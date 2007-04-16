Информация о погоде одним нажатием кнопки
Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Информация о погоде одним нажатием кнопки
Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным. Узнать обо всех преимуществах
Информация о погоде одним нажатием кнопки
Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Информация о погоде одним нажатием кнопки
Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным. Узнать обо всех преимуществах
Этот многоцветный индикатор светится разными цветами, в зависимости от погодных условий: оранжевый цветом — в солнечные дни, синим — в пасмурные и пурпурным — в дождливые. Можно узнать погоду даже находясь вдали от радиочасов.
Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.
Благодаря интеллектуальному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную влажность в помещении.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Радиоуправляемые часы автоматически синхронизируются с передаваемым сигналом местного стандартного времени, поэтому вам не надо беспокоится о проверки точности или переводе стрелок. Точное время без задержки обеспечивается ежедневно или при включении часов. Можете быть уверены, что всегда будете пунктуальны!
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