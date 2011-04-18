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Адаптер для фильтр-пакетов

CP0492/01
  • Адаптер для использования фильтр-пакетов в портафильтре Адаптер для использования фильтр-пакетов в портафильтре Адаптер для использования фильтр-пакетов в портафильтре
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    Адаптер для фильтр-пакетов

    CP0492/01

    Адаптер для использования фильтр-пакетов в портафильтре

    Этот адаптер предназначен для использования портафильтра на 1 чашку и подходит для приготовления кофе с помощью фильтр-пакетов. Адаптер совместим с широким спектром ручных эспрессо-кофемашин Philips и Saeco. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Адаптер для фильтр-пакетов

    Адаптер для использования фильтр-пакетов в портафильтре

    Этот адаптер предназначен для использования портафильтра на 1 чашку и подходит для приготовления кофе с помощью фильтр-пакетов. Адаптер совместим с широким спектром ручных эспрессо-кофемашин Philips и Saeco. Узнать обо всех преимуществах

    Адаптер для использования фильтр-пакетов в портафильтре

    Этот адаптер предназначен для использования портафильтра на 1 чашку и подходит для приготовления кофе с помощью фильтр-пакетов. Адаптер совместим с широким спектром ручных эспрессо-кофемашин Philips и Saeco. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Адаптер для фильтр-пакетов

    Адаптер для использования фильтр-пакетов в портафильтре

    Этот адаптер предназначен для использования портафильтра на 1 чашку и подходит для приготовления кофе с помощью фильтр-пакетов. Адаптер совместим с широким спектром ручных эспрессо-кофемашин Philips и Saeco. Узнать обо всех преимуществах

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      Адаптер для использования фильтр-пакетов в портафильтре

      Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

      • Рожковые кофеварки Saeco
      • Черный

      • Подходит для:

        Poemia
        Все модели

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