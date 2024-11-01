Одна система. Эффективная и удобная.

Philips "Все в одном" серии 6000 — это удобное решение, с которым вы всегда будете выглядеть на все сто. Стильное устройство 3 в 1, сочетающее в себе утюг, отпариватель и гладильную доску, поможет быстро разгладить складки на одежде в любой ориентации — вертикальной, горизонтальной или под углом.