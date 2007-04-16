Ключевые слова для поиска

  • Информация о погоде одним нажатием кнопки Информация о погоде одним нажатием кнопки Информация о погоде одним нажатием кнопки

    Радиочасы с прогнозом погоды

    AJ260/12

    Информация о погоде одним нажатием кнопки

    Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы с прогнозом погоды

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Информация о погоде одним нажатием кнопки

    • Температура в помещении и на улице
    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Время двойного будильника

    Время двойного будильника

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Встроенный гигрометр для отображения влажности в помещении

    Встроенный гигрометр для отображения влажности в помещении

    Благодаря интеллектуальному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную влажность в помещении.

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

    Многоцветный световой индикатор погоды

    Многоцветный световой индикатор погоды

    Этот многоцветный индикатор светится разными цветами, в зависимости от погодных условий: оранжевый цветом — в солнечные дни, синим — в пасмурные и пурпурным — в дождливые. Можно узнать погоду даже находясь вдали от радиочасов.

    Отображение температуры внутри и снаружи помещения

    Отображение температуры внутри и снаружи помещения

    Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.

    Радиоуправляемые часы обеспечивают точное время

    Радиоуправляемые часы автоматически синхронизируются с передаваемым сигналом местного стандартного времени, поэтому вам не надо беспокоится о проверки точности или переводе стрелок. Точное время без задержки обеспечивается ежедневно или при включении часов. Можете быть уверены, что всегда будете пунктуальны!

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    • Звук

      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      моно

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      10
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Будильники
      Повтор будильника через 24 часа, звуковой радиосигнал, звуковой сигнал, двойной будильник, "Мягкий" будильник, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
      Цвет подсветки
      белый
      Часы
      Цифровой дисплей, таймер отключения
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер AAA (LR3)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      4
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      Адаптер перем./пост. тока
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.