean
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Объем резервуара для воды
      1,5 л
      Различные режимы подачи пара
      2 режима (Eco, Max)
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      1800 Вт
      Давление
      6,0 бар
      Скорость постоянной подачи пара
      45 г/мин
      Контролируемая подача пара
      Да
      Паровой удар
      Да, 150 г/мин
      Напряжение
      220–240 В
      Технология
      Технология OptimalTEMP

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры подошвы
      116,7 см²
      Габариты изделия (Ш x В x Д) при хранении
      42,6 x 44,4 x 124,7 см
      Габариты изделия (ШxВxД) в разложенном состоянии
      42,6 x 44,4 x 166,7 см
      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      59,5 x 40,0 x 39,5 см
      Длина сетевого шнура
      1,5 м
      Размер доски (ШxВxД)
      33,6 x 70,5 x 3 см*; *с чехлом для доски
      Вес утюга
      0,78 кг
      Вес продукта
      10 кг
      Вес (с упаковкой)
      13,2 кг

    • Дизайн

      Встроенные колесики
      Да
      Цвет
      Серый

    • Аксессуары

      Вешалка для одежды
      Встроенный откидной крючок
      Регулируемая гладильная доска
      Встроенная регулируемая гладильная доска с сужением на конце
      Удобный держатель головки отпаривателя
      Стойка для утюга
      Регулируемые штанги
      Да
      Стойка для утюга
      Регулируемая стойка для хранения: справа и наверху гладильной доски
      Лоток для очистки от накипи
      Да

    Badge-D2C

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    • *протестировано независимым институтом на бактериях E. Coli, S. Aureus, C. Albicans, а также пылевых клещах на хлопке; время отпаривания — 10 секунд
    • **по сравнению с паровыми утюгами Philips
    • ***по сравнению с паровыми утюгами, по мнению потребителей, тест размещения продукта, октябрь 2022 г.
    • ****Показатели подачи пара «все в одном» в режиме MAX по сравнению с паровыми утюгами Philips в режиме MAX

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