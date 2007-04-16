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Радиочасы с прогнозом погоды

AJ260/12
Общая оценка / 5
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    Радиочасы с прогнозом погоды

    AJ260/12
    Общая оценка / 5

    Информация о погоде одним нажатием кнопки

    Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы с прогнозом погоды

    Информация о погоде одним нажатием кнопки

    Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным. Узнать обо всех преимуществах

    Информация о погоде одним нажатием кнопки

    Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы с прогнозом погоды

    Информация о погоде одним нажатием кнопки

    Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Информация о погоде одним нажатием кнопки

      • Температура в помещении и на улице
      Многоцветный световой индикатор погоды

      Многоцветный световой индикатор погоды

      Этот многоцветный индикатор светится разными цветами, в зависимости от погодных условий: оранжевый цветом — в солнечные дни, синим — в пасмурные и пурпурным — в дождливые. Можно узнать погоду даже находясь вдали от радиочасов.

      Отображение температуры внутри и снаружи помещения

      Отображение температуры внутри и снаружи помещения

      Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.

      Встроенный гигрометр для отображения влажности в помещении

      Встроенный гигрометр для отображения влажности в помещении

      Благодаря интеллектуальному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную влажность в помещении.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Время двойного будильника

      Время двойного будильника

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

      Радиоуправляемые часы обеспечивают точное время

      Радиоуправляемые часы автоматически синхронизируются с передаваемым сигналом местного стандартного времени, поэтому вам не надо беспокоится о проверки точности или переводе стрелок. Точное время без задержки обеспечивается ежедневно или при включении часов. Можете быть уверены, что всегда будете пунктуальны!

      • Прогноз погоды

        Состояние
        • солнечно
        • облачно
        • небольшая облачность
        • дождь
        • гроза
        • снег
        Световой индикатор
        • янтарный (солнце)
        • синий (облачность)
        • голубой (небольшая облачность)
        • фиолетовый (дождь)
        • красный (гроза)
        • белый (снег)

      • Комнатный термометр

        Температурный диапазон
        от -20 °C до 70 °C
        Разрешение отображения температуры
        0,1 °C

      • Термометр для улицы

        Беспроводная передача
        50 метров (открытое пространство)
        Радиочастота передачи
        433  МГц
        Температурный диапазон
        от -20 °C до 70 °C
        Разрешение отображения температуры
        0,1 °C

      • Комнатный гигрометр

        Диапазон относительной влажности
        20% — 90% относительной влажности
        Разрешающая способность по влажности
        1 %RH

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        10
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Комфорт

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • звуковой радиосигнал
        • звуковой сигнал
        • двойной будильник
        • "Мягкий" будильник
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Цвет подсветки
        белый
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения
        Улучшения дисплея
        управление яркостью
        Улучшения часов
        Радиоуправляемые часы
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Выходная мощность
        80 мВт RMS

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        Адаптер перем./пост. тока
        Прочее
        Инструкция по эксплуатации
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Вес брутто
        0,55  кг
        Глубина упаковки
        80  миллиметра
        Высота упаковки
        140  миллиметра
        Ширина упаковки
        288  миллиметра
        Вес
        0,4  кг
        Глубина основного устройства
        43  миллиметра
        Высота основного устройства
        105  миллиметра
        Ширина основного устройства
        169  миллиметра

      • Питание

        Тип элемента питания
        Размер AAA (LR3)
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        4
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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