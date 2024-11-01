AIS6030/80
Одна система. Эффективная и удобная.
Philips "Все в одном" серии 6000 — это удобное решение, с которым вы всегда будете выглядеть на все сто. Стильное устройство 3 в 1, сочетающее в себе утюг, отпариватель и гладильную доску, поможет быстро разгладить складки на одежде в любой ориентации — вертикальной, горизонтальной или под углом.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Регулируемую гладильную доску можно установить в любом положении для удобного глажения. В горизонтальном положении лучше всего гладить самые неподатливые ткани, а в вертикальном — более деликатную одежду.
Мощный двигатель обеспечивает подачу пара до 45 г/мин для разглаживания сложных складок, а заостренный носик утюга помогает добиться точных результатов. Разгладьте даже самые стойкие складки с паровым ударом 150 г/мин.
Технология OptimalTEMP предотвращает прожигание допускающих глажение тканей, чтобы вы могли гладить все что угодно — от джинсов до изделий из шелка — без каких-либо трудностей.
Удобная база включает две практичные педали для включения/выключения устройства и активации режима очистки от накипи, а также съемный резервуар для воды объемом 1,5 л.
Эргономичный утюг с головкой Iron+*** весит вдвое меньше обычного парового утюга и позволяет с комфортом разглаживать любые предметы одежды.
Длительная подача горячего пара убивает до 99,9 % бактерий и пылевых клещей*, а также устраняет запахи для поддержания свежести тканей.
Справляйтесь со складками на любой ткани, пригодной для глажки, выбирая между режимами Eco или Max для подачи пара до 45 г/мин.
Встроенные колесики позволяют легко и быстро перемещать устройство в нужную комнату или помещение.
Технология Smart Calc-Clean напомнит вам о необходимости очистить устройство от накипи, когда придет время: оцените удобство этой процедуры со встроенным лотком для осадочных частиц и наслаждайтесь эффективной работой устройства в течение многих лет.
Со съемным резервуаром для воды в формате в бутылки вы сможете удалить еще больше складок без частого долива воды.
Быстрый нагрев всего за 80 секунд — идеально для срочной глажки в последний момент.
Благодаря интеллектуальному двигателю утюг потребляет меньше энергии, обеспечивая мощную подачу пара 45 г/мин для всех ваших потребностей в глажке.
Общие характеристики
Технические характеристики
Безопасность
Вес и габариты
Дизайн
Аксессуары
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.